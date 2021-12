Tőzsdére lépett a szegények bankja, még Buffették is beszálltak

A brazil Nubanknak 1,6 milliárd dollár tőkét sikerült bevonnia az első nyilvános részvénykibocsátása során. A piacfelforgató bankot, amely először a New York-i tőzsdén kerül jegyzésre, 41 milliárd dollárra értékelik a befektetők.

A Nubank legnagyobb befektetői olyan piaci nagyágyúk, mint a Berkshire Hathaway, a Tencent és a Sequoia Capital. A bank 289 millió darab részvényt adott el, 9 dolláros árfolyamon. A bank ereredetileg drágábban szerette volna értékesíteni a részvényeit, és 3,18 milliárd dollárnyi tőkét akart bevonni, ám a múlt héten úgy döntött, csökkenti az árat. A csütörtöki debütálást követően az árfolyam 12 dollárig kúszott fel, majd zárásra 10,44 dollárig esett vissza.

A tranzakció az Egyesült Államok ötödik legnagyobb részvénykibocsátása 2021-ben. A NuBank magasabb piaci kockázatnak tette ki magát azzal, hogy a Sao Paulo B3 tőzsdén is értékesít letéti jegyeket, a részvények értékének egyhatodáért. A bank szerint ugyanis egy arculcsapással ért volna fel a brazil ügyfelek számára, ha ezt a befektetési lehetőséget nem kapják meg.

A Warren Buffetthez köthető Berkshire, amely júniusban 500 millió dollár tőkével szállt be a cégbe, most a részvények 10 százalékát vette meg egy az ügyet ismerő forrás szerint. David Velez vezérigazgató tulajdonrésze a részvénykibocsátás után 8,9 milliárd dollárt ért, Cristina Junqueira társalapító pedig 1,1 milliárd dollárt birtokol a cégből, de most egyikőjük sem adott el részvényeket. A tőzsdére vitt értékpapírok viszont a szavazati jogok 75 százalékát jelentik.

A Softbank japán befektetési holding az elsők között vett a részvényekből.

A Nu Holdings Ltd. eredményszámai az első 3 negyedévben (millió dollár) 2020 2021 Nettó bevételek (értékvesztés előtt) 364 787 Hitelezési értékvesztés 114 281 Nettó bevételek (értékvesztés után) 251 506 Működési költségek 317 588 Adózás előtti eredmény -79 -82 Adózás utáni eredmény -64 -99 Forrás: Nubank, Portfolio

A részvénykibocsátással a Nubank Latin-Amerika legmagasabb értékeltségű bankjává vált, és a befektetők jelenleg 41 milliárd dollárra értékelik. A részvényre vonatkozó jogokkal (pl. dolgozói opciók) együtt számított piaci érték 44 milliárd dollár. A piaci érték alapján ma a Nubank számít a világ legnagyobb bankjának. A bank 8 éve működik, és már 48 millió aktív ügyfele van Brazíliában, Mexikóban és Kolumbiában.

A kis techcégként induló, eleinte díjmentes hitelkártyákkal és digitális fizetéssel foglalkozó Nubank ma már a világ egyik legnagyobb digitális pénzintézetévé nőtte ki magát. A piacfelforgató bank a marginalizált társadalmi rétegek bankjaként vonult be a köztudatba Brazíliában. Elsősorban olyan emberek alkotják az ügyfélkörét, akik kimaradtak a banki szolgáltatásokból és korábban még bankszámlával sem rendelkeztek. A latin-amerikai régióban 700 millió embernek van okostelefonja, ami ígéretes növekedési lehetőséget jelent a digitális bankok számára

Az alapszolgáltatásnak számító hitelkártya mellett a Nubank már személyi hitelt és életbiztosítást is nyújt. A portfoliójában szerepelnek még ezentúl: azonnali fizetési szolgáltatás, hitelek mikrovállalkozásoknak, befektetési termékek.

Az árbevétel évről évre a kétszeresére nőtt, de az idei év első 9 hónapjában a nettó veszteség értéke elérte a 99 millió dollárt. Velez szerint a bank brazil szárnya már nyereséges, és amíg ez így marad, addig a terjeszkedésbe fognak fektetni. A bevétel nagy része - 607 millió dollár - kamatokból származott, a maradékot pedig egyéb díjak és jutalékok jelentették.

A Nu Holdings Ltd. mérlegszámai szeptember 30-án (millió dollár) 2020 2021 Hitelkártya-követelés 2909 4061 Egyéb ügyfélhitel 175 793 Betét 5585 8090 Saját tőke 438 1905 Mérlegfőösszeg 10154 14926 Forrás: Nubank, Portfolio

(Financial Times)

Címlapkép forrása: Getty Images