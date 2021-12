Keményen beszólt a Revolut vezére a nagybankoknak

Nik Storonsky a Financial Times Global Banking Summit konferenciáján értékelte többek között a cég covid-válság alatti teljesítményét és az inkumbens bankok próbálkozásait az innovatív pénzügyi szolgáltatások területén. A Revolut alapító-vezérigazgatója azt reméli, hogy a pénzügyi szolgáltató hamarosan megszerzi a banki licencet az Egyesült Királyságban is. Előtte viszont még meg kell felelnie a szigetország igencsak szigorú tőkekövetelményeinek

Nik Storonsky a Revolut alapító-vezérigazgatója arról beszélt a Financial Times Global Banking Summit konferenciáján, hogy 2022-re a pénzügyi szolgáltató megszerezheti a banki engedélyét az Egyesült Királyságban is. Ez viszont nem lesz olyan egyszerű tekintve, hogy az országban elég szigorú tőkekövetelményeknek kell megfelelni.

A Revolut 2018 óta rendelkezik egy (korlátozott) banki licenccel az Európai Unióban, és saját jogon, azaz nem partnereken keresztül kínálja banki szolgáltatásait, ám a klasszikus univerzális banki szolgáltatások jelentős részét sokáig nem vezette be: azaz nem kezdett el betétet gyűjteni és nem kezdett el hitelezni, kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokat értékesíteni, hanem leginkább pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtott. Tavaly változott a helyzet hitel-fronton: a Revolut Litvániában majd Lengyelországban is elindította bankját, és mindkét országban hiteltermékeket kezdett kínálni.

Idén további 10 országban (Bulgária, Horvátország, Ciprus, Észtország, Görögország, Lettország, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Csehország) indította el a Revolut Bank nevű szolgáltatást, ez a kör pedig szeptemberben Magyarországgal bővült.

Storonsky arról is beszélt, hogy mostanában készülnek benyújtani a licenc-kérelmet az Egyesült Államok banki hatóságánál is. Várhatóan ez sem fog simán menni, tekintve, hogy más kihívó bankok korábban már fennakadtak az Egyesült Államok pénzügyi szabályozóinak védőhálóján. Így járt a Monzo is, amely októberben vonta vissza az engedélyezési kérelmet, miután a szabályozók nem mutattak túl nagy hajlandóságot a licenc megadására.

Az ügyfelek általában jobban bíznak a bankokban, mint a fintechekben, így a két licenc megszerzése erősen növelné az ügyfelek bizalmát a Revolut szolgáltatásaiban.

Júliusban a Revolut 800 millió dollár forrást tudott bevonni és a befektetők 33 milliárd dollárra értékelték. Ezzel a legmagasabbra értékelt magánkézben lévő technológiai céggé vált az Egyesült Királyságban.

A vezérigazgató értékelte a cég járvány alatt elért teljesítményét is, és arra jutott, hogy a neobank jól szerepelt a válság alatt, annak ellenére, hogy 2020 április-májusában a bevételei 40 százalékot estek vissza. A kezdeti alacsony pénzügyi teljesítményt viszont hamar meg tudta haladni. Storonsky a Goldman Sachs és a JP Morgan új „fiatalos” banki szolgáltatásait sem értékeli komoly fenyegetésként és szerinte a Wall Street-i óriásbankok a legnépszerűbb ötven szolgáltató között sincsenek. Elmondása szerint érzékelt némi „diszruptív törekvést” az inkumbensek részéről, ami például abban mutatkozott meg, hogy gyorsabban reagálnak az ügyféligényekre, de még mindig nem tartja őket elég innovatívnak.

A Revolut egyre népszerűbb üzletága a kriptokereskedelem, ahova még 2017-ben tört be és a sikereket látva további befektetéseket tervez végrehajtani a területen.

(Financial Times)