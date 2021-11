Elszálltak a bankközi kamatok, durva törlesztőrészleteket hozhat a Mikulás

Nyolcéves csúcspontra emelkedtek a bankközi kamatok az elmúlt napokban Magyarországon az MNB különböző szigorító lépései hatására. Bár a BUBOR pénteki szintje lesz meghatározó a decemberi fordulónappal rendelkező változó kamatozású hitelek adósai számára, most már borítékolható, hogy sokan kétszámjegyű emelkedésre számíthatnak a törlesztőrészletekben. Különösen azok, akiknek hosszú a hátralévő futamidejük.

A múlt hét keddjén 30 bázisponttal 2,1%-ra emelte az alapkamatot a Monetáris Tanács, az igazi csavar azonban nem ez volt, hanem hogy bejelentették: az egyhetes jegybanki betéti kamat a jövőben ismét eltérhet az alapkamattól. A gyakorlatban az egyhetes kamat lesz az irányadó egészen addig, amíg minden ajánlatot elfogadnak a csütörtöki tendereken. Azzal, hogy a csütörtöki meghirdetés szerint ennek értéke 2,5% lett, a jegybak újabb kamatemelést hajtott végre.

A monetáris szigorítást követik és a vele kapcsolatos várakozásokat tükrözik a bankközi kamatok:

a 3 havi BUBOR a 3 hónappal ezelőtti 1,61%-ról 2,78%-ra,

a 6 havi BUBOR a 6 hónappal ezelőtti 0,99%-ról 3,04%-ra,

a 12 havi BUBOR a 12 hónappal ezelőtti 1,10%-ról 3,31%-ra

emelkedett mára.

A törlesztőrészletek szempontjából a pénteki napi BUBOR-adatok lesznek fontosak, mert a 2009. évi CLXII. törvény értelmében az új kamatot a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. Mint alábbi ábránkon is látható, 8 éves csúcsról beszélünk, és a devizahitelek 2014-2015-ös forintosítása óta egyetlen alkalommal nem volt ilyen magas a kamatszint, vagyis nemcsak emelkedik a törlesztőrészlet, de sokak számára a forintosítás után tapasztaltnál is magasabb lehet (esetükben ugyanis automatikusan 3 havi kamatperiódusra állt át a hitel).

Mivel emelkedőben van a kamatszint, és csütörtökönként dönt az MNB az egyhetes betéti kamat alakulásáról, ami az alapkamathoz hasonlóan hatással van a BUBOR szintjére, péntekig még tovább emelkedhetnek a kamatok. Ha így maradnának, a hitelesek egy része már így is akár 15-20% körüli törlesztőrészlet-emelkedést szenvedhet el. Különösen azoknak a törlesztőrészlete emelkedhet jelentősen, akiknek sok van még hátra a hitelükből (hátralévő futamidejük hosszú, akár 15-25 év), illetve akiknek legutóbb egy évvel ezelőtt nőtt a törlesztőrészlete.

A hosszú lejáratú bankközi kamatok is emelkednek: az ezt mutató BIRS (és a hitelek másik részénél figyelembe vett ÁKK-hozam) is többéves csúcspont közelében van, különösen az 5 éves kamatperiódusú hitelekre lehet ez negatív hatással, ugyanakkor mivel ezeknél a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónap átlagkamatát kell a fordulónap utáni törlesztőrészletnél figyelembe venni, ezért a referenciakamat emelkedésének hatása lassabban gyűrűzik be a törlesztőrészletekbe.

