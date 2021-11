Nagy lépés az embernek, de még nagyobb a hackereknek

A Szingapúrban megtartott idei World Fintech Festival budapesti napján a kiberbiztonság legújabb kihívásai is a terítékre kerültek, kiemelt figyelmet szentelve a pénzügyi szektort érintő kockázatoknak. Szóba került, hogy az új technológiák, mint a mesterséges intelligencia, teljesen új védekezési elveket igényelnek és az is, hogy a felsővezetőknek fel kell készülniük arra, hogy az IT-rendszer esetleges leállása esetén azonnal reagálni tudjanak az eseményekre.

A panelbeszélgetést Peter Durojaiye, a PWC globális kiberbiztonságért felelős központjának vezetője moderálta és részt vett rajta Grace Chong, a Simmons & Simmons JWS tanácsadója; Jean-Philippe Desbiolles, az IBM pénzügyi szolgáltatási üzletágának igazgatója; Steffen Minkmar, az Európai Befektetési Bank IT-vezetője és Raul Rikk, Észtország nemzeti kiberbiztonságért felelős politikai igazgatója.

A legtragikusabb időszakok hozták el a legnagyobb eredményeket

A panelbeszélgetést Michal Braverman-Blumenstyk, a Microsoft felhő és mesterséges intelligencia biztonságért felelős igazgatója nyitotta egy történelmi párhuzammal, aminek az volt az üzenete, hogy akárcsak a második világháborúban, az emberiség most is - a koronavírusjárvány elleni védekezés időszakában - egy súlyos katasztrófától készül megvédeni önmagát. A szakember Alan Turing kódfejtőjét és a penicilint említette, mint olyan felfedezéseket, amiket tragikus történelmi időkben alkalmazott először az emberiség, de azóta is velünk vannak és jobbá tették az életünket. Blumenstyk ugyanezt a mintát látja a koronavírus által előidézett globális válság folyamataiban is. A védekezés felgyorsította a digitális transzformációt, de ezzel együtt a kiberbűnözést is. A hackerek rendkívül fejlettek és úgy tűnik, már a szükséges üzleti képességekkel is rendelkeznek, azaz minden előttük nyíló lehetőséget igyekeznek azonnal kihasználni.

Utóbbira a zsarolóvírusos támadások exponenciális növekedését hozta fel példaként. Az otthoni munka elterjedésével, és így a kiberbiztonság átmeneti gyengülése miatt ugyanis nagyobb hatékonysággal lehetett bevetni ezeket a szoftvereket. Hasonló támadásoknak volt kitéve az egészségügy is, amely a súlyos leterheltség miatt kiszolgáltatott helyzetbe került és könnyebben vált a hackerek áldozatává. Az egészségügyi intézmények ugyanis inkább kifizették a támadók által követelt összeget, csak hogy tovább működjön az információs rendszerük. A kibertámadók természetesen a pénzügyi szektorban is meglátták a kínálkozó lehetőséget. A korlátozásoknak köszönhetően ugyanis egyre többen kezdték el digitálisan intézni a pénzügyeiket, így a potenciális áldozatok száma és az ellopható értékes adatállomány is megsokszorozódott.

Blumenstyk két módszert ajánl a kibertámadások visszaszorítására. Az egyik az úgynevezett zero trust policy, amely a bizalom koncepcióját szünteti meg az informatikai rendszerek architektúrájában és az end-to-end biztonsági rendszer, ami a felhasználótól egészen a belső informatika rendszerekig védi az értékes adatokat. A szakember úgy véli, hogy az állami és a magánszektor vezetőinek fel kell készülniük arra, hogy bármikor, akár a legváratlanabb helyekről is érheti támadás az informatika rendszereket.

A technológia új, de a támadók is felkészültek

A panelbeszélgetésen elhangzott, hogy a járvány alatt nem lett sokkal rosszabb a helyzet, de a digitális transzformációnak köszönhetően annyira felgyorsult az okostechnológiák alkalmazása és olyan hirtelen ugrott meg az online jelenlét, hogy az felkészületlenül érte a mind az állami, mind a piaci szereplőket. Rikk azt mondta, hogy Észtországban nem tudnak súlyos kibertámadásról és szerinte ez annak köszönhető, hogy a balti állam már korábban „beoltatta” magát a kibertér kórokozóival szemben, és úgy tűnik az elmúlt években felépített kiberbiztonsági védfal is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

Desbiolles kifejtette, hogy a smart technologynak nevezett eszközök, mint a blockchain, a mesterséges intelligencia és az IoT, az új működési elvek miatt, teljesen új védekezést kívánnak meg. A mesterséges intelligencia alapú rendszerek tanulásos modelljeinek alapvetően két lába van: a felhasznált adatok és maga a tanulási folyamat, amely az emberektől eredeztethető. A technológia megértésén túl így nagyon fontos az emberi tényező megértése is. A kibertámadók jelenleg arra fókuszálnak, hogy az input és output alapján megértsék a rendszereket és a reverse engineering módszerét alkalmazva elsajátítsák működésüket, majd megzavarják a modelleket.

Chong arról beszélt, hogy a járvány alatt elterjedtek a digitális pénzügyi platformok, amelyeknek az üzemeltetéséhez a bankok gyakran TPP-ket (-harmadik feles szolgáltatókat) vesznek igénybe. Ilyenkor felmerülhet a probléma, hogy a pénzügyi intézmények nincsenek tisztában a partner által alkalmazott háttértechnológia biztonsági implikációival, amit a kibertámadók könnyen kihasználhatnak. Minkmar szerint nemcsak a kibertámadások elleni védekezés fontosságát érdemes kihangsúlyozni, hanem beszélni kell arról is, hogy mi a teendő, ha egy támadás sikerrel jár, tehát hogyan kell a rendszert egy ilyen katasztrófa bekövetkezése esetén újra működőképessé tenni.

Mire kell felkészülni a pénzügyi szervezeteknek?

Az egyik állandóan fennálló veszélyt az ellátási láncok megbénítása érdekében elindított kibertámadások jelentik, a másik pedig a már sokszor emlegetett zsarolóvírus. Nagyon fontos szerepe van egy támadás esetén a működési rugalmasságnak, aminek fejlesztéséhez folyamatos tesztelésre van szükség. Ez azért fontos, hogy ha leáll a bank IT-rendszere, a szervezet képes legyen azonnal reagálni az eseményekre. Talán ennél is fontosabb Minkmar szerint, hogy a felsővezetők fel legyenek készülve arra, hogy egy leállás valószínűsége sajnos túl nagy ahhoz, hogy erre az eshetőségre ne készítsék fel kellőképpen a szervezet többi üzleti egységét is.

Mik a bankok felhőmigrációjának legnagyobb kihívásai?

Minkmar elmondta, hogy az Európai Beruházási Bank is éppen egy felhőmigrációs folyamaton megy keresztül. Az IT-biztonság fejeként nem szeretné, ha a szervezet több funkciót kiengedne a kezei közül, de vannak olyanok, amiknek az esetében ez már elengedhetetlen. Ilyenek például a kollaborációs platformok, a videókonferencia alkalmazások és az emailezés. A trend nagyon erős, és egyre több szolgáltató veszi rá a felhőhasználatra az ügyfeleit. Itt a Microsoftot hozta fel Minkmar példaként, amely arra törekszik, hogy a felhasználói a felhőalapú Teamst használják a Skype helyett. A felhőszolgáltatásokat nem egyszerű megfeleltetni a pénzügyi szabályozásoknak, ami Desbiolles szerint arra sarkalta az IBM-et, hogy egy olyan felhőrendszert hozzon létre, amibe már előre be vannak építve a pénzügyi rendszerre szabott biztonsági és megfelelési irányelvek.

Címlapkép forrás: Getty Images