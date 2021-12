Hivatalos: bankot vesz Magyarországon az Erste Bank

Hosszas és bonyolult tárgyalási folyamatot követően az Erste Bank veszi meg a Magyarországról kivonuló Commerzbank itteni operációját. A két bank friss közleménye szerint a tranzakció várhatóan 2022 második felében zárul, amelynek során az Erste tovább bővíti vállalati üzletágát. A két szervezet hasonlóságai zökkenőmentes átmenetet tesznek lehetővé - vélik az Ersténél. A vételárat egyelőre nem közölték.

A frankfurti székhelyű Commerzbank AG

megállapodást kötött ma az Erste Bank Hungary Zrt.-vel a Commerzbank magyarországi leányvállalatának értékesítéséről. A hatósági jóváhagyásokhoz kötött tranzakció a Commerzbank Zrt. egészét érinti.

Az Erste Bank a hitelintézetet a tranzakció lezárását követően a tervek szerint saját szervezetébe integrálja. Az ügyfélszámlák átadására várhatóan a jövő év második felében kerülhet sor. Az ügyfelek kiszolgálása az átmeneti időszakban is a megszokott rendben zajlik. Az ügyfeleknek egyelőre semmilyen teendőjük nincs.

Hosszú hónapok óta keringő piaci pletyka szerint egy német nyelvterületről érkező pénzintézet vásárolja meg a részben német tulajdonú vállalati ügyfelekkel rendelkező Commerzbankot, és mivel az osztrák Erste Group az egyik legaktívabb érdeklődő a régiós banki M&A-piacon, ezért a vásárló kiléte nem meglepetés (a magyar piac megnövekedett tranzakiós aktivitását mutatja egyébként a Deloitte alábbi ábrája).



Különösen azt figyelembe véve nem meglepő a vásárló személye, hogy a Citibank magyar lakossági és kártya üzletága, az Aegon lakástakarékpénztára, vagy a Random Capital online brókercég megvásárlása alapján az Erste a közelmúltban is nagyon komoly akvizíciós tapasztalatokat halmozott fel. A mostani felvásárlás ezekhez képest újszerű, hiszen a vállalati üzletágat érinti, és részben azért is, mert egy teljes bank megvásárlásáról (nem portfólióvásárlásról) van szó. Ugyanakkor a közleményből kiolvasható módon a Commerzbank Zrt. mint intézmény megszűnik, és a portfóliók teljes integrációját fogja végrehajtani a vásárló. A nem nyilvános vételár minden bizonnyal az ezzel kapcsolatos költségeket is tükrözi.



Az Erste Bank vállalati üzletágának mérete korábban messze elmaradt a lakosságitól, az elmúlt években azonban a piac egyik legdinamikusabb növekedési számait produkálva csaknem felnőtt mellé. A Commerzbank megvásárlása révén az Erste Bank vállalati üzletágának hitelállománya (amely a kötvényekkel együtt ma már meghaladhatja a 800 milliárd forintot) mintegy egynegyedével növekedhet, ügyfélállománya közép- és nagyvállalatok sorával bővülhet (persze mivel ezek a cégek sok esetben több pénzintézettel is kapcsolatban állnak, eleve lehetett átfedés az ügyfélállományok között).



Az adásvétel motivációja mindkét fél részéről világos, és mondhatni szokványos: a Commerzbank a teljes globális működését érintő racionalizációt hajt végre "vonal alatti", kevésbé mérethatékonyan üzemeltethető operációinak eladásával és költségcsökkentéssel, a Magyarországon 15%-os állami és 15%-os EBRD-tulajdonnal rendelkező Erste Bank pedig azt a bevált M&A stratégiát követi, hogy meglévő alapvető piacain tovább erősíti mérethatékonyságát, piaci jelenlétét és gazdasági beágyazottságát.



Andreas D. Schwung, a Commerzbank Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint: „A vállalati ügyfelekre fókuszáló Commerzbank Zrt. az évek során sikeresen vált ügyfelei megbízható partnerévé. Ügyfeleink mellett maradunk a migráció lezárultáig, és minden eszközzel támogatjuk az átmenetet. Az Erste Bankban olyan jövőbeli partnert látunk, amely elkötelezett a Commerzbank kapcsolatközpontú üzleti szemléletének folytatása mellett.”

„Az Erste Bank az elmúlt időszak sikeres akvizíciói – a Citibank magyar lakossági üzletága, az Aegon lakástakarékpénztára, vagy a Random Capital online brókercég megvásárlása – után a tranzakció eredményeként további növekedést és a hatékonyság javulását várja” – hangsúlyozta Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary elnök-vezérigazgatója.

A magyar Erste és Commerzbank 2020-ban (milliárd forint) Erste Commerzbank Arány Mérlegfőösszeg 3697,9 395,2 11% Hitelállomány 2060,8 198,0 10% Betétállomány 3000,4 314,9 10% Saját tőke 423,9 30,4 7% Bevétel 159,1 9,4 6% Működési költség 96,9 9,3 10% Kockázati költség 24,3 -0,4 -2% Adózott eredmény 23,0 0,2 1% Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az adásvételen túl az Erste Csoport és a Commerzbank AG egy átfogó együttműködésről is megállapodott,

ami megnyitja a Commerzbank vállalati ügyfelei számára az Erste Csoport közép- és délkelet európai hálózatának egyes piacait és szaktudását, illetve biztosítja az Erste Bank ügyfelei számára a Commerzbank németországi szolgáltatásaihoz való hozzáférést a tranzakció 2022-es zárását követően.

Az 1870-ben alapított Commerzbank AG közel harminc éve hozta létre magyarországi leányvállalatát, amely a budapesti központon kívül három nagyvárosban működtet irodát. A magyarországi leányvállalat a vállalati hitelek állományát tekintve 3 százalék körüli piaci részesedéssel rendelkezik. 1993-ban a Commerzbank AG az elsők között alapított nyugat-európai bankként száz százalékos leányvállalatot Magyarországon. A helyi és nemzetközi ügyfeleket kiszolgáló, mintegy száz munkavállalót foglalkoztató Commerzbank Zrt. ugyanúgy segíti a magyar vállalatokat belföldi, németországi és globális tevékenységük során egyaránt, mint ahogy belépési pontként szolgál a német és nemzetközi ügyfelek számára Magyarországon. A bank bevételeinek jelentős része a hitelezésből, a kereskedelem-finanszírozásból és a deviza-üzletágból származik.

A bank nyereséges, 2020-as mérlegfőösszege megközelítette a 400 milliárd forintot (1,1 milliárd eurót).

A magyarországi leánybank értékesítése a 2021 februárjában nyilvánosságra hozott „Commerzbank 2024 Stratégia” része, amelyben a bank bejelentette kivonulását egyes nemzetközi piacokról, így Magyarországról is, hálózatának racionalizálása érdekében.

Fülöpné Bogdán Krisztina, a Commerzbank Zrt. vezérigazgató-helyettese kiemelte: „Meggyőződésem, hogy a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei továbbra is támaszkodhatnak a magyarországi leányvállalat jól ismert értékeire: a kapcsolatalapú és személyre szabott üzleti szemléletre, a bizalomra épülő, hosszú távú ügyfélkapcsolatra, valamint a többnyelvet beszélő, tapasztalt értékesítői csapatra.”

„A két bank közötti hasonlóságok, a nemzetközi háttér, a működési modell, valamint az Erste Bank akvizíciós tapasztalatai zökkenőmentessé teszik majd az átmenetet. Nem csupán céget vásárolunk, ügyfeleket és új munkatársakat szerzünk, hanem szakértelmet és tudást is, így még jobb szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleinknek” – jelentette ki Szabados Richárd, az Erste Bank Hungary vállalati üzletágának vezetője.

Az Erste Bank vállalati üzletága az elmúlt öt évben megháromszorozta vállalati hitelállományát és 8 százalékos piaci részesedést ért el. Az üzletág éves átlagos növekedési üteme magasan átlag feletti, több, mint 20 százalékos volt, ezzel a kilencedik helyről indulva a hatodik legnagyobb szereplővé vált a szegmensben.

Címlapkép: Shutterstock