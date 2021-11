Meghódítja a világot a fintech, amely fizet helyetted, ha épp nincs pénzed

Először nagyot hasalt egy stockholmi startup versenyen, ma már viszont a világ második legértékesebb fintechjeként tartják számon a svéd BNPL-céget, a Klarnát. A banki licenccel rendelkező vállalat gyors terjeszkedésbe kezdett és Nyugat-Európában ma már szinte mindenhol elérhető, így csak idő kérdése, hogy Magyarországra is bekéredzkedjen. Összegyűjtöttük, mire számíthatnak a felhasználók, ha a Klarna alkalmazása és szolgáltatásai itthon is elérhetőek lesznek majd.

Az utolsó helyről a világ élvonalába

A Klarnát 2005-ben alapította három egyetemista Stockholmban, és azóta már 250 000 kereskedőnek nyújt részletfizetéses megoldást a világ 17 országában. A cégnek 90 millió aktív felhasználója van, akik naponta 2 millió tranzakciót indítanak el. A fintech azt a küldetést tűzte ki célul, hogy felszámolja a vásárlási folyamatot megakasztó súrlódásokat és könnyebbé, valamint biztonságosabbá teszi az online fizetéseket az ügyfelek és az e-kereskedők számára egyaránt.

Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth és Victor Jacobsson a Stockholm School of Economics hallgatóiként először egy startup pitch versenyen indították el az ötletüket, ami azonban nem tetszett a zsűrinek, és így az utolsó helyen végzett. A fiatal vállalkozók azonban, a céges legenda szerint egy ismeretlen résztvevő biztatására, mégis megvalósították az elképzelésüket.

Mi az a BNPL?



A BNPL egy olyan - általában kamatmentes - részletfizetéses áruhitel, amely az e-kereskedők fizetési felületébe ágyazottan érhető el. Az „egykattintásos” kedvezményes konstrukció növeli a webshopok konverziós rátáját, és segít nekik megtartani az ügyfeleiket. A kényelmes fizetési mód viszont könnyen impulzusvásárlásokba hajszolhatja a felhasználókat, akik olyan kiadásokat is megengednek maguknak, amiket később nem tudnak törleszteni.

A Klarna Checkout 2012-ben indult el, és már nemcsak egy fizetési lehetőségként jelent meg az e-kereskedők felületein, hanem az egész fizetési folyamatot felölelő szolgáltatásként. 2014-ben a Klarna felvásárolta a Sofort német fizetési szolgáltatót, és ekkor már Klarna Groupként megkezdte a terjeszkedését az Egyesült Királyságban is. Egy évre rá pedig az Egyesült Államokban is megvetette a lábát, először az ohiói Columbus-ban és New Yorkban.

A banki licencet 2017-ben szerezte meg a vállalat, és ezzel olyan piaci szereplők érdeklődését is felkeltette, mint a Visa és a Permina, akik ekkor jelentős tőkével szálltak be a cégbe. Ugyanebben az évben indította el a vásárlási applikációját is, amelyben a jelenleg is elérhető funkciók elődjei már megvoltak. Az applikáció összegyűjtötte és egységes nézetben jelenítette meg a termékajánlatokat, lehetett fizetni rajta keresztül, és szükség esetén a megvásárolt termék visszaküldését is kezdeményezhették a felhasználók. Ezek a funkciók most is léteznek, még kifinomultabb formában.

2018-ban a Klarna egy teljes szervezeti átalakuláson ment keresztül, aminek eredményeképp a vállalat ma 300 kisebb, startupszerű team együttműködő rendszereként folytatja a tevékenységét. A teamek különböző kompetenciájú egyénekből állnak, akik egy-egy kijelölt problémakör megoldásával foglalkoznak. Ez lehetővé teszi a cég számára, hogy párhuzamosan futtathasson egymástól nagyon eltérő projekteket. Még ebben az évben született egy együttműködési megállapodás a H&M-mel is, aminek értelmében a Klarna a fast fashion üzletlánc 15 piacán indíthatta el a szolgáltatását.

2021-ben a Klarna lett a második legértékesebb fintech a világon, miután a júniusi 639 millió dolláros forrásbevonási körében 45,6 milliárd dollárra értékelték a befektetők. A fintechnek három hónap alatt 1,9 milliárd értékű tőkét sikerült bevonnia. A forrásbevonási kört a Softbank Vision Fund 2 kockázati tőkealapja kezdeményezte és olyan befektetők is csatlakoztak hozzá, mint az Adit Ventures, a Honeycomb Asset Management és a WestCap Group. A korábbi támogatók között ott volt a Sequoia Capital, a SilverLake, Dragoneer és a kínai Ant Group is.

A neobank egyelőre még nem tervez tőzsdére lépni, bár sok szempontból már most is úgy működik, mint egy részvénytársaság: nyilvánosak a pénzügyi jelentései és dolgozói részvényei is vannak. Sebastian Siemiatkowski vezérigazgató legutóbb úgy nyilatkozott, hogy minden eddiginél közelebb kerültek az IPO-hoz, de őt személy szerint megijeszti a tőzsdén jelenleg tapasztalható kiszámíthatatlan árfolyam-ingadozás.

A Klarna nettó működési bevételei 2020-ban 40 százalékot nőttek, elérve az 1,1 milliárd dolláros értéket. Az óriási növekedés egyik lehetséges oka, hogy a járvány alatt megnőtt a részletfizetéses szolgáltatások iránti igény, hiszen a vásárlások, sok minden mással együtt, átkerültek az online térbe.

A minden várakozást felülmúló júniusi tőkebevonási kört követően a Klarna úgy nyilatkozott, hogy a megszerzett tőkét nemzetközi terjeszkedésre használja majd. A sztárbank két héttel ezelőtt jelentette be, hogy globálisan is kiterjeszti az applikáción belüli fizetési funkcióját, amivel bármelyik online boltban – olyanokban is, amelyek nem léptek partnerségre a Klarnával - lehetősége lesz a felhasználóknak részletekben fizetni a megvásárolt termékekért.

A Klarna egy end-to-end vásárlási szolgáltatást szeretne megvalósítani, amiben a felhasználó egy applikáción belül el tudja érni az összes online vásárlással kapcsolatos funkciót.

A feature – amit egy kamatmentes, egyszerhasználatos virtuális kártya tesz lehetővé - már június óta elérhető volt néhány piacon, beleértve az Egyesült Királyságot is, jelenleg viszont már 17 országban élhetnek vele a felhasználók.

A cég múlt héten jelentette be, hogy az ír piacot is meg kívánja hódítani. A terjeszkedés ütemét tekintve, valószínűleg csak idő kérdése és Magyarországon is elérhető lesz a részletfizetéses vásárlási szuperapplikáció. Itthon a hazai kereskedők csak a Klarna Pay Now-t tudják implementálni, amivel gyorsan és biztonságosan tudnak fizetéseket fogadni az ügyfelektől.

Milyen szolgáltatásai vannak a Klarnának?

A svéd BNPL három ingyenes (díj- és kamatmentes) részletfizetési lehetőséget biztosít az online vásárláshoz, most már úgy, hogy az e-kereskedő nem is kell, hogy a Klarna partnere legyen. A fizetési rendszer nagyon népszerű az online vásárlók között, hiszen még regisztrálni sem kell hozzá. Az ügyfeleknek csak telefonszámra, e-mail címre, számlázási címre és a hitel vagy betéti kártya adatokra van szükségük a vásárláshoz.

A Klarna oldaláról egy bővítményt is le lehet tölteni, amivel bármelyik webshop kínálatából szabadon vásárolhatnak az ügyfelek. A fizikai boltokban ugyanúgy igénybe lehet venni a megoldást, amihez szintén a Klarna applikációjára van szükség. Az alkalmazás egyszeri virtuális kártyát generál, amit hozzá kell adni a Google Pay, vagy az Apple Pay tárcájához, hogy lehetővé váljon az érintéses fizetés.

A Klarna legnépszerűbb megoldása, a Pay in 4 (a törlesztőrészletek száma piaconként változhat, az Egyesült Királyságban például három részletben fizethetnek a felhasználók) a vásárlás összegét 4 egyenlő részre osztja, amit kéthetente kell törleszteni. Amikor a törlesztés esedékessé válik, az applikáció értesítést küld az aktuálisan fizetendő és a hátramaradó összegről. Ha például 200 dollárért vásárol valamit az ügyfél, először csak 50 dollár kell kifizetnie. A fennmaradó három 50 dolláros részletet pedig kéthetente kell majd törlesztenie. A részletek kamatmentesek, de az elmulasztott fizetések után késedelmi díjat kell fizetnie az ügyfeleknek. Ez akár 7 százalék is lehet, de a Klarna sosem terheli meg az ügyfelek bankszámláit a vásárolt termék 25 százalékánál magasabb összeggel. A büntetés csak azután esedékes, miután a törlesztőösszeget két egymást követő próbálkozás után sem tudja levonni.

Az előfizetéses üzleti modellek terjedésével a Klarna kiterjesztette – egyelőre még csak az Egyesült Államokban - a Pay in 4 rugalmas fizetési lehetőségét az előfizetői díjakra is, így az ügyfelek az éves, vagy a negyedéves előfizetéseiket is törleszthetik négy részletben.

Egy másik lehetőség a Pay in 30, aminek igénybevételekor az ügyfélnek a megvásárolt termék kézhezvételét követő 30 napban kell csak kifizetnie a terméket. A Klarna szerint ez azért hasznos, mert a vásárlók így legalább kipróbálhatják a terméket, mielőtt fizetnének érte.

A Klarna tehát tulajdonképpen előre kifizeti a megvásárolt terméket, amiért még kamatokat sem számol fel. Felmerülhet a kérdés, hogy miből keletkezik akkor bevétele. A Klarna tranzakciós díjakból tartja fent magát és termel nyereséget, amelyet a kereskedőktől szed be, akiknek viszont megéri implementálniuk a megoldást, hiszen a tranzakciós díjak szinte megegyeznek más hitel- és betéti kártyákhoz kapcsolódó díjakkal.

a BNPL jelentősen - egyes felmérések szerint akár 30 százalékkal is - növeli az online boltok konverziós rátáját, azaz a kosárba helyezett termékek nagyobb arányban fordítódnak át valódi tranzakcióvá.

A Klarna ráadásul sokkal rugalmasabbá is teszi a kereskedőket, hiszen a vásárlók még azelőtt kipróbálhatják a terméket, hogy fizetnének érte. Emiatt egy klarnás kereskedő sokkal népszerűbb lesz a felhasználók körében.

További bevételi forrást jelent a Klarnának a harmadik terméke, ami tulajdonképpen egy hagyományos áruhitel, 6-36 hónapos futamidővel. Ezt magasabb árfekvésű termékkategóriákra lehet igényelni, viszont csak a partnerboltok egy szűk körénél érhető el. A „Monthly Financing” elnevezésű termék esetében a kamat 0 és 29,99 százalék között mozog, és a adósminősítéstől függ. 0 százalékos kamatra olyanok kapnak hitelt, akik kiváló hitelfelvevői múlttal rendelkeznek. A hitelek kezelésében a WeBank - a Tencent által alapított kínai neobank - támogatja a Klarnát.

A Klarna legtöbbször csak egyszerűsített hitelellenőrzési eljárást folytat le az ügyféllel szemben. Ez azt jelenti, hogy más hitelező számára nem lesz látható, hogy a Klarna hitelbírálatot kezdeményezett, azt egyedül az ügyfél látja. A Pay in 4 és a Pay in 30 nem befolyásolják az ügyfél adósminősítését, a törlesztés elmaradása esetén a szolgáltató egyszerűen blokkolja az ügyfél számláját. Az áruhitel esetében viszont mélyebb vizsgálatot is lefuttatnak, és ezt az ügyfél hiteljelentésében is feltüntetik. A hitelellenőrzést a Transunion és az Experian hitelinformációs társaságok segítségével valósítja meg a cég.

A Klarna termékei Termék Futamidő Mennyit kell a vásárláskor fizetni? Kamat Késedelmi díj Pay in 4 Törlesztés egyenlő részletekben, kéthetente. Az első részletet, ami a vásárolt összeg 25 százaléka. nincs 7 dollárig, de nem lehet több a vásárolt termék 25 százalékánál. Pay in 30 Csak harminc nap elteltével kell kifizetni a terméket, egy összegben semmit nincs Nincs, de ha nem fizeti időben az ügyfél, akkor a továbbiakban nem veheti igénybe a Klarna szolgáltatásait, végső esetben pedig akár behajtóhoz is kerülhet. Monthly Financing áruhitel 6-36 hónapos futamidőre semmit 0 -29,99 százalék 35 dollárig Forrás: Portfolio gyűjtés

A Klarna azt állítja, hogy a fizetési megoldásuk paradigmaváltást jelent az online vásárlások terén. Állításuk szerint a négy részletben történő fizetésnek köszönhetően a költések tervezhetőbbé válnak, a vásárlási élmény pedig sokkal személyesebb lesz azáltal, hogy az ügyfelek azonnal értesülnek a kedvezményekről és könnyebben rátalálnak azokra az üzletekre, ahol szívesen vásárolnak. Az applikációval nyomon lehet követni a szállítást és a termékek visszaküldését is kezdeményezni lehet vele. A vásárlásokért a rendszer kreditekkel (vibe-okkal) jutalmazza a vásárlót, amiket később kedvezményekre lehet beváltani.

Vásárlási ajánlatok, részletfizetés, szállítási információk, és a jutalomrendszer a Klarna applikációjában. Forrás: Klarna

Hol vásárolhatunk a Klarnával?

Klarna Checkout : Az összes fizetési megoldást egy felületen fogja össze, amit a Klarna folyamatosan fejleszt a konverziós ráta növelés érdekében. Elérhető Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban.

: Az összes fizetési megoldást egy felületen fogja össze, amit a Klarna folyamatosan fejleszt a konverziós ráta növelés érdekében. Elérhető Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban, Svájcban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban. Klarna fizetési megoldása egyedi termékként : A fizetési megoldásokat az online boltok egyedi termékként implementálhatják a saját fizetési felületükbe. A megoldásokat az összes fenti országban lehet külön igényelni, de elérhető még Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Portugáliában, Csehországban, Szlovákiában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában. A valaha Sofortként ismert Klarna Pay Now terméket magyar kereskedők is implementálhatják a felületükbe.

: A fizetési megoldásokat az online boltok egyedi termékként implementálhatják a saját fizetési felületükbe. A megoldásokat az összes fenti országban lehet külön igényelni, de elérhető még Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Portugáliában, Csehországban, Szlovákiában, az Egyesült Államokban és Ausztráliában. A valaha Sofortként ismert Klarna Pay Now terméket magyar kereskedők is implementálhatják a felületükbe. Klarna in-store: A szolgáltatás fizikai boltokban is elérhető Svédországban, Norvégiában, Finnországban, Dániában, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban, Spanyolországban, az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában.

Címlapkép forrása: Getty Images