Miért éri meg bérelni a teherautókat?

Egyre több hazai vállalkozás él a teherautók klasszikus bérletének lehetőségével, leginkább a konstrukció biztosította rugalmasság miatt. A hazánkban meghatározó szereplőnek számító Delta-Truck/Viarent cégcsoport tapasztalatai szerint a hosszú és rövid távú bérleti ajánlatok is igen népszerűek, de az egynapos – a szakzsargonban ultrarövid bérletnek nevezett – formátum is számos partnert vonz. Ügyfeleik fuvarosok, kereskedő-, gyártó- és futárcégek, illetve az ultrarövid távos konstrukció miatt már a magánszemélyek is felfedezték maguknak a céget.

„Nyerges vontatókra, félpótkocsikra általában néhány hónaptól három évig terjedő szerződéseket szoktunk kötni, itt a nagy célcsoportot a fuvarosok jelentik, akik projektalapon, jellemzően egy-három évre visznek el járműveket. például egy hűtős szerelvényt. Velünk ellentétben egy lízingcég nem teheti meg, hogy ennyi idő után, vagy akár futamidőn belül kicserélje a járművet egy másikra, ha a fuvaros feladata lényegesen megváltozik, például a korábbi hűtős szerelvényre szerződött munka helyett már TV-ket kell szállítani.

Mi egy ilyen változáshoz rugalmasan tudunk hozzáállni, ezzel is támogatva a fuvarospartnerünk működését. Napjainkban egyre több a fuvarozó cég, és köztük is a speciális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások: tipikusan az internetes kereskedelmet kiszolgáló csomagszállítók is a nagy felhasználóink közé tartoznak, ők főleg a 3,5 tonna össztömegű furgonokat, kisteherautókat keresik” – mondta el a Portfolio-nak a Viarent Kft.-t alapító, és a tehergépjárművek piacán is meghatározó Delta-Truck Kft. ügyvezetője, Stefkó Péter. Hozzátette: a lakossági üzletág tavalyi elindítása óta nő a kisteherautót bérlő magánszemélyek száma is, akik jellemzően költözéshez, nagyobb bútorok szállításához választják ezt a szolgáltatást.

A szakember szerint a koronavírus-válság miatti gazdasági bizonytalanságban a piaci szereplők többsége igyekszik minden beruházást elnapolni, de az árut akkor is el kel vinni A-ból B-be.

Stefkó Péter úgy látja, hogy a vállalkozásoknak a gyors növekedéshez praktikus megoldás a bérlet. Így nem kell hosszú távon elköteleződniük, például ötéves lízingszerződést kötniük a lízingcégekkel. Sőt, néhol olyan mértékű a növekedés, hogy nincs is idejük a vevőknek elmenni a kereskedésbe tárgyalni, lízingszerződést kötni, azonnal szükségük van a járművekre, így helyette a leggyorsabb megoldást választják, a bérletet.

A fuvarfeladatnak megfelelő, rövid vagy hosszú távú bérleti konstrukciók továbbra is jól működnek a magyar piacon. Egy ilyen megállapodás kevesebb költséggel jár a bérlő számára, akár munkaerőt is megspórolhat, hiszen nem kell fenntartania egy járműügyintézői, használtjármű-értékesítői, vagy esetleg egy flottakoordinátori pozíciót, hiszen a szolgáltató ezeknek a feladatköröknek nagy részét ellátja.

Miben más a bérlet, mint a lízing?

A Magyarországon és Európában is elterjedt operatív lízinggel szemben a Viarent klasszikus bérletet kínál, amit nagyon lesarkítva ahhoz lehet hasonlítani, mint amikor külföldön a reptéren bérlünk egy személyautót. „Komplett szolgáltatással együtt adjuk át a járművet, a bérleti díjban benne van az autó fenntartása, javítása, biztosítása, adója, gumikopásának fedezete is. A felhasználó részére a szolgáltatás pontosan kiszámíthatóvá válik.” – mondta Stefkó Péter.

A cég ezzel Magyarországon piacvezető, de Európában is a legnagyobb 10-15 szereplő közé tartozik a flottaméretet tekintve, mely már a 2200-as darabszámot is meghaladja. A 2020-as évekre a piac egész Európában eléggé megváltozott: nemhogy 5-10, de 1-2 évre sem látnak előre a gazdasági szereplők, ez pedig a bérletnek kedvez. A cégvezető szerint a két szegmens, a bérlet és a lízing egymás mellett hosszú távon is életképes, a jövőben még jobban ki fogják egészíteni egymást. Egy közepes méretű fuvarozónak, akinek van mondjuk 50 teherautója, azt szokták javasolni, hogy abból 30-40 legyen lízingelt, a fennmaradó 10-20 darabot pedig jó, ha bérli.

Stefkó Péter

Természetesen a teherautó-szegmensben is érzékelhető a teljes autóiparra teherként nehezedő gyártáslassulás, ami elsősorban az alapanyag- és alkatrészhiány miatt alakult ki. A Viarent-nél különösen nehéz az a helyzet, hogy jelenleg még a legnagyobb gyártók nemcsak a szállítási határidőt nem tudják megmondani, hanem a vételárat sem. A korábbi 2-3 hónapos szállítási határidő ma már 1-1,5 évet jelent, így a jövőbeni ár teljesen bizonytalan. Ezt a problémát úgy tudják orvosolni, hogy kibővítik a csereciklust, nem 2-4, hanem akár 4-6 évig tartják a teherautókat.

„A lízingfinanszírozás rugalmassága mindig megmutatkozik. Természetesen technikailag csomagban tudjuk kezelni a szerződéskötést, számlázást, minden egyebet, de minden lízingszerződés egyedi. Egy alvázszámhoz egy lízingszerződés tud csatlakozni. Ez adott esetben nagyon megkönnyíti a szezonális kezelést, a flotta csökkentését, egy káreseménynél, ha kiesik egy eszköz a flottából, akkor ezt alvázszám-specifikusan lehet orvosolni. Magához az eszközhöz tud kapcsolódni az egyedi finanszírozás, ennek minden technikai előnyével és minden technikai hátránya nélkül, szemben a hitelfinanszírozással, ahol ennek a volumennek a menedzselése, növelése-csökkentése és a különböző egyedi események kezelése sokkal nehézkesebb” – mondta Fekete Csaba, a CIB Lízing vezérigazgatója.

Fekete Csaba

A lízing egyik alapfeltétele az, hogy az eszköz másodlagos értékpiaci görbéje mindig felette legyen a kintlévőségnek. Mivel eszközhiány van, a használt eszközök árai is mennek felfelé. Ugyanakkor a lízing szempontjából különbség van személyautó és nagyhaszongépjármű között az eszköz megítélése szempontjából. Professzionális felhasználásról van szó, ahol a finanszírozónak azt kell figyelembe vennie, hogy az ügyfél likviditása, illetve az eszköz jövedelemtermelő képessége mennyire nyújt fedezetet és biztosítékot a futamidő egészében a finanszírozásra.

Banki háttérrel terjeszkedik a cégcsoport - a régió univerzális szolgáltatójává szeretne válni

Stefkó Péter a közeljövővel kapcsolatban arról számolt be, hogy a novembertől januárig tartó időszak évek óta nagyon erős, sokkal több teherautót igényel a piac, elsősorban a kereskedelem rendkívül megnövekedő forgalma miatt. A Viarent pedig keresi az új lehetőségeket, már 50 elektromos furgonjuk közlekedik, elsősorban a városi utakon, és ezt a szegmenst tovább fogják bővíteni.

A cégcsoport földrajzi értelemben is terjeszkedik: Szlovákiában már jelen vannak egy leányvállalattal, Szerbiában van egy franchise partnerük, akinél adaptálták a bérautós modellt. Ausztriában és Csehországban szintén saját céggel szeretnének megjelenni – ehhez pedig a tervek szerint a CIB Bank nyújt majd finanszírozási hátteret.

