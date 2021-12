Kivonul a legnagyobb orosz bank Magyarországról, megszólalt a szerb vevő

A szerb üzleti élet elmúlt évtizedeinek legmeghatározóbb milliárdosa, Miodrag Kostic nagybefektető vásárolhatja be magát a magyar bankszektorba az orosz Sberbank számos régiós leánybankjának, köztük a tavaly ismét veszteségesen működő magyar érdekeltségnek a megvételével – számoltunk be róla egy hónapja . Bár a vevői oldalon a cégcsoport három különálló cége áll, a magyar leánybank tényleges tulajdonosa a nyolcadik-kilencedik legnagyobb szerb bank, az AIK Banka lesz. E társaság válaszolt most a Portfolio kérdéseire a magyarországi terveket illetően.