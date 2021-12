Változásra készülhetnek az OTP Bank ügyfelei: kiderültek a részletek is

2022. március 1-től az OTP Bank kivezeti a lakossági SmartBank mobilalkalmazást , helyét az új OTP MobilBank applikáció veszi át. Az új applikáció - az új internetbankkal együtt - tavaly óta már a teljes lakossági ügyfélkör számára elérhető: a Portfolio most több fontos részletet is megtudott a legtöbb magyar felhasználóval rendelkező alkalmazások cseréjéről, a kivezetésről, a várható díjakról és az új app működéséről.

Az OTP Bank számos fejlesztése közül az idei év egyik legjelentősebb innovációja az új Internet- és Mobilbank, illetve az ezekhez kapcsolódó Digitális Szolgáltatási Szerződés (DSZ). Az új szolgáltatásra idén november végéig több mint 500 ezren regisztráltak.

A mobilbankot rendszeresen használók száma az elmúlt másfél év alatt megduplázódott,

ezért a bank még jobban felgyorsította az új mobilbanki app fejlesztését is. Ennek köszönhetően az új OTP Mobilbank alkalmazásban, várhatóan jövő tavaszra, elérhetővé válik minden olyan funkció, ami jelenleg a lakossági SmartBankban megtalálható. Mindez lehetővé teszi, hogy jövő év március 1-jétől a lakossági SmartBank szolgáltatást kivezesse a hitelintézet, és lakossági ügyfelei már csak az új mobilalkalmazást használják majd.

Az új digitális szolgáltatások fejlesztése egyébként már elkezdődött a vállalati ügyfélkör számára is, számukra az OTPdirektet és a SmartBank alkalmazás használatát továbbra is változatlanul biztosítják az OTP-nél.

Be lehet még lépni, de csak egy funkció lesz elérhető

A lakossági SmartBank kivezetését követően átmenetileg a bank lakossági ügyfelei továbbra is be tudnak majd lépni a korábbi alkalmazásba, de a belépést követően számukra már csak az új InternetBank- és MobilBank egyszerűbb, azonosított regisztrációja lesz elérhető az applikáción belül.Érdemes a regisztrációt nem az utolsó pillanatra hagyni, ezért akik már most szeretnék ezt megtenni, regisztrációjukat elindíthatják a „régi” alkalmazásokból – SmartBank, OTPdirekt internetbank -, az OTP Bank honlapjáról, vagy az új OTP MobilBank alkalmazás letöltésével az App Store-ból illetve a Google Payből.

A letöltést követően az ügyfelek néhány egyszerű lépéssel létrehozhatják új digitális felhasználói fiókjukat, amellyel megkötik a Digitális Szolgáltatási Szerződést. Ezután már ki is próbálhatják az új internetbanki és mobilbanki funkciókat.

„Digitális csatornáink megújítása nem csupán új szoftverek írását és az IT-infrastruktúra fejlesztését jelenti, hanem egy teljes funkcionális, és felületi megújulást is. Ahhoz, hogy ügyfeleink minél egyszerűbben kezelhessék pénzügyeiket az új digitális megoldásainkkal, arra is szükség van, hogy a jogi környezetet, a bank és az ügyfeleink között meglévő szerződéses kapcsolatot is hozzáigazítsuk az új idők elvárásaihoz. Ez az új, megváltoztatott szabályrendszer a Digitális Szolgáltatási Szerződés, amely idővel az OTPdirekt-szerződést váltja fel. Új internet- és mobilbankunk csak ezzel a szerződéssel érhető el” – mondta el a Portfolio-nak Kuhárszki András, az OTP Bank digitális csatornáinak fejlesztéséért felelős vezetője.

A szakember szerint a jövőbeli cél, hogy a bank online világa is „pont olyan univerzális legyen, mint amilyenek most az offline térben a fiókok”, tehát online is ugyanúgy elérhető legyen minden termék vagy szolgáltatás, mint egy fióki ügyintézésnél.

Mint megtudtuk, a kivezetésig már minden olyan fontos funkció elérhető lesz az új MobilBankban, amely a SmartBankban megtalálható, sőt számos olyan extra funkció is, amelyek a SmartBankban nem elérhetőek (például Kiadásfigyelő funkció, Megtakarítási Portfóliónézet, azonnali alkalmazás értesítések, adományozás, Openbank funkció, állampapír vétel, számos tranzakció szűrési lehetőség, tranzakciók pontos helyszíne térképnézettel stb.).

Az új appba jellemzően kéthetente kerülnek be új fejlesztések vagy kisebb-nagyobb módosítások.

A SmartBank kivezetésével a kártyafedezeti utalás funkció megszűnik, helyette az új alkalmazásban az azonnali átutalás funkció használható. Az internetes vásárlási tranzakciók jóváhagyására a SmartBank kivezetését követően már csak az új MobilBankban lesz lehetőség, ezért akik 2022. március 1-ig esetleg nem regisztrálnak az új appra, ezt követően SMS-ben és Telekóddal tudják csak jóváhagyni ezeket a tranzakciókat, mindaddig, amíg nem töltik le és regisztrálnak az új applikációra.

Az új OTP MobilBank felhasználói SMS-ek helyett azonnali, ún. push üzenetben (alkalmazásüzenetek) értesülhetnek a kártyás tranzakciókról, valamint a számláikon történt pénzmozgásokról.

Ezen kívül, push üzenetet kapnak az internetbanki belépés/tranzakciók jóváhagyáshoz is. Mobilbanki regisztráció esetén az internetes vásárlások jóváhagyásáról is push üzenetben értesülnek a felhasználók. Ezzel - a tervek szerint – a bank „élőbbé” teszi a kapcsolatot ügyfeleivel, gyakoribb belépésre ösztönzik őket a mobil- vagy netbankba, ahol hatékonyabban tudják értesíteni őket személyreszabott ajánlataikról.

A bank is hatékonyabban tud kapcsolatot tartani az ügyféllel

Kuhárszki András elmondta azt is, hogy az új internet- és mobilbank esetében az egyik jelentős változás az azonosítás módjában van: a bejelentkezéshez az internetbanki azonosító (HAZ) és a számlaszámunk helyett mindössze az e-mail címre van szükség. A későbbiekben pedig majd az összes, bejelentkezést igénylő digitális felülethez az e-mail címen alapuló azonosítást fogják kérni az OTP ügyfeleitől, egységes jelszókezelés mellett. Ez egyszerűbb, kényelmesebb hozzáférést tesz lehetővé az online felületekhez, de a bank számára is könnyebb lesz élő kapcsolatban maradni az ügyfelekkel, rendszeresen használt e-mail címük segítségével.

„Ma már alapvető elvárás, hogy a széleskörű funkcionalitás mellett az ügyfélkiszolgálás folyamatos és stabil legyen, azaz például a verzióváltásokat is szolgáltatáskiesés nélkül oldjuk meg. Ez érvényes a vadonatúj felületek és az újonnan bevezetendő funkciók esetén is. Az új internetbankot és mobilbankot, valamint a közvetlenül ezt kiszolgáló háttérrendszereket egyaránt a legújabb, legjobb, szakmailag is elismert technológiai trendek alapján terveztük meg és alakítottuk ki. Így pedig a folyamatos rendelkezésre állást is biztosítani tudjuk.” – tette hozzá a digitalizációért felelős vezető.

Az új internet- és mobilbank kialakításánál az ügyféligényekhez pontosabban illeszkedő megoldás kialakítását célozták meg, ezért nem volt olyan modul, amit ne gondoltak vagy terveztek volna újra. A legjelentősebb, legtöbb munkát a rendszer alapfunkcióihoz kapcsolódó fejlesztések, mint például az azonosítás és a hitelesítés, a pénzügyi tervező, a tranzakciók kezelése, illetve az alkalmazás által lementett napló adatok kialakítása igényelte.

Nagyon komoly feladat volt a megtakarítási portfólió vagy a személyikölcsön-igénylés kialakítása is.

Folyamatosan tesztelik az új funkciókat, az ügyfeleket a tervezés folyamatába is bevonja a bank, így visszajelzéseiket figyelembe tudják venni a végleges megoldások kialakításakor

Változnak a költségek is, de egyelőre marad ingyenes a mobilbank

Az OTP Bank jelenleg online szolgáltatásait kétféle szerződés keretében nyújtja a lakossági ügyfeleknek, az OTPdirekt szerződés (ebbe tartozik a jelenlegi OTPdirekt internetbank, SmartBank, és telefonos ügyintézői szolgáltatások, Kontroll SMS szolgáltatások) és az új Digitális Szolgáltatási Szerződés (DSZ) párhuzamosan él egymás mellett, a DSZ igénybevételének pedig egyelőre feltétele a lakossági OTPdirekt szerződés megléte.

A párhuzamos működés és az új szolgáltatások fejlesztése alatti akciós időszakban a bank nem számít fel külön havidíjat az új DSZ keretében elérhető internet- és mobilbank használata után,

meglévő díjcsomagtól függően továbbra is csak az OTPdirekt szerződésre vonatkozó eddigi díjtételeiket fizetik az ügyfelek. A meghirdetett akciós időszak egyelőre 2022. április 30-ig tart, így a SmartBank kivezetését követően egy ideig továbbra is havidíj mentesen lehet igénybe venni az új digitális szolgáltatásokat.

A jelenleg meghirdetett, de az akciós időszakban elengedett havidíj a DSZ keretében nyújtott valamennyi szolgáltatásra vonatkozik (nem csak az új app használatára), magába foglalja darabszámtól függetlenül az alkalmazásüzenetek díját és egyéb extra funkciókat is. A DSZ-en végzett tranzakciók díja megegyezik az OTPdirekten végzett azonos típusú tranzakciókkal.A jövőt illetően, várhatóan 2022. második felében, az OTP többféle díjcsomagot tervez bevezetni az új DSZ keretében: ezek közül egyelőre csak a havidíjas csomagot hirdette meg a bank, de a tervek szerint lesz ingyenes csomag is, hasonlóan az OTPdirekthez.

Az ajánlatok közül az ügyfelek választhatnak majd igényeik, használati szokásaik szerint. Díjcsomagtól függően az új mobilbankban a push üzenetekért külön nem kell majd üzenetenkénti díjat fizetni, ami költségmegtakarítást jelenthet sokaknak a jelenlegi Kontroll SMS-költségeivel összehasonlítva. Az akciós időszak lezárulásáról és a DSZ díjcsomagok bevezetéséről az OTP Bank értesítést küld majd ügyfeleinek.

Címlapkép: OTP Bank