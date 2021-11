Felforgatja a bankokat a fintech-vihar, de ez a meccs még messze nem dőlt el

A bankok profitra játszanak, a fintechek növekedésre, de nem csak a célok, a bankok és fintechek szervezeti kultúrája, "mindsetje" is teljesen eltérő ma. A bankok ugyanakkor egyre jobban digitalizálódnak és tanulnak a fintechektől, míg a fintechek sorra banki licencet szereznek, így a versenyfeltételek és a működési modellek is közelednek egymáshoz. A globális banki trendekről, a nemzetközi versenyről és a modern banki technológiákról volt szó a Microsoft Magyarország szakmai támogatásával megrendezett Global Trends in Banking 2021 konferenciánkon.

Jósvai Tamás (Microsoft) a beszélgetésen kifejtette, hogy a pénzintézetek globálisan új bevételgeneráló alkalmazásokon dolgoznak, a tradicionális pénzügyi szolgáltatások felől elmozdulnak a bankok új irányokba. Egyre többen ismerik fel, hogy az ügyfeleknek nem hitelre vagy tranzakcióra van szükségük, hanem az élethelyzetük szerint aktuális megoldásokra. Ez látszik a biztosítói szektorban is, jellemzően az egészségügyi szolgáltatások területén. A bankszektor részére fenyegetést jelentenek a fintechek, akik jellemzően úgy építik fel magukat, hogy mindig egy specifikus ügyfélszegmensre lőnek. A Revolutnál többek között az volt az egyik ilyen use-case, hogy az ügyfelek könnyen szét tudják dobni a számlát egy közös vacsoránál, a Transferwise a nemzetközi átutalásoknál újított nagyot.

A fintechek ugyan először az alacsonyabb jövedelmű termékstreameket fedik le, de utána az így megszerzett ügyfélbázisra építenek új szolgáltatást, így van ez a Revolutnál a trading szolgáltatásokkal. A BNPL-szolgáltatók pedig elkezdenek hiteleket kihelyezni.

A bankok profitra játszanak, a fintechek növekedésre, más a működési modelljük, mások a céljaik.

A szakember arról is beszélt, hogy globálisan, egyre több olyan pénzintézetet látni, akik felhő infrastruktúrában hozzák létre a core banki rendszerüket, egy olasz példa erre, hogy 5 hónap alatt felépítették az új branddel rendelkező bankjukat, és elindultak egy termékkel (MVP-vel).

Kertész Domonkos (OTP) szerint a sikeres fintech cégek dömpingszerűen is elindultak a pénzintézetté válás útján, ebben a szabályozásnak kulcsszerepe van, rájuk is egyre szigorúbb szabályok vonatkoznak. A bankok még mindig előnyben vannak, de három sikeres út létezik az ő transzformációjukra, az egyik, hogy az ügyfélutak alapján alakítanak ki a bankok egy ökoszisztémát, amivel a teljes ügyfélutat lefedik, a másik, amikor fintechek partnerei lesznek a bankoknak, a harmadik pedig, hogy a banknak van egy legacy rendszere, egy öröksége, és a bank elkezd kiépíteni egy új pénzintézetet, ami új mindsetet jelent, és modern technológiával és startégiával kezd el működni.

Fintech céget fel lehet vásárolni, de ezek más kulturával rendelkező szervezetek, ez pedig problémát jelenthet.

Az informatika nem világmegváltó gyógyszer mindenre, ezek mindig csak lehetőségek, amiket az üzleti területeknek kell felhasználni.

A kultúraváltás nehéz feladat, a nagy különbség a mindset a fintech és a bankok között, az üzleti folyamatokban van a nagy különbség. Egy neobankot el lehet indítani pár hónap alatt felhőben, de a nagybankok az on-premise rendszerekben maradnak, vagyis főleg csak akkor lehet látni ilyet, amikor a meglévő szolgáltatásaik fölé felépítenek egy új brandet. Az üzleti feladatokat és termékeket teljesen újra kellene gondolni, ha egy teljes felhőmigrációban gondolkoznának.

Kórász Tamás (KPMG) szerint nagyon komoly kockázat a bankszektorra nézve, hogy ne váljanak közművé, a valós izgalom, hogy hogyan tudják a bankok megtartani az ügyfélbázist, és ebből árbevételt generálni. A kérdés, hogy a bankrendszer hogyan tud a frontban maradni, és kiszolgálni az ügyfeleiket. A másik izgalmas terület a globalizáció és a lokális vagy regionális banki működés kérdése: a globális cégek költséghatékonyan, nagy volumeneket kezelve lépnek be a szektorba, az inkumbensek ugyanakkor régóta itt működnek, beágyazottak az adott piacon, nem egyértelmű, ki jön ki ebből győztesen.

A magyar bankszektor kevéssé aknázta ki eddig, hogy UX alapon, ügyfélút alapon átdolgozza a teljes folyamatot, az elektronikus csatornáktól kezdve az ATM-ekig, utána pedig az üzleti élményutakhoz hozzárendelje a modern technológiákat.

Sok eredmény, előrelépés történt, de még nem álltak ezek össze egy egységes élmény alapú ügyfélkiszolgálássá.

Az ESG trendről szólva a szakember kifejtette, a papírmentességben a bankszektor nagyon előre jár, itt már nehéz zöldebb működés felé továbbmenni, de közben óriási adatrobbanás történt, a banki biznisz is adatbiznisszé válik, a nagyobb kapacitás pedig több energiát igényel.

Vinnai Balázs (IVSZ) kifejtette, a bankszektorra jellemző, hogy a technológia változást rövidebb időtávon felülértékeljük, hosszabb távon, 5-10 éves időtávon pedig alulértékeljük. A Covid által elindított dömping még mindig túlterheltséget okoz a bankszektorban, de 3-5 éves távlaton jönnek az igazán nagy kihívások. Az új szereplők és bigtechek illetve a bankszektor között ilyen időtávon lesz nagy verseny. Az egyik megoldás, hogy a bankok háttérbe vonulnak (banking as a service), de a másik, hogy a fronton továbbra is ott lesznek, és a digitális térben bár az utóbbi években a versenyképességükből inkább veszítettek, de fejlődnek. A utility szolgáltatás kevésbé „szexi”, de masszív iparági megtérülést hozhat.

A bankok jelenleg ahhoz értenek, hogyan lehet rendkívül alacsony rizikóval de az ügyfeleket rendkívül frusztráló módon hitellel kiszolgálni.

Az ügyfél egy fontos pont, a fintechek nem azt tanulták meg jól, hogyan mérik az ügyfelek hitelkockázatát, hanem azt, hogyan lehet az ügyfeleket gyorsabban kiszolgálni.

A kriptóval is ezt csinálják a fintechek, meglepően magas a magyar lakosság körében is a kriptoszegmens, és ha ez a helyzet, a bankok már csak szaladhatnak a versenytársak után. Az Uber a magyar taxitársaságokat is aktívabb mobilapp-fejlesztésre sarkallta, de lesznek még szereplők, amelyek a bankszektor bevételeiből is kiharapnak. A bankoknál a mindset kérdés az, ami meghatározza a változásokhoz való alkalmazkodás képességét.

Fáykiss Péter (MNB) elmondta, hogy a digitális ajánlással ara ösztönözték a bankszektort, hogy gyorsuljanak fel a fejlesztésekben. Meglepő lehet, de javultak az esélyek, hogy a bankok megfeleljenek a kihívásoknak, most azt látják, hogy a bankok egyre jobban belátták, hogy dolgozni kell a digitális projekteken. Már be vannak tárazva a projektek, sok az új mobilapp, ha ezeket összehasonlítjuk az 5 évvel ezelőttiekkel, akkor sokkal kisebb a különbség azokkal a fintech appokkal szemben, amelyekhez ezeket viszonyítani szoktunk. A következő lépés a digitális sebességváltás, ami azt jelenti, hogy a bank teljes egészét áthatja az adatvezérelt működés, ahogyan a technológiai cégek is működnek. A bankok egyre jobbak a fintech tevékenységekben, a fintechek is a bankok felé mennek, gondoljunk csak a Revolut banki licencére.

A BNPL-jelenségről szólva a szakember kifejtette, hogy Magyarországon az adósságfék szabályokat a hitel típusú termékeknél alkalmazni kell, az új szereplőknek ebbe bele kell tanulniuk. A BNPL-szolgáltatók jelentette kockázat valós a bankoknak, de ha a bankok kellően agilisan reagálnak, ezt jól ki lehet védeni. Meg kell tanulniuk a rendelkezésre álló eszköztárakat is ugyanúgy használniuk, mint ahogy a fintech és bigtech szereplők teszik.

A bankok leadták a digitális transzformációs startégiájukat, ez közel 1000 oldal, amiről egyedileg is érdemben visszajelzést fognak adni számukra.

Ez nem csak egy szabályozói teher, egy legyártott dokumentum, a legtöbb bank nagyon komolyan vette a feladatot.

A kriptoeszközökre vonatkozó uniós szabályozásról szólva elmondta, hogy ez meg fogja határozni, hogyan nyújthatnak a bankok hozzáférést a kirptoeszközökhöz. A bankok biztosan óvatosan fognak ehhez hozzányúlni, de az már előrelépést jelent, hogy lesz róla EU-ss szinten egy keretszabályozás.