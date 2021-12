Jönnek a 7-10 százalékos hitelkamatok, visszasírják az NHP-t a magyar agrárium hitelezői

Eldőlt, hogy június 30-áig folytatódhatnak a támogatott programok a Széchenyi Kártya keretében, de az agráriumot finanszírozó bankok a Növekedési Hitelprogramhoz hasonló, hosszú távon fix kamatozást biztosító beruházási hitelprogramot is látni szeretnének – derült ki a Portfolio mai Agrárszektor 2021 konferenciáján. Különösen az állattenyésztés, azon belül a sertéságazat számára fáj a piaci kamatok emelkedése, ezek hamarosan a 7-10 százalékot is elérhetik.

Mekkora probléma a magasabb kamatkörnyezet?

Csúnyán emelkedik a kamatkörnyezet, így a finanszírozói kerekasztalban adta magát első kérdésként, hogyan reagálhatnak erre az agrárcégek és a bankok. Kamatot fixálni minden esetben érdemes, még most sem késő ezt megtenni, különösen euróban – vélte Fetter István (CIB Bank). Szeretnék nem azzal a feltételezéssel élni, hogy nem lesznek támogatott konstrukciók, mert nagyon jó például a Széchenyi Kártya Program – mondta Szerdahelyi Róbert (Erste), de hozzáfűzte, hogy a piaci hiteleknél számottevő BIRS referenciakamat már 4% felett jár már, ami a kamatfelárral együtt 6% feletti hitelkamatot jelent. Szerinte is érdemes még mindig kamatot fixálni. Takáts Zsolt (Raiffeisen) szerint vége a hét bő esztendőnek, elindult a kamatemelési folyamat, még az is könnyen meglehet, hogy visszatekintve a mostani kamatszint kedvezőnek fog tűnni. Mindenkinek érdemes kihasználnia a még elérhető termékeket (pl. Széchenyi Kártya, EXIM), és egyébként még a jelenlegi kamatkörnyezetben is jobb beruházó adósnak lenni, mint betételhelyezőnek, hiszen negatívak vagy nagyon alacsonyak a reálkamatok. Ugyanakkor egyre erőteljesebbek a finanszírozási korlátok, ezért

Olcsó, fix kamatozású (nem kamattámogatott), beruházásokat támogató agrárhiteleket szeretnének, amilyen a nyáron véget ért növekedési Hitelprogram volt – ezzel egyébként más panelbeszélgetők is egyetértettek.

Szabó István (OTP) szerint az elmúlt 10 év kegyelmi időszak volt, de most már a bankszektorban is érezhető a kézifék behúzása, és többek között az árak emelkedése és az ellátási láncok megszakadása miatt a csődráta növekedése várható. Nem lenne meglepődve, ha jövőre már 7-10%-os piaci hitelkamatokról beszélnénk. A beruházásokat szerinte is a Növekedési Hitelprogram szűkített visszahozásával lehetne segíteni. Hollósi Dávid (Takarékbank) szerint a termelők fejében a kamatszínvonal jelenleg a 3-5. legnagyobb probléma, vagyis nincs a legfőbbek között. A sertéságazat jelenleg veszteséget termel, és bizony lesznek szereplők, akiknek a jövőben nem fog tudni a bankszektor finanszírozást adni, mert nem tudják kitermelni a termelők a magasabb kamatokat, sőt, még a hitel tőkerészét sem.

Mi lesz a Széchenyi Kártya hitelprogramokkal?

Sikerült az Európai Bizottsággal megállapodni arról, hogy december 31-ével nem szűnnek meg az átmeneti támogatási keretek, így

június 30-áig egészen biztosan továbbmennek a támogatott programok az „uniós betonfalt” jelentő de minimis korlátok emelése mellett

– közölte Krisán László (KAVOSZ). A Széchenyi Kártya felső keretösszegét így talán sikerülni fog a jelenleg 1 milliárd forintról 1,4-1,5 milliárd forintra emelni – fejezte ki reményét. A jelenleg is futó nyolc (köztük két agráros) programelem meghosszabbításáról egyelőre nem született hivatalos döntés, de nemsokára bejelentés várható erről. Krisán László szerint nincs vége a válságnak, mikroszinten még egyáltalán nem napfényes minden, és az EU is így látja. Nem venne rá mérget ezért, hogy a jelenlegi támogatási feltételek 2022. június 30-án véget érnek.

A minisztériummal egyeztetve a KAVOSZ napokon belül előjön a sertéságazat számára 0%-os kamattal és költségmentesen igénybe vehető hitellel, 200 millió forintos felső határig. A kamatkörnyezet emelkedése ellenére a kamattámogatás a „legolcsóbb buli a világon”, és még olcsóbb a garancia. Az infláció nem fog lelassulni, és sajnos sokat felejtett, keveset tanult a világ az előző pénzügyi válságból – vélte Krisán László.

Elvesztette az agrárium a vonzerejét a finanszírozóknál?

Szerdahelyi Róbert (Erste) szerint egyértelmű, hogy nem. Szembesülni fognak a bankok nem teljesítő hitelekkel, de a mai turbulens körülmények között is vannak nyereségesen működő, tőkeerős cégek az állattenyésztésben is. Lesznek csődök, de túlélők is, és felértékelődik a bankok tanácsadói szerepe, azt pedig nem mondhatják ki a bankok, hogy bizonyos szektorokat vagy alágazatokat nem finanszíroznak. Krisán László szerint szó sincs arról, hogy az agrárium ne az egyik legjobb szektor lenne, a Széchenyi Kártya programokban például a bedőlési aránya messze 1% alatti. Fetter István (CIB) szerint sem vesztette el vonzerejét az agrárium, finanszírozási és befektetési termékek és innovációk széles palettája érhető el továbbra is az itt működő cégek számára. Hollósi Dávid (Takarékbank) elmondása szerint nem engedik el az ügyfelek kezét, még mindig dinamikus itt a hitelbővülés, és a Magyar Bankholding adatai szerint az agráriumban 100% feletti a hitel/betét arány.

