Euroleasing néven egyesítik a szuperbankos lízingcégeket

2022. január 1-jétől

az MKB-Euroleasing,

a Budapest Lízing,

a Takarék Lízing, valamint

a Budapest Bank Autófinanszírozási üzletága

az Euroleasing Zrt.-re átnevezett MKB-Euroleasing Autólízing Zrt.-ben folytatják tevékenységüket, Euroleasing márkanév alatt. Az új ügyletek kötése döntő részben az Euroleasing egységes rendszerében valósul majd meg, míg a korábban létrejött finanszírozási szerződéseket a Magyar Bankholdinghoz tartozó társaságok továbbra is maguk kezelik.

A Magyar Bankholding négy lízingtársasága 2020. év végén az újonnan kihelyezett összesített lízingállomány alapján 20%-ot jelentősen meghaladó piaci részesedést tudhat magáénak. A gépjármű- és mezőgazdasági gép lízing szegmensekben még magasabb, 30% feletti piaci részesedéssel rendelkezik.

Az együttműködés erősítésének első eredményeként idén októberben a lízingcégek összehangoltan léptek piacra a Széchenyi Kártya Lízing GO! termékkel, és az érdeklődő ügyfelek már a Takarékbank egyes fiókjain keresztül is jelezhetik autólízinggel kapcsolatos igényüket, ugyanis elérhetővé vált számukra az MKB-Euroleasing gépjárműlízing konstrukciója, a Lízing+ ezen az értékesítési csatornán keresztül is.

Januártól az Euroleasing gépjármű-, mezőgazdasági gép-, nagyhaszongépjármű- és általános gép finanszírozási termékeinek teljes köre megjelenik a Budapest Bank és az MKB Bank országos fiókhálózatában. Az egységesített üzleti megoldásoknak köszönhetően az ügyintézés is egyre egyszerűbbé és gyorsabbá válhat majd – ígérik. Vály Judit, a Magyar Bankholding Lízing vezetője szerint minden szegmensben a legversenyképesebb szolgáltatást kívánják nyújtani.

