Hidegzuhany az MNB-től: magyar cégek tömegei csúszhatnak le a Növekedési Kötvényprogramról

Piaci forrásaink szerint mintegy 40-50, kötvénykibocsátásra készülő hazai cég csúszhat le a Növekedési Kötvényprogramról (NKP) annak hirtelen befejezése és az elmúlt napokban végrehajtott nagy összegű, csaknem 500 milliárd forintot kitevő kibocsátások miatt. Jegybanki ösztönzők és működő másodpiac híján az is félő, hogy a vállalati kötvénypiac visszasüllyed a korábbi passzivitásba.

Felemás médiafigyelmet kapott, de az elmúlt napokban több nagyösszegű kötvénykibocsátásra is sor került:

A három kötvénykibocsátás összege tehát 488 milliárd forint, amiből az MNB legfeljebb 70%-ot (illetve mivel a vállalatcsoport felé fenálló kitettség számít, a 4iG korábbi 15 milliárdos kibocsátása miatt ennél valamivel kevesebbet), mintegy 330 milliárd forintot vásárolhat, jelentősen apasztva a jegybank kötvényvásárlásokra fennálló keretét.

Az MNB kedden jelentette be, hogy lezárul a Növekedési Kötvényprogram: a folyamatban lévő kibocsátói tárgyalásokat a kötvényprogram 1550 milliárd forintos keretösszegének erejéig még realizálják, ezt követően azonban nem kerül sor újabb jegybanki vásárlásra. Úgy tudjuk, 40-50 magyar cégre is igaz lehet a leírás, ezért az alábbi kérdésekkel fordultunk szerdán reggel a jegybankhoz:

Hány milliárd forint összeg áll még jelenleg rendelkezésre a Növekedési Kötvényprogram 1550 milliárd forintos keretéből?

Az MNB információi szerint mekkora ehhez képest a folyamatban lévő kibocsátói tárgyalásokon felmerült teljes forrásigény, illetve annak a jegybankra jutó maximum 70%-a?

Pontosan mit tekint az MNB folyamatban lévő kibocsátói tárgyalásnak, amelyek esetében még beleférhet a Növekedési Kötvényprogramba egy kötvénykibocsátás? A kibocsátási folyamat mely szakaszában kell már lennie a tárgyalásoknak?

Mit tesz az MNB, amennyiben a folyamatban lévő kibocsátói tárgyalásokon felmerült kibocsátási összeg magasabb, mint a keretből még rendelkezésre álló összeg? Emelkedhet-e a végső keret ez esetben, vagy a már folyamatban lévő ügyeket sikertelenül le kell zárni, esetleg csökkenteni kell egyenként az egyes cégek jegybank felé fennálló forrásigényét, és növelni a befektetői szerepvállalást?

Amint válaszol a jegybank, megírjuk, de úgy tudjuk, a piac számára sem adott egyelőre megnyugtató választ a fenti kérdésekre az MNB, így több tíz-, esetenként több százmillió forintos kifizetett jogi, banki, tanácsadói, hitelminősítői és egyéb díjak mehetnek a levesbe egyes cégeknél, amennyiben

az érintettek a keret kimerülése és az elmúlt napokban végrehajtott nagy összegű kibocsátások miatt lecsúsznak a programról.

Forrásainkat egyébként jellemzően nem lepte meg az NKP kivezetése, az azonban igen, hogy ezt ennyire hirtelen hajtja végre az MNB. Annak ellenére, hogy a 2020 tavaszán bevezetett NHP Hajrá idén júniusban eldöntött kifuttatása is nagyon hirtelen történt, így akkor több ezer cég maradhatott le a programról. Akkor menekülőutat jelentett sokak számára az EXIM létező programja vagy még inkább a KAVOSZ Széchenyi Kártya Programjának július 1-jei megújítása (utóbbi csak az 1 milliárd forint alatti hitelösszegek esetében, amivel szemben az NHP 20 milliárdig volt igénybe vehető), az NKP esetében azonban ilyen helyettesítő termékre nem lehet számítani. Sokan arra számítottak, hogy a jegybank által kiemelten kezelt környezeti fenntarthatóság jegyében a zöld vállalati finanszírozásra megmarad valamiféle ösztönző kötvényprogram (amilyen augusztus óta a jelzáloglevelek esetében és október óta az új lakások finanszírozása esetében is működik), erre azonban most, úgy tűnik, nem számíthatunk.

A piac most attól tart, hogy lefullad a hazai vállalati kötvénypiac a hirtelen kivezetéstől és a hozamkörnyezet már amúgy is zajló emelkedésétől. A már piacon lévő kötvényekre sem jellemző a másodpiaci aktivitás, azok jellemzően a kereskedelmi bankok és az MNB könyveiben „parkolnak”. Bár sikerült a programnak a GDP 1%-áról annak 4-5%-ára növelnie a hazai vállalati kötvénypiac penetrációját, és a már kibocsátott kötvények kifutása átlagosan még csaknem 10 évig tart (de akár 30 éves kötvényeket is ki lehetett már bocsátani), az új kibocsátások visszaesése és elmaradása miatt félő, hogy a korábbi passzívitásba süllyed vissza ez a piac.

Ahogy kedden is megírtuk, a program legnagyobb kedvezményezettje a feldolgozóipar és az ingatlanpiachoz kapcsolódó (ingatlanügyletek, építőipar) ügyletek voltak. Néhány paraméter:

a kibocsátott kötvénysorozatok átlagos névértéke 19 milliárd forint,

az átlagos hozam 2,5 százalék(volumennel súlyozva),

az átlagos futamidő pedig 9,5 év.

a leghangsúlyosabb finanszírozási célok a beruházások és az akvizíciók

Azon vállalatoknál, ahol az aukciót követő hónapban csökkent a hitelállomány, a hitelek csökkenése a kibocsátott kötvények arányában 14 százalékot tett ki, ami a hitelkiváltások alacsony szintjére utal – állapította meg legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentésében az MNB.

