Így könnyítik meg az életünket az irodai robotok "szelidítői"

Az irodai munka számos olyan részfeladatból áll, amely hosszadalmas, monoton és ráadásul rendszeresen ismétődik. Ezek általában jelentős humán erőforrást igénylő munkafolyamatok, és a cégek igyekeznek megszabadulni tőlük, gyakran úgy, hogy alacsonyabb jövedelmű országokba szervezik ki őket. Ma már viszont egyre inkább az a jellemző, hogy a mindenki által gyűlölt, sziszifuszi munkát egyáltalán nem kell embereknek végezniük. Ezért hozták létre az iroda láthatatlan robotjait, amelyek készséggel ellátják még az igazán lélekörlő feladatokat is. Ehhez viszont először meg kell nekik tanítani, hogy mit, hol, és hogyan csináljanak. A megfelelő folyamat kiválasztása és a robot helyének kijelölése a szervezetben ugyanis kulcskérdés az automatizációs projekt sikere szempontjából. Ebben segíti a nagyvállalatokat a BCA Hungary Kft. is, amely itthon már hat éve foglalkozik robotizált folyamatautomatizálással, és egy ideje már külföldi megrendelői is vannak. A szofterrobotok bevezetéséről, a különböző iparági folyamatok automatizálása közti különbségekről, a technológai jövőéjéről és a hazai piacról kérdeztük a BCA ügyvezető igazgatóját, Ivcsics Lászlót és Takács István szenior tanácsadót.

Miről szól az RPA trend, hogyan működnek a szoftverrobotok és hogyan csöppentetek bele ebbe a világba?

Ivcsics László: 2007 májusában alakultunk, így már lassan 15 éve vagyunk jelen a magyar piacon. Négy fővel indultunk 2007-ben, most cégcsoportszinten közel 200 alkalmazottal működünk.

A BCA informatikai megoldásokat szállít és tanácsadást nyújt nagyvállalati ügyfelek számára. Tevékenységünk sok esetben az üzlet és az IT határán van. Hogyha egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor olyan IT-saink vannak, akik pontosan értik az üzleti igényeket és gondolkodást és azt fordítják le a technológia nyelvére.

Az RPA (robotizált folyamatautomatizálás) pont egy ilyen határterülete az IT-nak. Azért is hívják end-user computingnak, mert sokszor nem kell hozzá olyan mély informatikai szaktudás. RPA-val már legalább 6 éve foglalkozunk, eleinte még nem is tudtuk, hogy ezt így hívják. Amikor a trend megjelent, akkor már foglalkoztunk tesztautomatizálással, és tesztautomatizáló eszközzel valósítottunk meg éles üzleti folyamatokat, automatizáltunk tranzakciókat. Ezekben az esetekben hirtelen kellett nagy tömegű adatot strukturáltan feldolgozni, és a humán erőforrás nagyon drága volt hozzá. Ezekre az esetekre tudtunk gyorsan, jó megoldást adni olyan scriptek megírásával, amelyek akár egy tizenöt lépéses folyamatot is elvégeztek egyetlen tranzakcióban, ráadásul végül nagyon szép üzleti eredményeket is tudtunk elérni vele.

Azután 2018-ban egy pénzügyi területen dolgozó ügyfelünk kérésére néztünk igazán utána ennek a piacnak, és azt láttuk, hogy Európában ugyan még kevésbé, de a tengerentúlon már épült ki rá szolgáltatás. Egy rögtönzött piackutatás alapján azt láttuk, hogy három nagy szállítóval érdemes elkezdeni tárgyalni: ezek az Automation Anywhere, a Blue Prism és a UiPath. Mi végül a UiPath-ra építettük a kompetenciánkat, de vannak még a technológiai palettánkon más open source platformok is.

Kik alkotják a BCA ügyfélkörét?

I.L.: Magyarországi viszonylatban mi leginkább nagyvállalatoknak dolgozunk. Az ügyfeleink többnyire a telekommunikációs, a pénzügyi területről és egyéb szolgáltató szektorból érkeznek. Jelen vagyunk a legtöbb piacvezető szereplőnél, a teljesség igénye nélkül ügyfeleink körében tudhatjuk a pénzügyi szektorból a K&H-t, az Erste Bankot, az OTP-t, a Budapest Bankot, az MKB-t, míg a telekommunikációban a Magyar Telekomot és a Vodafone-t, de partnerünk például a KLM, az EGIS, az Atomerőmű és a MOL is, hogy egyéb szektorokat is említsek.

TAPASZTALATAINK SZERINT A MAGYARORSZÁGI KKV-SZEKTOR KEVÉSBÉ ENGEDHETI MEG MAGÁNAK, HOGY ILYEN TÍPUSÚ RENDSZERINTEGRÁCIÓVAL FOGLALKOZÓ KÜLSŐ SZEREPLŐ SEGÍTSÉGÉT KÉRJE.

Mi az üzleti modellünket ezért arra hangoltuk, hogy nagyvállalatok – akik jellemzően multinacionális cégek magyarországi leányvállalatait jelentik – problémáit oldjuk meg.

A BCA célja, hogy Magyarországon túl is, erős piaci szereplő legyen az RPA megoldásszállítók körében egész Európában. Ehhez rendelkezünk már a megfelelő minősítésekkel, van egy felkészült csapatunk és értünk már el részsikereket, van már ügyfelünk Hollandiából és Németországból is.

Mire kell odafigyelni egy szoftverrobot bevezetésnél? Mik lehetnek a kihívások egy ilyen projektben?

Takács István: Az egyik legfontosabb, hogy megtaláljuk az RPA megfelelő helyét a szervezetben, mert a szoftverrobotok egy plusz logikai réteget, komplexitást hoznak be az IT-logikába. Ennek a megvalósításra több iskola is létezik. Az egyik megközelítés, hogy kialakítunk egy RPA szervezetet az üzleten belül, mely a szükséges IT feladatokat is részben ellátja, a másik pedig, hogy megcsináljuk az IT-n belül. Az azonban biztos, hogy ez utóbbi esetben az RPA üzleti oldali tulajdonosát is ki kell jelöljük a szervezetben, aki az üzleti célt és alapszabályokat lefekteti, valamint folyamatosan támogatja, figyelemmel kíséri.

Rendkívül fontos, hogy jó folyamatokat válasszunk ki a robotizációra. Sokszor úgy gondolkodnak az ügyfeleink, hogy azt a feladatot választanák ki, amit a legkevésbé szeretnek végezni. Sajnos egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz az, ami a legjobban automatizálható. Ebben az esetben velük együtt beszélgetve, jó példákat felhozva segítünk a jól robotizálható folyamatok kiválasztásában. Azt gondoljuk, hogy a legfontosabb cél az első automatizálásnál magának a szoftverrobot működésnek és az automatizált működésnek a megismerése, és nem feltétlenül ennek kell a legnagyobb megtérülést hoznia – persze ennél is fontos, hogy kereskedelmileg is megérje.

Természetesen nagyon fontos, hogy az RPA működését, feltételeit, előnyeit, esetleges limitációit értse mind a menedzsment, mind a megvalósításban és a robotok mindennapi működésének támogatásában résztvevő kollégák, mert a szoftverrobotok ebben az esetben tudnak csak igazán hatékony támogatást adni az üzleti célok elérése érdekében.

Többször felmerült kérdésként az is, hogy nem találkozunk-e azzal a gondolkodásmóddal, ami anno a géprombolás idején történt, amikor azt gondolták az emberek, hogy idehozzák a gépeket és azok majd elveszik tőlük a munkát. Szerencsére ennek pont az ellenkezőjével találkozunk azoknál az ügyfeleinknél, ahol az RPA bevezetésre került. A szoftverrobotok részei a csapatnak, több helyen szerepelnek a szervezeti ábrán is, sőt olyan is van, ahol csapat szinten megünneplik az ő születésnapjukat is, mert szeretik őket – ugyanis elviszik és elvégzik a monoton, nem-szeretem feladatok jelentős részét, és a kollégák a több gondolkodást, nagyobb hozzáadott értéket igénylő feladatokon tevékenykedhetnek, amik jobban motiválják őket is.

Summásan összefoglalva egy kicsit az első robotra is igaz az, amit a házépítésre szoktak mondani, hogy az első házat az ellenségednek építed, a másodikat a barátodnak a harmadikat meg magadnak. Támogatásunkkal szerencsére az első tapasztalatok is kedvezőek voltak eddig minden ügyfelünknél, mert mindenhol, ahol egy Proof of Concept projekt (egy ötlet megvalósíthatóságának demonstrációja) keretében megtapasztalhatták az ügyfeleink a szoftverrobotok működését, a folytatás és az RPA bevezetés mellett döntöttek.

Mennyi időt vesz igénybe, míg lefut egy ilyen projekt?

T.I.: Egy Proof of Conceptet le lehet futtatni mondjuk egy hónap alatt, az első robotok működhetnek az éles rendszerben 1-2 hónapon belül, de azt gondoljuk, hogy egy teljes szervezeten átfuttatni, kialakítani minden belső folyamatot, és működtetni rutinszerűen a robotokat, az inkább fél év. Természetesen ennél lehet több, de kevesebb is, attól függően, hogy mennyire gyors reagálású az adott vállalat.

Milyen különbségek merülhetnek fel az implementációban két különböző iparágból érkező vállalat esetében?

T.I.: Nem feltétlenül itt jelentkezik a szignifikáns különbség, mert sokszor nagyon hasonló folyamatokat hajtunk meg. Majdnem mindig a pénzügyi terület az, aki behív bennünket, mert általában ők azok, akiknél a megtakarítás, költséghatékonyabb működés jobban fókuszban van. Szerintem az ügyfeleink 80 százalékánál az első robotizált folyamat egy SAP folyamat volt, mert RPA-val jellemzően sokkal gyorsabban és költséghatékonyabban tudtuk ezeket az igényeket kielégíteni, mint amennyi ráfordítást egy új, rendszeren belüli folyamat kialakítása vagy módosítása igényelne. De hogy az adott, felmerült igény éppen a telekommunikációs területen, vagy a bankszektorban jelentkezett, az majdnem teljesen mindegy.

A jelentős különbségek inkább egy adott vállalat különböző divízióinak igényei között vannak. Mi nem úgy dolgozunk, hogy egy terület egy projektjén tevékenykedünk éveken keresztül, hanem csinálunk egy projektet a beszerzésnek, a pénzügynek, HR-nek, vagy magának a szakmai területnek. Éppen ezért az ő sokszor nagyon eltérő céljaikat és gondolkodásmódjukat megérteni és kiszolgálni gyakran nehezebb, mint két eltérő szektor, mondjuk a telekommunikáció és a bankszektor között váltani.

I.L.: Persze azért sok olyan folyamat van, ami nem, vagy csak kevésbé iparágspecifikus. A beszerzés, értékesítés, pénzügy, ügyfélszolgálat, HR és az IT támogatás többnyire csak kis mértékben térnek el iparáganként. Tehát, aki már látott egyet, az kis túlzással már az összeset látta, így ezeken a területeken az egyes szektorok könnyebben átjárhatók, a máshol szerzett tapasztalatok adaptálhatók.

Vannak azonban specifikus, adott területre jellemző folyamatok, ahol az a fontos, hogy ahhoz a szektorhoz nagyon értsünk, hiszen akkor tudunk olyan megoldásokat is hozni, ami ügyfelünk számára nagyobb hozzáadott értékkel rendelkezik.

Ez sokszor nem is feltétlenül csak azt jelenti, hogy automatizálunk egy folyamatot, hanem sokkal inkább átalakítjuk azt. Ilyen iparágspecifikus igény lehet például, ha egy bankban a pénzmosás ellen tesznek nyilatkozatot, vagy, ha visszamondott helyeket szeretnének felszabadítani egy légitársaságnál.

Milyen különbségeket látni az itthoni és a külföldi projektek között?

T.I.: A magyarországi ügyfeleink is mind multik, ezért hasonlóan éljük meg a mindennapokat nemzetközi szinten is. Azt gondoljuk, hogy az első külföldi lépések nehezebbek voltak a távolság miatt, és egy kicsit a nyelvi korlátok, kulturális különbségek miatt is. Meg kellett szokni egymást, de utána a mindennapi élet és együttműködés egy külföldi és egy hazai céggel már nagyon hasonló. Az elmúlt két évben a home office előretörésével már Magyarországon is lett több olyan ügyfelünk, akivel úgy kezdtünk el egy Proof of Concept projekt keretében dolgozni, hogy még nem találkoztunk személyesen és a későbbiekben így kezdtünk bele a robotok megvalósításába is.

I.L.: Én azt látom, hogy RPA szempontból érettebbek a külföldi vállalatok, ők valamivel előrébb járnak mint magyar társaik, tehát kicsit jobban tudják, hogyan és hol kell elhelyezni ezeket a projekteket a szervezetben. Az elején nálunk sok ügyfelet jobban kell edukálni, több időt vesz igénybe, hogy megtaláljuk a projekt helyét a szervezetben. Legtöbbször kialakul egy Center of Excellence Team, amit erre a célra hoznak létre. Tapasztalataink szerint a külföldi ügyfeleinknél ez már jobbára megvan, előrébb járnak ebben. Ebből adódóan náluk komplexebb feladatokat is kell sokszor megoldanunk.

Jellemző-e a nagyvállalatokra, bankokra a túlzott trendkövetés, a divatos technológiákat mindenki be akarja vezetni valahol a szervezetében?

T.I.: Vegyes a kép, van, ahol igen, van, ahol nem. Voltak olyan ügyfelek, akik úgy kerestek meg bennünket, hogy nekik is kell RPA, mert most ez trendi, esetleg elvárásként fogalmazódott meg feléjük a bevezetése, csak nem tudják mi az, segítsünk. És természetesen volt olyan, amikor ismerték az üzleti és technikai előnyeit és sokkal inkább ezen érvek vezették az RPA bevezetés irányába. Mindenesetre eddig – szerencsére – bármelyik irányból is indult a megkeresés sikeres bevezetés lett a vége. Hiszünk abban, hogy minden területnek kell egy jó robot, hogy megértse a működését, előnyeit, hátrányait, és hogy hogyan kell vele együtt élni. Ez is olyan, mint a puding, akkor tudod kipróbálni, hogyha megkóstolod.

I.L.: Vannak azok a cégek, ahol vagy a méretből, a kultúrából vagy a motivációból adódóan kevésbé jelenik meg a tulajdonosi szemlélet a döntéshozóknál. Ott jellemzőbb inkább a trendkövetés. Ezekben a cégekben megjelenhet a túlzott felsővezetői elvárás is, aminek meg akarnak felelni.

Valahol pedig a tulajdonosi szemlélet dominál, ott inkább az a kérdés, hogy meg fogja-e érni a végén.

Az RPA-nak a szolgáltatási díjon felül az infrastruktúra kialakítása és a licencek megvásárlása miatt van egy kezdeti beruházásigénye, ami nem feltétlenül alacsony.

Mi akkor vágunk bele a megvalósításba, ha úgy gondoljuk, hogy a bevezetés hosszú távon is sikeres lehet.

Hogy látjátok az RPA technológia jövőjét, milyen irányba lehet továbblépni?

T.I.: Az RPA-ban az egyik terület, ami most bennünket a legjobban izgat, az a dokumentumfeldolgozás. Először nagyon egyszerű, repetitív, többnyire lineáris folyamatokat automatizáltunk. Később már nagyon sok elágazás volt, komplex folyamatokat is le tudott futtatni az eszköz. A következő lépésben elkezdtünk dokumentumokat is feldolgozni. Tehát bejött például egy PDF dokumentum – akár digitálisan előállított, akár szkennelt kép formátumban –, és az abban lévő adattartalomból indítottunk tranzakciókat. Az adatok jobban feldolgozhatóak, ha jól strukturáltan jelennek meg a dokumentumban, mint például egy űrlap, vagy számla, de olyan robotunk is van, ami közel szabad szöveges jogi dokumentumokat kezel. Ezek a dokumentumok jöhetnek például behajtótól, bíróságtól és a földhivataltól. A robot első lépésben beazonosítja, hogy ez milyen típusú dokumentum, a második lépésben pedig a dokumentum típusa alapján kinyeri a legfontosabb adatokat, információkat. Ezek a robotok már most is használnak mesterséges intelligenciát és gépi tanulást – ezen technológiák további fejlődését várjuk, követjük nagy figyelemmel.

A másik szintén izgalmas terület, hogy a szoftverrobotok mellett léteznek olyan támogató szoftverek is, amelyek fel tudják térképezni azokat az üzleti folyamatokat, amelyek automatizálásért kiáltanak. Ezek a szoftverek vizuálisan is megmutatják, hogy melyek ezek a repetitív folyamatok és ez alapján elkészítik az automatizálandó folyamat megvalósítási tervének a vázát. Ez a felmérés több módszerrel is támogatott: egyrészt lehet, hogy a felhasználó gépén futva nyomon követi az ő tevékenységeit, másrészt pedig a logok és adatbázisok elemzésével mondja meg, hogy szerinte melyek azok a folyamatok, amiket érdemes lenne automatizálni.

A harmadik terület a robot és az ember együttműködésének a fejlődése. Jelenleg is van olyan folyamatunk, melyben egyes döntési pontokat, feladatokat csak kollégák végezhetnek. Az együttműködés rugalmasságának, gördülékenységének fejlődését várjuk tőlük.

Szakmailag mindhárom terület rendkívül izgalmas, és már most komolyan foglalkoztatja szakértőinket, hogy hol vannak a határok, meddig lehet elmenni a robotok fejlesztésével, „tanításával”.

