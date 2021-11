Óriási buborék alakulhatott ki a fintech szektorban

Egy neves amerikai befektető szerint egyértelműen buborék keletkezett a fintech szektorban. Az olyan fintech cégek, mint a Paypal és a Square piaci értéke óriásit nőt az elmúlt évben. A befektetők akkor fordultak a gyorsan növekvő cégek felé, amikor alacsonyan voltak a kamatok és olcsón lehetett hitelt felvenni.

A milliárdos befektető, Christopher J. Flowers szerint egyértelmű jelei vannak annak, hogy buborék alakult ki a pénzügyi technológiák piacán. A fintech cégek közül párat már a bankoknál is többre értékeltek a befektetők: a PayPal piaci kapitalizációja elérte a 242 milliárd dollárt, ami magasabb volt a Wells Fargo és a Citigroup piaci kapitzalizációjánál is. A Square-t, ami a Twitter vezérigazgatójának Jack Dorsey-nak a projektje, 107 milliárd dollárra értékelték, többre, mint a U.S. Bancorpot.

A befektetők akkor találtak rá ezekre a gyorsan növekvő cégekre, amikor alacsonyan voltak a kamatok és olcsón lehetett hitelt felvenni. A cégek sokszor veszteségesek, mégis áramlik feléjük a kockázati tőke, a tőzsdén pedig tízszer magasabb árfolyamot érnek el, mint amit egy hasonló "normális" cég érne el - jelentette ki Flowers.

A szakértő továbbra is úgy gondolja, hogy óriási lehetőség van a fintech szektorban, a befektetőknek viszont inkább a fizetési megoldásokra kellene koncentrálniuk a hitelezési megoldások helyett, és olyan cégeket kellene támogatniuk, amik nyereséget termelnek.

