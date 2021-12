Leleplezték a számokat: tarol a mobilfizetés Magyarországon

Turzó Ádám Pál 2021. december 16. 14:38

Az MNB most először a mobilfizetési szokásokról is szektorszintű adatokat közölt, melyből kiderül, hogy meglehetősen gyorsan nyernek teret a mobiltárcás fizetések Magyarországon. 2021 harmadik negyedévében a kártyás és az átutalási forgalom is felpörgött, a kártyaelfogadó infrastruktúra pedig tovább fejlődött.