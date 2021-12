Egy ország, ahol robotok fegyelmeznek az utcán: a biztonság fellegvára vagy tech-rémálom?

A szingapúri politika és közgondolkodás mélyen összefonódott a technológia mindenhatóságába vetett hittel, ami leginkább abban mutatkozik meg, hogy a maláj félsziget déli csücskén fekvő közel hatmilliós városállam minden szociális és környezeti problémáját valami szuperhatékonynak mondott technológiai innovációval igyekszik megoldani. A folyamat, a vitathatlan gazdasági előnyei ellenére, úgy tűnik, egy totális megfigyelőállam kiépítésébe torkollik, ahol nyoma vész a szabad szónak és gondolatoknak.

A szingapúri politika 2013-ban hirdette meg az okosnemzet projektet, aminek a keretei között az állam 2050-re egy high-tech "paradicsomot" készül megépíteni repülő taxikkal, időseket gondozó robotokkal és függőkertekkel a termeléshez. Ezek mellett a többnyire ártatlan fejlesztések mellett persze helyet kapnak az arcfelismerő kamerák, a járőrrobotok és a mérhetetlenül nagy adatbázisok is, ahol az állampolgárok érzékeny adatait tárolják. Így ha szemmel tartjuk Szingapúr fejlődését, egy meglehetősen komor sci-fi megvalósulásának lehetünk tanúi.

A technológiafókuszú gazdaságfilozófiának persze komoly eredményei is vannak: a startup szektor virágzik az országban és minden támogatást megkap a vállalkozások fejlesztésében proaktív kormánytól. A múlt hónapban írtunk arról, hogy Szingapúr vált a délkelet-ázsiai térség első számú fintech központjává: 2020-hoz képest háromszorosára nőtt a fintech cégekbe fektetett tőke összértéke Délkelet-Ázsiában az idei év első kilenc hónapját figyelembe véve az összesített érték jelenleg 3,5 milliárd dollár. Szingapúrhoz, amely Délkelet-Ázsia pénzügyi központja is egyben, 1,6 milliárd dollárnyi befektetés köthető, amiből 6 jelentős forrásbevonási kör volt, összesen 972 millió dollár értékben.

Szingapúr éjszaka. Forrás: Getty Images

Az innovációk messze túlmutatnak a nagy nemzetközi visszhangot keltő önvezető buszokon és a világ első repülő taxijain. A legnagyobb hatást kiváltó fejlesztés viszont kicsi és ráadásul olcsó is: ezek a városszerte mindenhol megtalálható apró szenzorok. A szingapúriak pedig, úgy tűnik, készséggel elfogadják, hogy a láthatatlan eszközök minden lépésükről adatok millióit gyűjtik össze.

A szenzorok ott vannak a járművekben, és figyelik, hogy az utas becsatolja-e a biztonsági övét. A fémoszlopokról kameracsokrok lógnak, amelyek szemmel tartják a járókelőket. A közlekedési lámpákba épített érzékelők pedig a forgalmat figyelik, hogy megelőzzék a torlódást és a balesetveszélyes helyzetek kialakulását.

Szingapúrban egy futurisztikus tech-állam képe tárul elénk, ahol az autoriter jellegű politikai rendszerben óriási teret kap a technológia felhasználása a hatékonyság és az állampolgárok (sajátosan értelmezett) életminőségének javítása érdekében. A városban gyakran pilot-szintű technológiák lepik el az utcákat, a kormány ugyanis olyan jogi környezetet teremtett, amelyben az innovációkat élesben is hamar ki lehet próbálni. A kormány ezt részben azért meri meglépni, mert bízik az állampolgárai technológiai felkészültségében és abban, hogy lelkesen fogadják majd az új fejlesztéseket.

A technológiai környezet nemccsak a szingapúriak kényelmi elvárásait teljesíti, de a lakosok egy magas szintű biztonság megteremtését is várják tőle, amelyért cserébe még a személyes életterük egy részét is hajlandóak feladni, és a begyűjtött adatokat a kormány rendelkezésére bocsátani.

Az, hogy miért ilyen könnyelműek a szingapúriak az adatkezelés tekintetében, több okra is visszavezethető. Az egyik a város történelméhez köthető, amely 1965-ben vált ki a szomszédos Malajziából, nem éppen békés körülmények között. A térképen Szingapúr csak egy apró pontként tűnik fel északi szomszédja ölelésében, és ezt a közelséget a városállam állandó fenyegetésként éli meg, ami a honvédelmi és belbiztonsági intézkedésekben is lecsapódik. A szingapúri férfiak számára kötelező a sorkatonaság és hétvégenként még az is előfordulhat, hogy a városi rádiók a harci állomásokhoz rendelik a tartalékosokat.

A biztonság megteremtése tehát a kis ország lakosainak kiemelt igénye, és sokan úgy érzik, hogy akár a magánéletükhöz fűződő adatok feletti rendelkezés jogát is megéri érte átadni a mindenkori hatalomnak.

Ehhez persze az is kell, hogy a szingapúriak bízzanak a kormányukban, amit számos tanulmány a világ legkevésbé korrupt kormányaként tart számon. Emiatt úgy érzik, hogy az adatok biztonságban vannak a hatalomnál, és az csak akkor nyúl hozzájuk, ha az valóban szükséges és a lakosság javát szolgálja.

Mindennek eredménye, hogy Szingapúr már évek óta előkelő helyet foglal el a világ 10 legbiztonságosabb országát felvonultató listákon.

Szemek mindenhol

Szingapúrban 90 000 megfigyelő kamera működik, és a kormány úgy döntött, hogy a 2030-ra megduplázza a számukat. A terv, hogy 10 éven belül 200 000 kamera figyelje Szingapúr utcáit, szavatolva az állampolgárok biztonságát.

A kamerák egy részét arcfelismerővel szerelték fel, amely figyeli az utcákon hömpölygő tömeget. A kamera jelentést tesz a közterületek zsúfoltságáról, hogy egy esetleges pánikhelyzetből eredő tömeges balesetet a hatóságok időben meg tudjanak akadályozni. Az okoskamerák egy Avatar elnevezésű központi rendszerbe töltik fel a felvételeket valós időben, a szoftver pedig kiszűri az agresszív, vagy az adott helyzetben és helyen meg nem tűrt magatartást (például dohányzást erre nem kijelölt területeken).

Hasonló szoftverre épül a Xavier nevű négykeréken guruló robot is, amely Szingapúr városnegyedeiben járőrözik. A robot önállóan működik, összesen hét kamerával és szenzorokkal szerelték fel. A Xavier mesterséges intelligencia segítségével elemzi a környezetében zajló eseményeket. A robotot a járványügyi intézkedések ideje alatt a társadalmi távolságtartás betartására használták, de az antiszociálisnak címkézett viselkedési formák felderítésére is alkalmas.

A szingapúri források olyan esetről is beszámoltak, amikor a robot egy idős társaság sakkpartiját szakította félbe, számon kérve rajtuk a másfél méteres távolság betartását. Az eset jelzi, hogy bár a robot hatékonyan vethető be rendészeti intézkedésekhez, - főleg annak tudatában, hogy az ország igencsak híján van a rendvédelmi erőknek – ahogy az a mesterséges intelligencia esetében általában lenni szokott, az egyedi eseteket képtelen mérlegelni.

A Xavier járőrözés közben. Forrás: Getty Images

Szintén a társadalmi távolságtartást segíti a TraceTogether államilag fejlesztett applikáció, amely bluetooth segítségével jelzi, ha a felhasználók túl közel kerülnek egymáshoz (a mobiltelefon helyett egy bluetooth-tal felszerelt tokent is lehet használni). Az épületekbe való beléptetéshez a QR-kódos SafeEntry applikációt használták. Az alkalmazásokat végül egybeolvasztották, és összekötötték a szingapúri egészségügyi adatbázissal, ami lehetővé tette, hogy az oltási információk is megjelenjenek az applikációban. Nem sokkal az összeolvasztás után az alkalmazás használatát kötelezővé tették.

A TraceTogether applikációja és a token. Forrás: The Straits Times

Lopakodó félelem

A kormány mindent megtesz egy hatékony okosnemzet képzetének megvalósításáért: a digitális transzformációs programnak még saját minisztere is van. A helyi aktivisták és jogvédők ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy mindez sokszor a magánélet határainak megsértésével történik. Hiába bízik a szingapúriak többsége a kormányuk feltételezett jóindulatában és a technológia mindenhatóságában, a közelmúlt eseményei és egy pillantás az ország adatkezelésről szóló törvényeire, arra engednek következtetni, hogy semmi garancia nincs arra, hogy az egyre bürokratizálódó és totalizálodó rendszer nem fog visszaélni az állampolgárok érzékeny adataival.

Egy adatvédelmi jogokkal foglalkozó szingapúri származású ügyvéd szerint a törvények nem térnek ki egyértelműen arra, hogy a kormány mit tehet meg a begyűjtött adatokkal és úgy tűnik, a közgondolkodás már elfogadta, hogy a mindenkori hatalom csakis a kollektív jó érdekében használja fel azokat.

Az online szolgáltatások és az internetszolgáltatók mind alá vannak rendelve a kormánynak, amely bármikor hozzáférhet az e-mailekhez, a hívástörténethez és böngészési előzményekhez is. A jogszabály úgy van megfogalmazva, hogy a kormány elméletileg bármikor megteheti ezt, bírósági végzés nélkül. A kormány korábban ígéretet tett arra, hogy a kontaktuskutató applikációval gyűjtött helyadatokat kizárólag a célnak megfelelően használják majd, nem sokkal később viszont kiderült, hogy a rendőrség több alkalommal is felhasználta az adatbázist a nyomozásaihoz.

Az aktivisták aggódnak és a transzparencia hiányát kérik számon a kormányon, problémaként megnevezve, hogy az állampolgároknak szinte semmilyen rálátásuk nincs arra, hogy a hatalom hogyan használja fel a róluk gyűjtött adatokat.

Az applikáció segítségével az ország hamar visszaszorította a járványt és az éttermek, a boltok, valamint a szórkozóhelyek is hamar újranyithattak. Ezzel pedig újra megerősítést nyerhetett a szingapúriak szemében, hogy az adatok átadása még a megfelelő jogi biztosítékok nélkül is célszerű lépés.

Hosszú távon viszont ijesztő következményei lehetnek a fékek nélküli megfigyelőállam kiépülésének, és úgy tűnik ennek veszélyeit a szingapúriak techno-optimuza teljesen beárnyékolja.

A megfigyelőrendszerek állandó jelenléte ugyanis olyan pszichés hatás vált ki az állampolgárokból, ami az öncenzúra kialakításához vezet. A lakosok egyre jobban figyelnek arra, hogy kinek, mit és hogyan mondanak. Belátható, hogy ha nem is ellenőrzik a lakosság minden megnyilvánulását, ez a magatartás hosszú távon így is a szólásszabadság megszűnéséhez vezet majd.

Az internetes jelenlét nyomai ráadásul lekövethetőek: a közösségi média posztokból, a keresési előzményekből, az emailekből és banki tranzakciókból, a preferenciákat feltérképezve tökéletes választói profilokat lehet összegyúrni. A szavazások titkosak ugyan, és eddig nem sok jel mutat arra, hogy a kormány politikai adatbázisok létrehozására készülne, a transzparencia hiánya viszont mindenképp aggasztó.

A szingapúri kormány miniszterelnöke 2013-ban elárulta, hogy a kormány elsősorban olyan negyedekben folyósított nagyobb összeget szociális bérlakásépítési programokhoz, ahol a többség a kormánypártra szavazott. Ez előrevetíti olyan szolgáltatások elindítását, amelyekhez az állampolgárok csak akkor férhetnek hozzá, vagy akkor igényelhetnek kedvezményesen, ha bizonyos kritériumoknak megfelelnek. Ilyen szolgáltatás lehetnek például a kedvezményes hitelek vagy a biztosítás is. Ehhez hasonló rendszer Kínában már létezik.

A transzparencia hiánya azt is jelenti, hogy az állampolgárok nem látnak rá és nem módosíthatnak a róluk készült dokumentációkon. Ez azért is problémás, mert az adatokból nem mindig lehet pontosan megállapítani a felhasználói viselkedés mögött rejlő motivációt. Egy szingapúri internetező például gyűjthet anyagot veszélyes kábítószerekről azzal az ártatlan céllal, hogy az ismeretet felhasználja mondjuk egy regényéhez. Ebben az esetben viszont olyan gyanús személyként kerülhet be az állami nyilvántartásba, mint aki illegális tudatmódosítószerek összetételéről igyekszik minél többet megtudni, feltehetőleg rossz szándékkal.

A példa talán kicsit sarkított, de jól jelzi, hogy milyen veszélyes szituációkhoz vezethet, ha a hatalom adatkezelési tevékenysége felett az állampolgároknak nincs ellenőrzése. Nem csak banális félreértésekről lehet azonban szó: egy olyan államban, mint Szingapúr, ahol illegális a férfiak közötti szexuális kapcsolat, a kormány hozzáférése magánéleti információkhoz súlyos következményekkel járhat.

EZ A HELYZET PARANOID ÁLLAPOTOKAT IDÉZHET ELŐ A TÁRSADALOMBAN, ÉS A FÉLELEM MAGVÁT ELÜLTETVE AZ EGYÉNEKBEN MEGFOSZTJA ŐKET AZ ALKOTÁS, A NYÍLT VITA, ÉS ADOTT ESETBEN A POLITIKAI ÁLLÁSFOGLALÁS SZABADSÁGÁTÓL IS.

Címlapkép forrása: Getty Images