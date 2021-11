Fontos bejelentést tettek a japán bankok: saját digitális pénz tesztelésére készülnek

Egy 74 japán cégből álló konzorcium – beleértve az ország legnagyobb bankjait – bejelentette, hogy pár hónapon belül le fog tesztelni egy új blockchain-alapú digitális fizetőeszközt, amitől azt várják, hogy felgyorsítja és olcsóbbá teszi majd a vállalatok közötti üzleti tranzakciókat.

A digitális jen - amely egy blockchain-alapú technológiát használ - mögött banki betétek állnak majd fedezetként és egy közös platformon fogják megvalósítani a cégek közti átutalásokat és elszámolásokat. A fizetési platformnak köszönhetően a tranzakciók sokkal gyorsabbak és olcsóbbak lesznek. Nem csak cégek vehetik igénybe az új fizetőeszközt, hanem a náluk vásárló magánszemélyek is fizethetnek majd vele.

A Digital Currency JPY projekten már tavaly elkezdtek dolgozni olyan cégek, mint a Mitsubishi UFJ Financial Group, a Mizuho Financial Group és a Sumitomo Mitsui Financial Group. A konzorcium pedig már egy értékelő jelentést és egy tanulmányt is kiadott.

A digitális pénzt és a fizetési rendszert először le fogják tesztelni, hogy valóban alkalmas-e a nagyobb összegű üzleti tranzakciók végrehajtására. A japán központi bank által felügyelt teszt még idén, vagy jövő év elejére várható, konzorcium viszont szeretné, ha 2022 második felére, a digitális jen ténylegesen forgalomba kerülne.

A projekt egyik tanácsadója, Toshihide Endo szerint a digitális fizetőeszközt úgy tervezték, hogy a digitális jegybankpénzzel is összeegyeztethető legyen, ha a japán központi bank esetleg úgy döntene, hogy bevezetné azt.

A készpénz még mindig nagy népszerűségnek örvend japánban, ezért a digitális fizetőeszközök támogatásával a japán állami és magánszektor a termelékenység növekedését is várja.

(Nikkei Asia)

Címlapkép forrása: Getty Images