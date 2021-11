Új zöld funkciót élesített a Gránit, karbonkalkulátort vezettek be

Portfolio 2021. november 17. 11:25

Világviszonylatban is elsők között vezette be november 15-én a Gránit Bank a Mastercard Carbon Calculatort, melynek köszönhetően a kártyabirtokosok mobilbankjukban láthatják, hogy vásárlásaiknak milyen hatása van a környezetükre. A Carbon Calculatort a Mastercard a svéd Doconomy-val közösen fejlesztette azzal a céllal, hogy így is segítse a fogyasztói kiadásokról való tájékoztatást és ösztönözze az éghajlat-tudatosabb vásárlási döntéseket - olvasható a Mastercard közleményében.