Hazánk a szélessávú internet régiós bajnoka?

Portfolio 2021. december 10. 18:05

Egy ország jövőjét meghatározó kérdés, hogy hol tart a digitális átalakulás folyamatában. Időnként fontos ennek a folyamatnak az adatalapú reprezentációja is, hogy látszódjon milyen területeken tapasztalható lemaradás, vagy éppen milyen erősségekre lehet építkezni a digitális versenyképesség fokozása érdekében. A Micsosoft által összeálított Digital Futures Index, amely publikus adatokra építkezik, is ezt a célt szolgálja. A felmérés szerint Magyarország régiós átlagon felül teljesített a digitális infrastruktúra szempontjából, és ez vonzó célponttá teszi a digitális nomádok, vagyis a külföldről érkező online vállalkozók körében is.