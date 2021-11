Bevezetik a négynapos munkahetet egy bankban, még a fizetések sem csökkennek

Az Atom Bank, egy brit neobank, négynapos munkahetet vezet be alkalmazottai számára, ám úgy, hogy a fizetéseket nem csökkentik.

Az Atom Bank – egy sikeres brit neobank – most a gyakorlatban is elkezdi tesztelni a négynapos munkahetet, méghozzá úgy, hogy a fizetések nem csökkennek. A bank 430 alkalmazottja vagy a hétfőt vagy a pénteket is kihagyhatja, azaz egy héten 34 órát kell dolgozniuk.

Míg eddig az ötnapos munkahéten 37,5 órát kellett dolgozniuk, addig most a négy nap alatt 34 órát dolgoznak, vagyis a munkanapok hosszabbak lettek valamivel. Az új szerződéseket november elejétől vezették be, és bár a négynapos munkahét opcionális, a legtöbb alkalmazott ezt fogja választani.

A Covid-inspirálta lépéssel a neobank egyrészt a munkaerő megtartását tűzte ki célul, és az alkalmazottak jóllétének növelését. Az Atom Bank az egyik első digitális challenger bank a brit piacon, tavaly év végén 2,7 milliárd fontos hitelállományt tartottak nyilván a könyveiben.

Izlandon, ahol az állami szektorban kísérleteznek a négynapos munkahatéttel, egy tanulmány szerint elsöprő sikert aratott az új munkarend, és jelentősen csökkentette a kiégés és a stressz esélyét. Japánban 2019-ben a Microsoft helyi leánya vezetett be négynapos munkahetet, itt a kísérlet alatt 40 százalékkal nőtt a leányvállalat értékesítési árbevétele.

A négynapos munkahét kérdése időről időre előjön, nem meglepő módon a lehetőség különösen válság idején válik aktuálissá: az elbocsátások és a bérek csökkentése mellett hatásos válságkezelő eszköz a munkaidő, és ezzel arányosan persze a fizetések csökkentése is.

Ugyanakkor a rövidített munkahét korántsem csak a nehéz időkben működik jól, világszerte és Magyarországon is vannak olyan cégek, amelyeknél a modell a mindennapok része. Antal Miklós ökológiai közgazdász, az MTA-ELTE Lendület Új Vízió Kutatócsoportjával a munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és hatásait vizsgálja. A Portfolio-nak elmondta, egyelőre elég kevés az ebben a témában készült tanulmány, ezért a hatásokról korlátozottan áll rendelkezésre információ. A témakörrel legutóbb ebben a cikkünkben foglalkoztunk részletesen.

(BBC)

A címlapkép forrása. Getty Images.