A készpénztől szabadította volna meg a világot, most brutális pénzszivattyút működtet a fintech veterán

A PayPal veterán pénzügyi szolgáltató már a 2000-es évek elején irigylésre méltó sikereket ért el az online fizetési szektorban, és a pénzügyi sikereit fokozatosan jelentős értékű felvásárlásokra váltva, ma már az online fizetési értéklánc szinte minden fontos szegletében képviselteti magát, olyan új fizetési trendeket is az ernyője alá vonva, mint a BNPL és a kriptokereskedelem. A Paypal a legtöbb bevételt a tranzakciós díjakból, kisebb részt pedig többletértékű szolgáltatásokat terhelő díjakból, például kamatokból szerzi. Előbbi a magyar felhasználókat is érinti, és a díjstruktúra rendszertelen megjelenítését látva utánajártunk, hogy pontosan milyen díjtételek terhelhetik a hazai ügyfelek tranzakcióit.

A PayPal elsődleges tevékenysége az online pénztranszferek lebonyolítása az e-kereskedők és az egyéni ügyfelek között. A szolgáltatás népszerűsége a sokszínű üzleti felhasználási lehetőség és az alacsony belépési korlátok – egyszerű regisztráció és használat – miatt évtizedek óta töretlen. A PayPal jelenleg 32 millió kereskedővel és 403 millió aktív felhasználóval rendelkezik világszerte, és több mint 200 országban elérhető. A PayPal a versenytársait megelőzve nyújtott elérhető, a lassú és költséges banki szolgáltatásokat helyettesítő alternatívát online kereskedőknek, akik a megoldás átvételével sokat javítottak a konverziós rátáikon, jelentős forgalomnövekedést elérve.



Musk kezei közül a fizetési piac élére

A céget az 1998-ban alapította Peter Thiel - ma már milliárdos üzletember, a Palantir Technologies társalapítója - négy másik vállalkozóval együtt. Az akkor még Confinity néven futó vállalat eleinte még biztonsági szoftvereket gyártott mobiltelefonokra, de ez nem bizonyult jövedelmező üzletnek. A cég később összeolvadt az X.com online bankkal, amit ekkor még Elon Musk vezetett. Musknak egyedi és határozott elképzelései voltak arról, hogy milyen irányba lenne érdemes továbbvinni a céget, így gyakran összetűzésbe került a vezetőség többi tagjával. Egy komolyabb nézeteltérést követően a későbbi Tesla-vezér távozott a cégtől, és a helyét az alapító Peter Thiel töltötte be. Az ekkor már kizárólag fizetési szolgáltatásokra fókuszáló vállalat ezután vette fel a PayPal nevet. Musk távozása és a névváltoztatást követően a cég tőzsdére lépett.

A részvények ára az utóbbi időben nagyot esett: a mindenkori csúcsról, a júliusi 308,5 dollárról közel 60 százalékot esett a cég részvényeinek árfolyama, a papírjait jelenleg 190,7 dolláron jegyezik.

A társaság negyedéves árbevétele idén átlépte a 6 milliárd dollárt, egy részvényre jutó eredménye pedig az idei harmadik negyedévben 1,2 dollár volt.

A PayPal az Ebay aukciós tranzakcióinak lebonyolításával érte el az első komolyabb üzleti sikereket. A szolgáltatás annyira jól működött, hogy a kereskedelmi platform 2002-ben felvásárolta a céget. A PayPal végül 2015-ben vált ki a kereskedelmi platformból, ekkorra ugyanis a bevételei már az Ebay bevételeink a 40 százalékát is meghaladták. A kiválás után a két cég sokáig jó üzleti kapcsolatot ápolt egymással, az Ebay viszont tavaly jelentette be, hogy végleg szakít a PayPallel, és egy amszterdami fintech szolgáltatásaira cseréli korábbi szövetségesének fizetési rendszerét.

A PayPal az egyik legnagyobb nyertese volt a világjárvány miatt felfutó e-kereskedelmi forgalomnak: rengetegen kezdték el használni a fizetési szolgáltatásait és 2021-re a felhasználói bázis több mint 400 millió aktív ügyfélre bővült.



Dagad a gömböc

A PayPal nagy felvásárlónak számít az fintech piacon és az évek során számos olyan céget olvasztott magába, amelyek a fizetési értéklánc más-más szegletében helyezkednek el. A szolgáltatási portfolió bővítése mellett ez egy piacszerzési stratégia is a PayPal részéről: a fizetési szolgáltató felvásárlások útján igyekszik hozzáférni más országok piacaihoz és új fogyasztói szegmensekhez.

A PAYPAL EDDIG ÖSSZESEN 24 AKVIZÍCIÓT HAJTOTT VÉGRE, AMIKRE 14,03 MILLIÁRD DOLLÁRT KÖLTÖTT. A FELVÁSÁRLÁSOK ELSŐSORBAN A FIZETÉSI MEGOLDÁSOK, AZ E-KERESKEDELEM ÉS A KIBERBIZTONSÁG TERÜLETEIT ÉRINTETTÉK.

Ezek voltak a Paypal legfontosabb felvásárlásai az elmúlt két évtizedben (zárójelben a felvásárlás éve):

A Bill Me Later (2008 – 945 millió dollár) online hitelezési szolgáltatásként indult, ami PayPal Credit néven indult újra. Bill Me Later tulajdonképpen a BNPL és az online hitelkártyák ősének is tekinthető. Ez még egy korábbi szlogenjükben is megmutatkozik: „Buy fast. Feel secure. Pay later.”

(2008 – 945 millió dollár) online hitelezési szolgáltatásként indult, ami PayPal Credit néven indult újra. Bill Me Later tulajdonképpen a BNPL és az online hitelkártyák ősének is tekinthető. Ez még egy korábbi szlogenjükben is megmutatkozik: „Buy fast. Feel secure. Pay later.” A Braintree (2013 – 800 millió dollár) e-kereskedelmi vállalatoknak fejleszt fizetési rendszert és fizetési kaput.

(2013 – 800 millió dollár) e-kereskedelmi vállalatoknak fejleszt fizetési rendszert és fizetési kaput. A Venmo (2013 – 26,2 millió dollár) Egy mobilfizetési szolgáltatás, aminek a legnépszerűbb funkciója egy P2P fizetési megoldás, amivel csevegőfelületeken küldhetnek és fogadhatnak pénzt a felhasználók. A Venmo kizárólag az Egyesült Államokban és csak mobiltelefonon érhető el.

(2013 – 26,2 millió dollár) Egy mobilfizetési szolgáltatás, aminek a legnépszerűbb funkciója egy P2P fizetési megoldás, amivel csevegőfelületeken küldhetnek és fogadhatnak pénzt a felhasználók. A Venmo kizárólag az Egyesült Államokban és csak mobiltelefonon érhető el. A Paydian (2015 – 280 millió dollár) felhőalapú pénzügy szolgáltatásokat nyújt kereskedőknek, bankoknak és ATM-kezelőknek.

(2015 – 280 millió dollár) felhőalapú pénzügy szolgáltatásokat nyújt kereskedőknek, bankoknak és ATM-kezelőknek. A Xoom (2015 – 890 millió dollár) egy utalási szolgáltatás, aminek a segítségével az ügyfél a világon bárkinek a bankszámlájára, vagy a mobilpénztárcájára utalhat pénzt.

(2015 – 890 millió dollár) egy utalási szolgáltatás, aminek a segítségével az ügyfél a világon bárkinek a bankszámlájára, vagy a mobilpénztárcájára utalhat pénzt. Az iZettle (2018 – 2,2 milliárd dollár) egy svéd fintech, ami fizetésfogadó technológiákat gyárt, és elsőként dobott a piacra egy nemzetközi biztonsági követelményeknek megfelelő kártyaolvasót a mobilfizetésekhez.

(2018 – 2,2 milliárd dollár) egy svéd fintech, ami fizetésfogadó technológiákat gyárt, és elsőként dobott a piacra egy nemzetközi biztonsági követelményeknek megfelelő kártyaolvasót a mobilfizetésekhez. A Honey (2019 – 4 milliárd dollár) egy bővítményt fejleszt böngészőkhöz, ami aggregálja és azonnal felhasználhatóvá teszi az elektronikus kuponokat. Ez volt eddig a PayPal legnagyobb felvásárlása, 4 milliárd dollárért.

(2019 – 4 milliárd dollár) egy bővítményt fejleszt böngészőkhöz, ami aggregálja és azonnal felhasználhatóvá teszi az elektronikus kuponokat. Ez volt eddig a PayPal legnagyobb felvásárlása, 4 milliárd dollárért. A Paidy (2021 – 2,7 milliárd) egy japán BNPL-szolgáltató, amely 6 millió ügyféllel rendelkezik. A Paidy felvásárlásával piacot is vett a PayPal, Japán ugyanis a világ harmadik legnagyobb e-kereskedelmi piaca, mintegy 200 milliárd dolláros éves forgalommal.

Októberben felröppent a hír, hogy a PayPal hatalmas összegért, 45 milliárd dollárért venné meg a Pinterestet. Az ügylettel egy szorosabb kötelék alakult volna ki a pénzügyi technológiában és a közösségi médiában tevékenykedő cégek között az e-kereskedelem területén. A PayPal igazgatótanácsa és vezetősége később úgy döntött, hogy visszalép, miután megállapította, hogy a részvények csökkenése, valamint a korai szakaszban lévő tárgyalások egyéb problémái valószínűtlenné teszik a megállapodás létrejöttét.

A PayPal alapszolgáltatása egy egyszerű, online fizetési megoldás. Ma már sokan kínálnak hasonlót: a legnagyobb versenytársak között szerepel az online fizetési platformok közül a Skrill, a Stripe, a Payoneer és a Wise. A szolgáltatáshoz az ügyfeleknek annyit kell tenniük, hogy e-mail címmel és jelszóval regisztrálnak a felületre, majd a bankkártyájukat összekapcsolják a PayPal-fiókjukkal.

A PayPal portfoliójában a következő szolgáltatások szerepelnek.

Pénzküldés : PayPal számláról, valamint kapcsolt bankkártyáról és bankszámláról.

: PayPal számláról, valamint kapcsolt bankkártyáról és bankszámláról. Online fizetés : A partnerkereskedők online felületein egyszerűen, e-mail címmel és jelszóval fizethetnek a vásárlók. A Braintree felvásárlása után már egy kattintással után is, anékül, hogy a következő vásárláskor újra meg kellene adni a bejelentkezési és szállítási adatokat.

: A partnerkereskedők online felületein egyszerűen, e-mail címmel és jelszóval fizethetnek a vásárlók. A Braintree felvásárlása után már egy kattintással után is, anékül, hogy a következő vásárláskor újra meg kellene adni a bejelentkezési és szállítási adatokat. PayPal Credit : Tulajdonképpen egy virtuális hitelkártya, amivel a vásárlásainkat finanszírozhatjuk a PayPal partnereinél, pont úgy, mint egy hagyományos hitelkártyával. A PayPal a Bill Me Later online hitelszolgáltatót vásárolta meg a szolgáltatás kiépítéséhez. A hitelezéssel járó adminisztrációt és hitelbírálatot a Synchrony Bank végzi.

: Tulajdonképpen egy virtuális hitelkártya, amivel a vásárlásainkat finanszírozhatjuk a PayPal partnereinél, pont úgy, mint egy hagyományos hitelkártyával. A PayPal a Bill Me Later online hitelszolgáltatót vásárolta meg a szolgáltatás kiépítéséhez. A hitelezéssel járó adminisztrációt és hitelbírálatot a Synchrony Bank végzi. PayPal Zettle : Kártyaolvasó és POS-terminál, amihez tartozik egy mobiltelefonra szerelhető kártyaolvasó is. A PayPal az iZettle svéd fintech beolvasztásával tett szert a szolgáltatásra.

: Kártyaolvasó és POS-terminál, amihez tartozik egy mobiltelefonra szerelhető kártyaolvasó is. A PayPal az iZettle svéd fintech beolvasztásával tett szert a szolgáltatásra. Pay in 4 : Egy BNPL, azaz részletfizetéses szolgáltatás, amely a vásárlás összegét 4 egyenlő részre osztja, amelyeket kéthetente kell törleszteni.

: Egy BNPL, azaz részletfizetéses szolgáltatás, amely a vásárlás összegét 4 egyenlő részre osztja, amelyeket kéthetente kell törleszteni. Checkout with Crypto: kriptokereskedelem és fizetés

Magyarországon egyelőre csak a pénzküldési és az online fizetési funkciók érhető el.

Ezeket a hullámokat még meg kell lovagolni

A PayPal két legújabb szolgáltatása a BNPL és a kriptokereskedelem, amelyek a fintech szektor leggyorsabban növekvő trendjei közé tartoznak.

A PayPal a hatalmas online kereskedői partnerhálózatát kihasználva még komoly előnyre tehet szert ezen a két területen a versenytársaival szemben.

A BNPL-szolgáltatás még csak egy kisebb szeletét teszi ki a PayPal üzleti tevékenységének, annak ellenére, hogy a Bill Me Later 2008-as felvásárlásával már nagyon korán belépett az online hitelezés területére. A PayPal fizetési rendszere 311 milliárd dollárt dolgozott fel 2021 második negyedévében, de ebből, csak 1,5 milliárd dollár volt részletfizetéses hitel. Ehhez képest az Affrim 2,5 milliárd, a Klarna pedig 20 milliárd dollár tranzakciós volumennel büszkélkedhet. A PayPal BNPL-üzletágáért felelős igazgatója szerint azért maradhattak le átmenetileg a versenyben, mert sokáig a felhasználóra és a felhasználói élmény javítására koncentráltak, az üzletileg leginkább sikeres BNPL-cégek ezzel szemben viszont a kereskedőkre és konverziós ráták növelésére helyezték a hangsúlyt.

A Pay in 4 részletfizetéses megoldás úgy működik, hogy a megvásárolt terméknek az ügyfél csak a 25 százalékát fizeti ki, a hátralevő összeget pedig a PayPal előre kifizeti a kereskedőnek. Az ügyfél ezt követően kéthetente fizeti ki a fennmaradó három törlesztőrészletet. A BNPL-t 30 és 1500 dollár között lehet igénybe venni, így igazán nagy értékű termékekért nem fizethetünk vele. A PayPal nem számít fel kamatot a szolgáltatást után, és idén október 1-je óta késedelmi díjakat sem szed be azoknál, akik nem fizetik időben a tartozásukat.

A Paypal előnye az igencsak szoros BNPL-mezőnyben, hogy kereskedők milliói vannak bekötve hozzá, akik, ha a PayPal úgy dönt, engedélyezhetik a szolgáltatást a fizetési felületeiken. Már most látszik, hogy a PayPal nem habozik élni ezzel az adottságával. Dan Schulman, a cég vezérigazgatója a fekete péntek sztárjának nevezte az online részletfizetéses megoldást. Fekete pénteken egy nap leforgása alatt 750 000 BNPL-tranzakciót dolgoztak fel, és a forgalom 400 százalékkal nőtt a tavalyi értékhez képest. A növekedés egy novemberi trend folytatása, ami az első hónap volt a cég életében, amikor a feldolgozott tranzakciók értéke elérte az 1 milliárd dollárt. A szolgáltatáshoz ugyanekkor 1 millió új felhasználó csatlakozott, amivel a felhasználói bázis 10 millió főre bővült.

A PayPal 2020 őszén tette elérhetővé ügyfelei számára a kriptoeszközök adásvételét, bár az ügyfelek kriptodevizáit a Paxos Trust Company, blockchainre specializált pénzügyi szervezet kezeli. Checkout with Crypto szolgáltatásban a felhasználók választhatnak, hogy bitconnal, litecoinnal, ethereummal, vagy bitcoin cashel akarnak-e fizetni. Emellett valós idejű árfolyamadatok és oktatási anyagok is felkerültek a felületre. Arra azonban egyelőre még nincs lehetőség, hogy az ügyfelek a kriptoeszközeiket egy applikáción kívüli platformra, mondjuk egy saját digitális pénztárcára utalják ki.

November elején PayPal és az Amazon megegyeztek arról, hogy 2022-től kezdve az e-kereskedelmi óriás vásárlói hozzákapcsolhatják majd a felhasználói fiókjukhoz a népszerű mobilfizetési szolgáltatást, a Venmot.

A díjtételek útvesztőjében

A PayPal bevételei elsősorban két csatornából adódnak össze:

tranzakciós díjak: a felhasználók és a kereskedők egyaránt fizetik és ezek jelentik a PayPal bevételi forrásainak a legjelentősebb hányadát

többletértékű szolgáltatásokból, ami kamatokat és egyéb díjak beszedését jelenti.

A következőben a díjszabási struktúrán keresztül mutatjuk be, hogy milyen tranzakciókhoz kapcsolódó költségekkel szembesülnek a PayPal egyéni és üzleti ügyfelei. A díjak sok esetben országonként és pénznemenként változnak, így az egyszerűség kedvéért a költségeket forintban és euróban adtuk meg. A díjtételek rendkívül sokfélék, és több különböző paraméter mentén változnak, így nehéz köztük kiitalgazodni, és a meghatárorozni a tranzakcióra terhelt összegeket. A díjstruktúra bonyolult, és több olyan egyéb költségként feltüntetet felhasználói díjat is tartalmaz, amelyeknek beleszámítása a PayPalnek fizetendő összegbe különös odafigyelést és némi utánajárást igényel.

Személyes tranzakciók

A PayPal nem számít fel külön díjat a vásárlásokért és az egyéni felhasználók egymás közötti belföldi utalásai után sem, amennyiben azok nem járnak devizaváltással. A PayPal felhasználói megállapodásában az áll, hogy amennyiben az ügyfél az Európai Gazdasági Térség területére utal svéd koronában, vagy euróban, akkor a nemzetközi tranzakciót sem terheli külön díj (ha nem kerül sor pénzváltásra). Két éve, vélhetően az egyre erősödő verseny nyomására, a PayPal közleményben jelentett be, hogy eltörli a díjakat az EGT területén vegbemenő tranzakciókra, és ez gyakorlatilag minden devizára, még a dollárra is érvényes. Amennyiben a fogadó fél számlájának országa az Egyesült Államokban, vagy Kanadában található, a Paypal 1,99 euró külön díjjal terheli a nemzetközi utalást. Minden más piacra történő utalás esetén 3,99 dollárt kell fizetniük a felhasználóknak.

Kereskedelmi tranzakciók

A kereskedőknek a kifizetések fogadásáért a PayPal 3,4 százalék változó és a kifizetés pénznemétől függő rögzített díjat számít fel. A rögzített díj a fogadott kifizetés pénznemétől függ: nálunk ez 90 Ft, az eurózónában 0,35 euró. Az új fizetési rendszerhez, a PayPal Commerce Paltformhoz történő csatlakozás esetén a változó díj 1,9 százalékra csökken.

A kereskedőt terhelő, nemzetközi vásárlásokat érintő díjakat úgy határozza meg a PayPal, hogy a fenti belföldi tranzakciós díjakhoz hozzáad egy százalékos alapon kiszámított nemzetközi fizetési díjat. Amennyiben a küldő fél az EGT országainak valamelyikéhez tartozik, a kereskedő mentesül díj alól. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban a kereskedőknek a tranzakciós érték 1,29 százalékát, minden más piac esetében pedig az 1,99 százalékát kell fizetniük.

A QR-fizetések belföldi fogadását is díj terheli, ami egy változó és egy rögzített tételből áll. Ez Magyarországon a tranzakció összegének 0,9 százaléka, a rögzített összeg pedig a fogadott tranzakció pénznemének megfelelően van meghatározva. A magyar fizetőeszköz esetében ez 30 forint, az euró esetében pedig 0,1 euró. A nemzetközi QR fizetések esetében a belföldi díjtételhez még hozzáadódik egy százalékos alapon felszámított nemzetközi fizetési díj is a küldő fél országa szerint meghatározva. Ez több európai ország esetében is 0,5 százalék, de vannak olyan országok, köztük Magyarország is, ahol a tranzakció értékének 2 százalékát is ki kell fizetni.

A kereskedelmi PayPal számlák esetében, amikor a devizaváltás nem a számlát terhelő, vagy arra érkező tranzakció keretében történik, vagyis ha a kereskedő az egyenlegét egyszerűen csak átváltja egy másik pénznemre, akkor a külső átváltási árfolyamot kell figyelembe venni, amire a PayPal még 3 százalékot számít fel. A külső átváltási alapárfolyam az átváltás napján vagy az előző munkanapon a bankközi devizapiacokon érvényes árfolyamtokon alapul. Ugyanez a díjtétel vonatkozik azokra a kereskedőkre, akik a vevők helyett magukra vállalják, hogy őket terhelje a pénznemváltással járó költség.

Minden más tranzakció esetében, amikor pénzváltásra kerül sor - beleértve visszatérítésként vagy elutasított kifizetésként visszaküldött összegek átváltását – szintén a külső átváltási alapárfolyamot kell figyelembe venni, amire még 4 százalékot számít fel a PayPal.

Az egyenleg átutalással kapcsolatos díjakat az alábbi táblázat tartalmazza. Az első oszlop az átutalás célját mutatja, vagyis, hogy számlára vagy kártyára megy-e az átutalás, a második oszlop pedig, hogy a tranzakciót kezdeményező ügyfél melyik országban van beregisztrálva.

Egyenleg átutalás PayPal számláról Átutalás célja Hol? Díj Bankszámla Mindegyik (ahol elérhető) Díjmentes (ha pénznemváltás nem szükséges) Egyesült államokbeli bankszámla Csehország, Észtország, Görögország, Magyarország, Litvánia, Lettország, Málta, Szlovánia, Szlovákia és San Marino 3 százalék (ha pénznemváltás nem szükséges) Bulgára, Cypris, Lichtenstein, Románia Díjmentes (ha pénznemváltás nem szükséges) Kártya Bulgária, Románia, Szlovénia Az átutalt összeg 1 százalék: a minimális és maximális díjak a kártyás átutalás pénznemén alapulnak Cipruson, Észtországban, Gibraltáron, Lettországban, Liechtensteinben, Litvániában, Máltán, San Marinóban és Szlovákiában élő felhasználók Rögzített díj érvényes kártyás átutalásonként, A díjak a kártyás átutalás pénznemén alapulnak Minden más piac/régió (ahol elérhető) 2 euró Forrás: PayPal, Portfolio

A visszaterhelések költségének finanszírozása érdekében a PayPal költségfedezeti díjat számít fel az eladóknak a hitel- és bankkártyás fizetéseket érintő visszaterhelések után. Visszaterhelésnek az számít, amikor a vásárló a kártyakibocsátón keresztül elutasítja vagy visszavonja a kártyáján korábban már elvégzett terhelést. A visszaterhelés díja 4325 forint /16 euró.

A PayPal vitarendezés díjat is felszámít, amely olyan tranzakciókra vonatkozhat, amit a PayPal számlán, vagy PayPal valamelyik fizetési megoldásán keresztül bonyolítottak le. A díj 4585 forint/14 euró. A vitarendezési díj az eredeti tranzakció pénznemében értendő.

A kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó visszatérítések esetében, vagyis ha a kereskedő bármilyen okból visszautalja a vásárlás összegét az ügyfélnek, a PayPal nem számít fel díjat, de a kereskedő nem kapja vissza a kifizetések fogadását terhelő díjakat.

A PayPal Csoportos Kifizetések és Tömeges Kifizetés szolgáltatásával egyszerre több fogadó félnek is küldhet az ügyfél kifizetést. Ilyenkor minden egyes kifizetésért díjat számítanak fel, aminek a felső határa a kifizetés típusától és az utalás pénznemétől függ. A kifizetés teljes összegének 2 százalékát kell ilyenkor kifizetni. A belföldi tranzakciókra a maximális díjkorlát 3080 forint/12 euró. Nemzetközi utalások esetén pedig 18500 forint/70 euró.

A kereskedők kérvényezhetik a PayPaltől a mikrofizetések díjszabásának alkalmazását is. Ekkor ez a díjszabás lesz érvényes az összes számlára érkező kifizetésre. Ez egy pénznemtől függő rögzített díjból, (15 forint/0,05 euró) és egy változó díjtételből áll, ami nemzetközi utalás esetén 6 százalék, a belföldi mikrofizetések esetén pedig 5 százalék.

Nézzünk egy példát!

Példánkban egy magyaországi online ruhaboltot üzemeltető kereskedőtől vásárolnak valamelyik eurózónán kívüli országból egy pólót, aminek az ára 10 000 forint. A kereskedő korábban implementálta az online fizetési felületébe a PayPal fizetési funkcióját, így a felhasználó is ezt veszi igénybe a fizetéshez. A tranzakciót egyrészt egy 3,4 százalékos belföldi változó díj és fix díjtétel is terheli, másrészt, mivel fiktív vásárlónk izraeli - ami nem EGT ország - a nemzetközi tranzakcióra még 1,99 százalák változó díjat is fel kell számítani. A devizaváltás költsége a PayPal esetében, ha ezt a kereskedő magára nem vállalja, a vásárlóra száll.

A kereskdőt terhelő költségek összesen:

10 000 forint 3,4 százaléka, azaz 340 forint

rögzített díj, ami a forint esetében (mivel a kereskeő már ebben a pénznemben fogadja a kifizetést) 90 forint

a nemzetközi tranzakció díja 1,99 százalék, azaz 199 forint

A kereskedő a 10 000 forintért árult pólójából, így 10 000 forint - 340 forint - 90 forint - 199 forint = 9371 forintot lát viszont.

Az izraeli vásálónk külön utalását, mivel az Európai Unió területére utal 1,99 euró külön díjat kell fizetni, és őt terheli a devizaváltás költsége is, amely a külső átváltási alapárfolyam és 3-4 százalék árfolyamrés.

Amennyiben a vásárlást az eurózónán belülről indítják a kereskedő mentesül a nemzetközi tranzakciós díjtól, így ez esetben 10 000 forint - 340 forint - 90 forint = 9570 forint érkezne a Paypal szamlájára.

Ha a példában szereplő ruhaboltunk úgy dönt, hogy a termékeit nem forintban, hanem dollárban hirdeti (ami szélesebb külföldi ügyfélbázis esetén észszerűbb lépésnek tekinthető), akkor a beérkezett összeget még át kell váltania forintra, aminél a külső átváltási árfolyamot kell figyelembe vennie, és amire a PayPal még 3 százalékot felszámít.

A következő egyéb felhasználói díjak merülhetnek még fel: