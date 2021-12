Kiderítették, mi történne a brit bankokkal egy nagyon súlyos gazdasági helyzetben

Egészségesnek minősítette a Bank of England az Egyesült Királyság legnagyobb bankjait, miután végrehajtotta rajtuk a tavaly a járvány miatt elmaradt stressztesztet.

A nyolc legnagyobb brit bank akár a munkanélküliség megháromszorozódásával, az ingatlanárak 33%-os esésével és egy nagy, 2020 és 2022 között 800 milliárd brit fontot kitevő gazdasági visszaeséssel szemben is ellenálló – állapította meg a Bank of England hétfőn este a Financial Times beszámolója szerint.

Az eredményeket a két év szünet után először végrehajtott banki stresszteszt alapján közölte a brit jegybank, és bár a koronavírus omikron variánsának specifikus hatásait még nem tartalmazza az elemzés, egy súlyos járványügyi forgatókönyvet is figyelembe vettek.

Miután egészségesnek minősítették a bankokat, sok más országhoz hasonlóan Nagy-Britanniában is visszavezetik a kontraciklikus tőkepuferre vonatkozó, 2020-ban felfüggesztett követelményeket, amelyek válság esetén a bankok stabilitását szolgálják.

Ezúttal a Royal Bank of Scotland, az HSBC, a Barlcays, a Standard Chartered, a Lloyds, a Santander, a Nationwide és a Virgin Money pénzügyeit vizsgálták meg a stressztesztekben. A hasonló vizsgálatok 2014-es elindítása óta ez volt zsinórban az ötödik alkalom, hogy minden bank átment a vizsgán anélkül, hogy helyreállítási feladatot kapott volna a jegybanktól.

