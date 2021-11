Elcsípnéd a 0%-os hitelt? Siess, már csak két heted maradt!

Az előzetes terveknek megfelelően a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak 2021. november 30-ig van lehetőségük arra, hogy igényeljék a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönét - hívta fel a figyelmet az MFB.

A 2021. március 8-tól elérhető Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram az eredeti terveknek megfelelően 2021. november 30-án zárul. A hitel felvételét tervező mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve egyesületek és nonprofit Kft.-k eddig adhatják be hiteligényüket az országszerte megtalálható MFB Pontok bármelyikében. Fontos változás, hogy a program októberi módosítása lehetővé teszi, hogy egy hiteligénylő két alkalommal is igényelhesse a kölcsönt a megfelelő feltételek teljesítésével. Emellett az MFB azon kölcsönigénylők számára is lehetőséget biztosít a kölcsön igénybevételére, akik a GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram „B” hitelcéljában kölcsönt vettek fel.

A minimum 1 millió, maximum 10 millió forint hitelösszegig elérhető kölcsön elsősorban a mikro- és kisvállalkozások számára kínál segítséget és megoldást.

A hitel széleskörűen felhasználható a bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek fedezésére, illetve készletek finanszírozására is. A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön a teljes futamidő alatt fix nulla százalékos kamatozású,

nem kapcsolódnak hozzá banki költségek (kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj, szerződésmódosítási díj) és 0%-os saját forrással elérhető. A hitelt 10 éves futamidővel és 3 éves törlesztési türelmi idő mellett igényelhetik a vállalkozások, a hitelszerződés megkötését követően 100% előleg folyósításával.

A kormányzati intézkedések egyik elemeként elindított program célja a COVID-19 világjárvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került, a válság által leginkább sújtott ágazatokban tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve egyesületek és nonprofit Kft.-k talpon maradásának biztosítása, illetve a járvány utáni működésre történő felkészülésük támogatása. A vállalkozások igényei mentén az MFB fokozatosan egyre szélesebb körben tette elérhetővé ezt a lehetőséget. Eddig több mint 11 ezer vállalkozás hitelkérelmét fogadták be az MFB Pontokat üzemeltető kereskedelmi hitelintézetek, az átlagos hitelösszeg ügyletenként 8,74 millió forint.

A Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsönnel az MFB célja továbbra is az, hogy a lehető legszélesebb körben segítse azokat a vállalkozásokat, melyeket a Covid-19 járvány gazdasági hatásai leginkább érintettek. Az igényléshez szükséges minden további információ megtalálható az mfb.hu és az Összetartók.hu oldalakon.

