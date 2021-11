Kína megint odaver a kriptósoknak

Kína egy tőzsde felállítását fontolgatja, ahol digitális eszközökkel kereskednének. Ez egy újabb lépés Pekingtől a digitális jüan népszerűsítésére és kriptoeszközök visszaszorítására.

A kínai vezetés egy olyan tőzsde felállítását tervezi, ahol digitális eszközökkel lehetne kereskedni. A kabinet ezzel együtt gyorsítani szeretné a digitális jüan tesztelését, és arra ösztönzi a bankokat, hogy még több digitális jüant kibocsátó és kezelő szervezetet állítsanak fel.

Kína már régóta dolgozik azon, hogy a hagyományos fizetőeszközét digitálisra cserélje, ami egyrészt felkészítené a digitalizálódó gazdaság kihívásaira, másrészt kezelhetővé válna a kriptopénzek egyre növekvő népszerűségéből adódó fenyegetés is. Kína 2017-ben tiltotta be a kriptopénzek kereskedelmét az országban, idén pedig a kriptobányászatot is betiltotta. Mindeközben pedig sokat tett a digitális jüan népszerűsítésért.

Kína több városban is tesztelte már a digitális fizetőeszközt, és igyekszik minél több fogyasztót, valamint kereskedőt rávenni annak használatára. A széleskörű bevezetés 2022 februárjában várható, a Peking által rendezett téli olimpiával egy időben.

