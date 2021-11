Láthatatlan kapocs köti össze a Klarnát, WhatsAppot, Ciscót - Eláruljuk, mi a közös titkuk

Klarna, Whatsapp, Cisco - olyan globális sikersztorik, amelyeket összeköt egy fontos, kívülről nem igazán látható, de a belső működésüket nagyban befolyásoló tény: mind Erlangot, azaz egy különleges programnyelvet használnak az alaprendszereikben. Az Ericsson által a 80-as években kifejlesztett funkcionális programnyelv kifejezetten a nagy tranzakciószámmal dolgozó, gyorsan növekvő cégek körében terjedt el, sőt, ma már egy továbbfejlesztett változata is létezik, ami Elixir néven hódítja meg a világot. Literáti Zoltánnal, a programnyelven fejlesztő Erlang Solutions magyarországi országmenedzserével beszélgettünk.

Mik azok a specialitások, amiktől az Erlang egy különleges programnyelvnek mondható?

Az Erlangot a 80-as években kezdte el kifejleszteni az Ericsson. Az eredeti kérdésfeltevés az volt, hogy hogyan tudnak egy sikeres telefonközpontot kifejleszteni, mi lehet ennek a peremfeltétele, és arra jöttek rá, hogy ehhez egy új programnyelvre van szükségük. Ugyanis az akkor létező programnyelvek egyike sem bírt azokkal a karakterisztikákkal, amiket elvártak egy leendő modern telefonközpont programnyelvétől. Felállítottak egy követelményrendszert, és létrehozták az Erlangot, amivel nagyon jól lehet prototípusokat fejleszteni, sokkal tömörebb kódot lehet vele írni, mint a meglévő nyelveken, ezáltal gyorsabban is lehet vele fejleszteni, sokkal hamarabb meg lehet nézni, hogy egy ötlet működik-e.

Két évvel ezelőtt egy konferencián a Cisco egyik vezető mérnöke elmondta, hogy ők miért fejlesztenek Erlangban. Azt találták, hogy más nyelveken fél-egy év után lelőtték a projekteket, mert nem tudtak olyan gyorsan haladni, ahogy nekik kellett volna. Erlangra váltottak, és nagyon felgyorsult a fejlesztés sebessége. De ugyanerről számolt be a WhatsApp mérnöke is, hogy mindössze 15 fejlesztőmérnökkel fél év alatt hoztak létre egy prototípust, ebből lett az a sikersztori, amit ma ismerünk.

Az agilis fejlesztésnek is egy katalizátora lehet ez a programnyelv?

Mivel kis csapatokban lehet nagyon hatékonyan használni, ezért szenzációsan működik az agilis fejlesztésben. Általában a klienseink agilis fejlesztést kérnek, most éppen van egy ügyfelünk, aki a waterfall módszerrel szeretne egy projektet indítani, és azon vagyunk, hogy meggyőzzük arról, hogy helyette agilis fejlesztésben dolgozzunk.

Magyarországon mennyire számít elterjedtnek az agilis fejlesztési kultúra a bankszektorban?

Mi azon vagyunk, hogy a bankszektornak is a segítségére legyünk, hogy elfogadják és rutinszerűen használják az agilis fejlesztést. Mert az a tapasztalatunk, hogy a bankszektor most mintha egy lépéssel hátrébb állna, mint a többi szektor. Az új törvényi előírásoktól kezdve a piaci lépéskényszer mind rákényszeríti a bankszektort is erre. Az egyik nagy banki fejlesztésbe nagyon nehéz volt külföldi banki szakembereket bevonni, mert minden dokumentáció magyarul volt elérhető. Mi viszont nemzetközi, diverz csapat vagyunk, nálunk az angol a munka nyelve. A budapesti irodában is legalább 5-6 különböző nemzetiségű kollégánk van.

Literáti Zoltán Fotó: Berecz Valter

Mi az, amit a távközlési szektortól tanulhatnak a bankok?

Mindazt, ami közös bennük, ilyen például a tranzakcióéhség, hogy rengeteg tranzakciót kell kezelniük párhuzamosan egyidejűleg, és ilyen az elosztott rendszerek kezelése is. Ebben is nagyon otthonosan érzi magát az Erlang, illetve ennek „továbbfejlesztett” változata, az Elixir. A skálázhatóság, hogy hogyan lehet az előfizetői bázist emelni, és ezeket hogyan tudja kiszolgálni egy Erlangban fejlesztett back-end rendszer.

Egy hibákkal teli világban élünk, de az Erlangot pont azzal az elgondolással fejlesztették ki, hogy egy hibákkal rendelkező rendszer hogyan működhet jól, stabilan, a hibákat hogyan tudja kijavítani.

Milyen IT-projektek, fejlesztések kerültek előtérbe az utóbbi időszakban?

Most sokkal nagyobb igény van az új projektekre, mint akár 1,5-2 évvel ezelőtt, egyik fejlesztés indul a másik után, nem győzzük indítani az új projekteket. Az egyik egy londoni zöldmezős banki beruházás, egy már meglévő pénzügyi cég banki szolgáltatást is akar indítani, core banki rendszert fejlesztenek. Ez a projekt a svéd BNPL-cégéhez, a Klarnáéhoz hasonló, akik szintén Erlangot használnak. Ők a kezdetekben Svédországban az internetes vásárlások során a vásárló és a webshop közé ékelődtek be, a svédek ugyanis nagyon szeretnek vásárolni, de nem szeretnek egyszerre nagyobb összeget kifizetni, ezért a Klarna online hiteleket ajánl azonnali hitelelbírálással. Azt látták, hogy ahhoz, hogy ebből az üzleti modellből sikeresen lépjenek tovább, szükséges az is, hogy egy bank álljon mögöttük, ezért banki licencet is szereztek.

A Klarna műszaki igazgatója nyilatkozott úgy, ha nem Erlangot használtak volna, akkor valószínűleg nem tudták volna kezelni a rendkívüli mértékű kapacitásbeli növekedéseket. Amikor elkezdett egyre népszerűbbé válni a szolgáltatásuk, a karácsony előtti vásárlási rohamban megduplázódott az előfizetőik száma, majd ezen a szinten is maradt az év hátralévő részében, és ezt a rendszer zökkenőmentesen kezelte le. A következő évben ugyanebben az időszakban megint megduplázódott a felhasználói számuk, és ez éveken keresztül így ment.

A felskálázás hogyan történik? Felhőszolgáltatást vesznek igénybe ehhez a szolgáltatók?

Ma már szinte mindenki felhőalapon dolgozik. Amikor az Erlangot kifejlesztették, ez még nem így volt, de rendkívül előremutató architektúrája van a programnyelvnek. Mivel az elosztott rendszerek támogatása alapkitétel volt az Erlang felé, ezért a felhőben való működés is nagyon könnyen és jól működik vele. Viszonylag kis erőbefektetéssel egy lokálisan megírt programot át lehet alakítani úgy, hogy natívan és jól fusson a felhőben is.

Magyarországon is egyre több bank agendájára került fel, hogy fejlessze vagy lecserélje a core rendszerét. Nagyobb teret nyerhet ezáltal az Erlang a hazai bankokban is?

Bizonyos nagy bankok már használják az Erlangot, ami nem is meglepő, hiszen ahhoz, hogy a bankok modern, új szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, és gyorsan tudjanak fejleszteni, új termékeket létrehozni, szükséges, hogy egy ilyen jellegű programnyelvet használjanak. Azzal, hogy minden így felgyorsult, hogy már a parkolásodat és a fodrászodat is online fizeted, nagyon megnőtt a tranzakciók száma, és a banki alaprendszereknek ezt a sávszélességet tudniuk kell kezelni. A mi ügyfelünk többek között az a brit cég, amelyik azt a rendszert fejleszti, ami kezeli Nagy-Britannia bankközi tranzakcióit. Ugyanennek a cégnek van egy ügyfele Thaiföldön, amelyik 2016-ban elindította PromptPay nevű szolgáltatását, 2019-ben már napi 4,5 millió tranzakciót kezelt és ez a szám a járvány alatt csak emelkedett.

Az Erlang programnyelv mennyire számít elterjedtnek, mennyire nehéz ilyen fejlesztőket találni?

Az Erlangot az Ericsson fejlesztette ki, és 22 évvel ezelőtt kiengedték a szellemet a palackból, nyílt forráskódúvá tették, ezáltal elérhetővé vált mások számára is. Abban a pillanatban mások is elkezdték használni, ma már sokan alkalmazzák más szektorokban is: fintech, egészségügy, üzenetküldő rendszerek, különböző sporttal kapcsolatos portálok, játékfejlesztők. Az egyik legnagyobb, gamerek által használt chatprogram, a Discord is ezen fut, ők az Elixirt használják.

A világjárvány mennyire pörgette fel a digitalizációt?

Mi azt látjuk, hogy közvetlenül a járvány kirobbanása után egy nagyon óvatos leállás következett, ami pár hónapig tartott. Utána a piac nagyon erősen visszapattant, és sokkal nagyobb mennyiségű megrendelést kaptunk. Azt látjuk, hogy mindenütt sokkal gyorsabb ütemben folyik a fejlesztés, mert a digitalizáció, a távolról végzett munka is az online térbe kényszerít minket, a mindennapjaink is nagyon nagy mértékben az online térbe tevődtek át. Ezek a projektek azt a célt szolgálják, hogy ezt az online térben való működést kezeljék, akár az üzleti jellegű tevékenységeket, akár a szabadidős tevékenységeket nézzük.

Literáti Zoltán Fotó: Berecz Valter

Mekkora probléma az IT-munkaerőhiány Magyarországon illetve globálisan?

Ez mindenhol probléma már most is, de a következő években is IT-szakemberek hiánnyal fogunk küzdeni. Ez egy olyan helyzet, amit kezelni kell. Ezért érdemes olyan rendszerekben gondolkodni, ahol kisebb létszámmal is ugyanazt az eredményt el lehet érni. Ha valakinek azt kell mérlegelni, hogy egy 30 fős fejlesztőcsapatot kell összeállítania, vagy egy 10 fős csapattal is meg tudja oldani ugyanazt a problémát, akkor értelemszerűen mindenki az utóbbi felé mozdul el: az Erlang és az Elixir pontosan ezt tudja támogatni. Ugyanakkor az Erlang és az Elixir soha nem lesz egy olyan populáris nyelv, mint a C++ vagy a Java, mindig is egy rétegnyelv marad. De a funkcionális programozás az utóbbi időben egyre népszerűbbé válik, mert nagyon sokan észreveszik a hozzáadott értékét. A konferenciákon egyre több ezekhez kapcsolódó előadást lehet hallani, az ELTE és a Műszaki Egyetem is napirenden tartja a funkcionális programnyelvek oktatását. Mind a két egyetemmel nagyon jó kapcsolatban vagyunk, vannak diákjaink, gyakornokok, akik itt dolgoznak nálunk, ismerkednek az Erlanggal és az Elixirrel.

Lehet, hogy 10 ember végzi el 30 munkáját, de ehhez nekik speciális tudással kell rendelkezniük.

Így van. Azok akik valamilyen más programnyelvet tanulnak meg először, és megismerik az Erlangot, arról szoktak beszámolni, hogy van egy bit az agyukban, amit át kell állítani: a funkcionális programnyelvekhez másképp kell gondolkozni. Viszont amikor ez az „átállítás” megtörténik, nehezen és nem szívesen térnek vissza az imperatív programnyelvekhez.

Egy banki fejlesztői részlegen érdemes lehet egy csapatot megtanítani az Erlangra?

Nekünk ez stratégiánk, tréningkapacitásunk is van erre, megtanítjuk őket, hogyan induljanak el ezen az úton. Aki meggyőződött arról, hogy neki megfelelő lesz ez a programnyelv, ez a környezet, azok közül sokan saját lábra állnak. A Klarna is ilyen, velük is nagyon szorosan együtt dolgoztunk, de aztán kinevelték a saját szakembergárdájukat. Konferenciákon hirdetünk nyílt képzéseket is, de cégeknek szervezünk csak az ő részükre összeállított tananyagot is.

Az tanítjuk, az Erlanggal és Elixirrel való fejlesztés hogyan lehet kétszer gyorsabb, tízszer biztonságosabb, hogyan lehet tízszer nagyobb kapacitást elérni vele tízszer kisebb energiafelhasználás mellett. Erre több esettanulmányt szoktunk bemutatni, a Cisconál például az Erlang alatt lévő OTP (Open Telecom Platform) middle-ware segítségével kétszer gyorsabban tudnak fejleszteni, mint a hagyományos programnyelvekkel. Az Ericssonnál a távközlési rendszereknél alapvető kívánalom, hogy nagyon keveset essenek ki ezek a rendszerek, azaz magas rendelkezésre állásúak legyenek. Náluk híres az öt 9-es rendelkezésre állás, 99,999%, ez azt jelenti, hogy évente összesen öt perc kiesés lehet a rendszerben. A jól megtervezett Erlang/Elixir rendszerek ezt tudják hozni, ráadásul ezt a programnyelvet sokkal nehezebb feltörni is, biztonságosabbak tudnak lenni a programok.

A Bleacher Report az Elixirre való átállás után a 150 szervere közül 140-et lekapcsolhatott. Ez elég zöld akció, nem?

Az Elixir egy kicsit trendibb változata az Erlangnak, egy fiatalosabb szintaktikájú nyelv, és nagyon dinamikusan fejlődik. A tavaszi krakkói konferencián jelentette be a nyelv kifejlesztője, José Valim, hogy dolgozik egy új könyvtáron (NX), ami a gépi tanulás térképére helyezi az Elixirt, ezáltal érdemes lesz elgondolkodni a használatán mesterséges intelligencia projektekben.

Literáti Zoltán Fotó: Berecz Valter

Címlapkép: Literáti Zoltán. Fotó: Berecz Valter.