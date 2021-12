Túlélte a járványt, most újra szárnyal a kihívó bankok sztárja

A Monzo, brit digitális kihívó bank 500 millió dollár tőkét vont be, és a befektetők jelenleg 4,5 milliárd dollárra értékelik a céget. A vállalat értékeltsége a háromszorosára nőtt a legutóbbi forrásbevonási kör óta.

A kört az Abu Dhabi Growth Fund vezette, később csatlakozott hozzá a Coatue, az Alpha Wave Ventures, Accel és a Goodwater.

A forrásbevonás azután következett, hogy a Monzónak ebben az évben sikerült megkétszereznie a bevételét, aminek a 25 százaléka többnyire azokból az új termékekből származik, amiket a járvány alatt vezetett be.

A banknak több mint 5 millió ügyfele és 100 000 üzleti számlája van. Idén havonta 100 000 új ügyfél csatlakozott a szolgáltatásaihoz.

A banknak volt rosszabb időszaka is: 2020 nyarán még úgy tűnt, hogy talán a működést is be kell fejeznie, miután 115 millió font veszteséget halmozott fel. A népszerű fintechek közül talán a Monzót viselte meg a legjobban a Covid-krízis: a cég értéke 40 százalékkal, 1,25 milliárd fontra esett vissza, míg versenytársaik, az N26 és a Revolut értéke változatlan maradt ebben az időszakban. Korábban arról is nyilatkozott, hogy vizsgálat indult ellene, miután a hatóságok hiányosságokat véltek felfedezni a pénzmosás-ellenes eljárásaiban.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Getty Images