Ártatlan poénnak indult, sokba kerülhetnek a nagybank vezérének szavai

Jamie Dimon, a JP Morgan bankvezére meglehetősen biztos lehet a dolgában Kínában, ha a Kínai Kommunista Párttal kapcsolatos vicceket is megenged magának. Csakhogy Kínáról lehet tudni, hogy nem veszi olyan könnyedén ezeket a vicceket, a Wall Street-i bankok közül pedig a JP Morgan rendelkezik az egyik legnagyobb kitettséggel az országban.

A Bloomberg számolt be arról, hogy a JP Morgan vezére, Jamie Dimon a minap a Boston College Chief Executives Clubján sütött el egy ártatlan poént:

A Kínai Kommunista Párt most ünnepli a 100. évfordulóját, ahogy a JP Morgan is. Fogadok, hogy mi tovább bírjuk majd.

A lap szerint a nagybank vezére most lehet, hogy kissé aggódik azon, mit szól a fenti kijelentéséhez a kínai vezetőség, akik egyébként mindeddig még szó nélkül hagyták a tréfát. Az ügy már csak azért is kényes, mivel a JP Morgannek közel 20 milliárd dollárnyi kitettsége van Kínában és a bank további terjeszkedési tervekkel rendelkezik, így nagyon fontos, hogy meglegyen a jó kapcsolat a kínai vezetőséggel. Márpedig a kommunista párt köztudottan érzékenyen reagál minden olyan kijelentésre, amely legitimitását csak kis mértékben is megkérdőjelezi.

Vélhetően a JP Morgan is rájött arra, hogy Dimon tréfája kapcsolatromboló lehet, ugyanis az ügyhöz közel álló források szerint a bank kormányzati kapcsolatokért felelős csapata belső egyeztetést folytatott a kínai irodával az esetről. A lapnak nyilatkozó forrás szerint ugyanakkor Dimon nem a kínai párt kritikájának szánta a tréfát, hanem a JP Morgan hosszú távú kínai jelenlétére kívánt utalni ezzel.

Az amerikai nagybankok közül a JP Morgan rendelkezik Kínában a Citigroup után a legnagyobb kitettséggel, sőt, ez volt az első Wall Street-i bank, amely 100%-os tulajdonosi jogokat kapott értékpapír-üzletágának kínai irányítására amellett, hogy bejelentették, a kínai kereskedelmi bank vagyonkezelői üzletágába mintegy 410 millió dollárt fektetnek.

Címlapkép: Shutterstock