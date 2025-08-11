  • Megjelenítés
 
Az amerikai részvénypiac esésére játszanál és sosem sikerül?

Sokan szeretnek amerikai részvényt tartani, nagyon jó döntés is, nem vitatjuk. Viszont sokan beleesnek abba a hibába, hogy amikor rossz hírek jönnek az amerikai gazdaságról (akár meglehetősen rosszak) megijednek, kiszállnak, majd meglepődnek, mikor kiderül, hogy téves riasztás. Sajnos ez rendszeresen megtörténik. Ennek a kivédésére talán egy jó eszköz, ha megértjük, miért ilyen ellenálló az amerikai gazdaság. Mi az a gazdasági struktúra, amiben működik a tőzsde. Ha ezt megértjük és alkarunkra tetováltatjuk, akkor nehéz helyzetben is könnyebben lesz vasakaratunk.

Az amerikai részvénypiac már évek óta meglepi a befektetőket, hiszen a világban történhet bármi: koronavírus, energiaválság, vámháború – a tőzsdék mégis meglepő gyorsasággal találnak magukra.

De ez nemcsak ezeknél a nagy eseményeknél van így. Számtalanszor előfordul, hogy rossz hírek érkeznek az USA-ból, a tőzsdék mégis nagyon hamar lerázzák magukról ezeket, és emelkednek tovább. Pont ezért nehéz sok ember számára a tőzsdei befektetés: érkezik egy rossz hír, megijed, eladja a részvényeit, majd meglepődik, hogy a részvénypiacok ismét új csúcsra emelkednek.

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogyan változott meg az amerikai gazdaság struktúrája és a befektetők magatartása, és ez hogyan hat a részvénypiaci teljesítményre. Száraz témának tűnhet, de érdemes kívülről fújni, hogy a megfelelő időben vaskezű befektetők lehessünk. Ugyanis sokszor ez a „vaskéz” az, ami a kiemelkedő hozamokat biztosítja.

