Itt a fegyver, amivel a világ jegybankjai odavágnának a kriptopénzeknek és a szegénységnek is - mutatjuk, hol tartanak

A koronavírus-járvány digitalizációs kihívásai, és az egyre bővülő, de alulszabályozott kriptopiac felpörgették a digitális jegybankpénz bevezetésére irányuló projekteket. A jegybank által kibocsátott virtuális fizetőeszköz hasonló blokklánc-alapú rendszerre lenne felhúzva, mint a legnépszerűbb kriptopénzek, de a velük szemben stabilitást is ígérne. A jegybankok egyelőre láthatólag nem szeretnék felforgatni a kereskedelmi bankok működését a digitális jegybankpénzzel, mely akár a kereskedelmi bankok által teremtett számlapénz versenytársa is lehetne. A digitális jegybankpénz bevezetésében így azok az országok járnak az élen, ahol a hagyományos bankrendszer fejletlen és a kereskedelmi banki szolgáltatások nem bizonyultak elég inkluzívnak. Összegyűjtöttük, hogy mely országok jutottak eddig a legtovább a digitális jegybankpénz bevezetésében, valamint, hogy milyen érvek szólnak ellene és mellette.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Mi is az a CBDC vagy digitális jegybankpénz?

A digitális jegybankpénz (Central Bank Digital Currency – CBDC) egy jegybank által kibocsátott, dematerializált, digitális fizetőeszköz. Jelenleg a digitális fizetőeszközök kibocsátói a kereskedelmi bankok, a jegybank által közvetlenül kibocsátott pénzzel csak fizikai formában találkozhatunk.

A digitális jegybankpénzért a jegybank közvetlenül vállal felelősséget, nem szükséges például betétvédelemmel ellátni, mert az állam garantálja, kvázi kockázatmentes. Ez kicsit arra hasonlít, mintha a jegybank elektronikus számlát vezetne.

A technikai megvalósítás nagyon sokféle lehet, a legtöbb digitális jegybankpénz-terv szerint az CBDC-ket a bitcoin technológiai alapjain, blokkláncon bocsátanák ki, de különböző szinten központosított rendszerekről vannak elképzelések: részben zárt, részben elosztott hálózatokon tartanák ezeket nyilván.

A digitális jegybankpénz bevezetését már régóta fontolgatja számos ország jegybankja. A CBDC igazán nagy visszhangot a koronavírus-járvány kitörése alatt kapott, hiszen ekkor előtérbe kerültek a koncepció potenciális jótékony hatásai, többek között az érintésmentes gazdaság megvalósítása és a rendkívüli gazdaságélénkítő segélyek folyósításában miatt.

A járvány és a nyomában járó digitalizációs kényszer jelentős nyomással voltak a központi bankokra, ami nagyot lendített a már elindított projekteken. Nagy ösztönzést jelenthet a kriptopiac sosem látott felfutása is, amit a központi bankok szakértői a túlzott volatilitása miatt aggodalommal figyelnek. A dollárhoz kötött stablecoinokra hasonló kockázati tényezőként tekintenek, hiszen a kriptodollarizációnak nevezett folyamat eredményképp könnyen átvehetik egy ország hivatalos fizetőeszközének szerepét és a fedezeti politikájuk is ingatag lábakon áll.

A szabályozók emiatt döngölték a földbe korábban a Facebook Libra projektjét is. Amellett, hogy az ambiciózus projekt a világ összes valutájának a helyére szeretett volna lépni, a fedezeti koncepciója megijesztette a globális pénzügyi rendszer kapuőreit, akik leállították a kezdeményezést.

A kriptopénzek ugyanakkor ihletői is a CBDC-nek: a digitális jegybankpénz formailag a stablecoinokra hasonlít, hiszen a jegybank által kibocsátott készpénz digitális változatáról van szó, emiatt értékében is megegyezik vele.

A jegybankok szerint a bitcoin ihlette a kutatásaikat egy alternatív elszámolási rendszer megvalósítására.

A bitcoin és az általa ihletett kriptovaluták elosztott főkönyvi rendszeren működnek, amelynek lényege a decentralizáció, azaz a fizetőeszköz használata nem igényel központi elszámolási intézményeket, ezzel feleslegessé téve a jegybankot és kereskedelmi bankokat. Ez egy olyan párhuzamos fizetési-pénzügyi rendszert eredményezhet, amelyben nem jutna szerep sem a szabályozó szerepet betöltő jegybankoknak, sem a pénzteremtést ellátó kereskedelmi bankoknak. Erre azért elég kicsi az esély, tekintve, hogy a volatilitásuk miatt alkalmatlanok lennének arra, hogy fizetőeszközként funkcionáljanak. A mögöttes technológia tetszik a jegybankoknak, akik hasonló, blokklánc-alapú elszámolási rendszerben kezdtek el gondolkodni. Természetesen azzal a jelentős különbséggel, hogy a CBDC esetében az elszámolási rendszert maga a jegybank tartaná kézben.

A CBDC-nek két fajtája létezik:

wholesale CBDC: ezt tulajdonképpen bankközi digitális jegybankpénz, amelynek a felhasználói a kereskedelmi bankok, a rendszer lényege, hogy felgyorsítja és automatizálja a határon átlépő tranzakciókat

retail CBDC: magánszemélyek és vállalkozások használják, a jegybankok által kibocsátott készpénz digitális kiadásának transzfereit jelenti. Ez kiküszöbölné a közvetítők jelentette kockázatot, és nem fordulhatna elő az, ami a kereskedelmi bankok esetében reális veszély, hogy egy esetleges bankpánik esetén a hitelintézetek nem tudják visszafizetni a betéteseknek a pénzüket.

A retail CBDC-t bevezető országok

A továbbiakban áttekintjük a lakossági CBDC-t bevezető, illetve tesztelő országokat. A lista a teljesség igénye nélkül készült, hiszen ma már a világon szinte minden központi pénzintézet eljutott legalább a kutatási fázisig a CBDC bevezetését illetően. Jelenleg 14 ország futtat pilotokat és 15-ben áll fejlesztés alatt a digitális fizetőeszköz. A teljeskörű bevezetésen eddig hat ország van túl: a Bahama-szigetek, a Kelet-Karibi Államok Szervezetének 4 országa (Sait. Lucia, Grenada, Antigua és Barbuda, Saint. Kitts és Nevis) és Nigéria. A listán elsősorban olyan országok szerepelnek, ahol a hagyományos bankrendszer nem tudott elég széles tömegeket hozzákapcsolni a pénzügyi rendszerhez, túl sok az alulbankolt, ami a gazdasági fejlődést veszélyezteti. Egy központosított, kockázatmentes és költséghatékonyan működtethető jegybankpénz ezekben az országokban megfelelő alternatívája lehet a túlárazott kereskedelmi banki szolgáltatásoknak.

A világon először a bahamákon 2020 októberében vezették be a digitális jegybankpénzt, ami a Sand Dollar nevet kapta. Az állampolgárok egy virtuális tárcán és egy fizikai kártyán keresztül férhetnek hozzá a pénzükhöz. A rendszer elemzi a költéseket és a bevételeket, amellyel mikrohitelek kiajánlását is segíti.

A Kelet-Karibi Államok Szervezetének 4 országában, ahol a közös pénznem a karibi dollár, szintén bevezették a CBDC-t, amely mögött a pénzkezelő rendszert egy fintech cég fejleszti. A DCashnek nevezett jegybankpénzt egy mobiltárcán keresztül érik el a felhasználók.

Nigériában került bevezetésre első afrikai országként a CBDC, eNaira néven. A digitális jegybankpénz mögötti rendszert ugyanaz a fintech fejleszti, amelyik a kelet-karibi országok jegybankjának is. A virtuális pénzt azért alkották meg, hogy kiegészítse fizikai valutát, nem azért, hogy helyettesítse azt, de egyértelműen a készpénzes fizetés háttérbe szorulását várják tőle. A fizetéshez a nigériaiaknak egy mobiltárcát kell letölteniük a Google, vagy az Apple alkalmazásboltjából.

A Nigériai kormány sokat küzdött az országban népszerű kriptopénzek ellen, arra hivatkozva, hogy az anonimitásuk miatt alkalmasak a terrorizmus finanszírozására, illetve pénzügyi bűncselekmények végrehajtására, ami ahhoz vezetett, hogy a bankszektoron belül be is tiltották a velük való kereskedelmet. Néhány hónappal később, októberben bevezették az e-Nairát, ami eddig körülbelül fél millió ember használ a 200 milliós országban, a készpénzhasználat pedig nem, hogy csökkent, de nőtt a bevezetés óta. A nigériai kormány kihangsúlyozta, hogy a CBDC csupán kiegészíteni hivatott a kereskedelmi banki számlapénzt nem helyettesíteni azt.

Kambodzsában 2019-ben tesztelték először a CBDC-t, majd 2020 októberében indult el a pilot, aminek során 11 hazai bankot és pénzügyi szolgáltatót kötöttek be a rendszerbe, a határon átnyúló tranzakciókhoz pedig Malajziával fejlesztettek egy közös rendszert, hogy az ott dolgozó kambodzsai vendégmunkások gyorsan és olcsón haza tudják utalni a fizetésüket.

Ukrajnában 2018-ban futtattak le egy CBDC-pilotot, és az eredmény szerint a teljes bevezetés technikailag kivitelezhető, az e-hrivnya pedig nem veszélyeztetné a pénzügyi rendszer stabilitását.

A svédek e-kronájának pilotja idén februárban járt le, és azóta már számos kutatás megjelent a bevezetés tanulságairól. A virtuális deviza egy megosztott főkönyvi technológiát használ, a tesztelők pedig egy mobiltelefonról elérhető virtuális tárcán keresztül fértek hozzá az összeghez. A rendszer hasonlít a már létező pénzforgalmi rendszerekre abban az értelemben, hogy kevesebb energiát használ, mint a kriptoeszközöket működtető rendszerek, ráadásul skálázható is. A legnagyobb kérdés az volt, hogy lehetne megoldani az internet nélküli, offline használatot. A pilot első fázisának fontosabb tanulságai: pontosan meg kell határozni, hogy milyen feladatot fog ellátni a CBDC, és ez alapján kell kialakítani a rá vonatkozó szabályozást.

A dél-koreai jegybank egy háromfázisos pilotot indított a CBDC-je tesztelésére. Az első és második fázisban a technikai követelményeket és az operatív folyamatokat elemezték, a harmadik fázis pedig egy 12 hónapos tesztelési és implementációs folyamat, ami jelenleg is zajlik. Időközben a jegybank a CBDC-re vonatkozó törvények megváltoztatásának szükségességét sürgető közlemény adott ki.

Egy 74 japán cégből álló konzorcium – beleértve az ország legnagyobb bankjait – a múlt hónapban bejelentette, hogy hamarosan le fog tesztelni egy új blockchain-alapú digitális fizetőeszközt, amitől azt várják, hogy felgyorsítja és olcsóbbá teszi majd a vállalatok közötti üzleti tranzakciókat. Japánban a digitális jen - amely egy blockchain-alapú technológiát használ - mögött banki betétek állnak majd fedezetként és egy közös platformon fogják megvalósítani a cégek közti átutalásokat és elszámolásokat. A fizetési platformnak köszönhetően a tranzakciók sokkal gyorsabbak és olcsóbbak lesznek. Nem csak cégek vehetik igénybe az új fizetőeszközt, hanem a náluk vásárló magánszemélyek is fizethetnek majd vele.

Kínában 2014-ben kezdték el tesztelni a digitális jüant, 2020-ban pedig Kína vált az első jelentősebb gazdasággal rendelkező országgá, amely elindította egy virtuális jegybankpénz pilotját. Az eleinte Kína négy legnagyobb városában futó pilotokból kiderült, hogy a CBDC jól működik fizetőeszközként. A kínai állam azt várja a digitális fizetőeszköztől, hogy előbb utóbb átveszi majd a készpénz helyét, ezzel hatékonyabbá téve a lakossági fizetési rendszert, hosszú távon pedig megerősíti a jüan nemzetközi pozícióját.

A kínai jegybank nem számít arra, hogy a CBDC kiszorítja majd a kereskedelmi banki betéteket: egy hibrid technikai megoldást alkalmaznak, tehát a CBDC-t a jegybank bocsátja ki, de közvetítőként a kereskedelmi bankok is részt vesznek a folyamatban és átváltási, valamint fizetési szolgáltatásokat is nyújtanak. A kínai kormány azt várja, hogy a CBDC 2022-re a pekingi téli olimpia idejére már túl lesz a széleskörű bevezetésen. A legutóbbi nyilatkozatok alapján eddig 56 milliárd jüan a tranzakciós volumen összértéke és már tíz nagyobb kínai városban bevezették.

A jegybank azt ígérte, hogy a CBDC „kontrollálható anonimitás” mellett működik majd, azaz a tranzakciók névtelenek lesznek ugyan, de adatelemzési technikákkal ki lehet szűrni majd az illegális tevékenységeket. Ismerve azonban a kínai állam megfigyelési politikáját, több szakértő is felhívta a figyelmet arra, hogy a digitális jüan talán egy újabb eszköz lehet az állam kezében a lakosság megfigyelésére.

Az Egyesült Királyság jegybankja a Bank of England novemberben bejelentette, hogy 2025-ig biztosan nem tervezik bevezetni a CBDC-t, de már felgyorsították a kutatási fázist, amiben egy robosztus és jól skálázható technológiai megvalósítást keresnek hozzá. Az MNB szintén vizsgálja a digitális jegybankpénz megvalósításának lehetőségét.

Idén júliusban az Európai Központi Bank is elindított egy kétéves projektet, aminek a végén a digitális euró bevezetéséről dönthetnek. A virtuális deviza kereteinek kidolgozása két évet venne igénybe, de a bevezetése akár 3 évig is eltarthatna. Christine Lagarde az EKB elnöke szerint a szükséges technológiai háttér már most is rendelkezésre áll a megvalósításhoz. Az eredeti elképzelés szerint a digitális euró kiegészítené és nem felváltaná a készpénzforgalmat. A mögöttes technológia a TIPS instant átutalási rendszere, de akár egy centralizált, vagy decentralizált főkönyvi technológia is lehet majd. A digitális euró az Európai Unió stratégiai autonomiáját is erősítené, és hatékonyabbá válna a pénzmosási bűncselekmények elleni fellépés is.

Az EKB bejelentése utána Bartha Lajos az MNB ügyvezető igazgatója is felszólalt és leszögezte, hogy csatlakozni szeretnének a kutatások terén az élenjárókhoz:

Az MNB vizsgálja a lehetőségeket, egyszer eljöhet az ideje, hogy döntés is születik erről. A pénzügyi forradalom, ami most a zajlik a világban, megköveteli, hogy a digitális jegybankpénz kérdését napirenden tartsuk.

Mi szól mellette és mi ellene?

A Libra projekt elleni fellépést és az elmúlt időszak kriptopiacokat érintő egyre szigorodó szabályozásait látva, a CBDC-t úgy is értelmezhetjük, mint egy határozott támadást a pénzügyi rendszer stabilitását veszélyeztető decentralizált törekvések ellen.

A jegybankok ugyanis joggal tarthatnak attól, hogy egy másik – külföldi, esetleg piaci – szereplő hatalmas felfordulást okoz a piacon azzal, hogy a „versenytárs” digitális pénz kiszorítja a helyi fizetőeszközt, vagy egy rosszul megtervezett fedezeti politika miatt veszélybe sodorja a pénzügyi rendszer stabilitását.

A párhuzamos pénzügyi rendszerek kiépülése elleni összehangolt támadáson túl, természetesen más előnyei is lehetnek a digitális jegybankpénznek:

gyors, biztonságos és olcsó tranzakciók

inkluzív pénzügyi rendszer megteremtése, azaz olyanokat is bekapcsol a pénzügyi körforgásba, akik nem rendelkeznek bankszámlával,

a jegybankok közvetlen implementálhatnák a monetáris politikájukat

kvázi kockázatmentes fizetőeszköz, hiszen az állam vállalja érte a felelősséget, nem szükséges betétvédelemmel ellátni, megszűnik a közvetítői kockázat

a kormányok hatékonyabban léphetnének fel a pénzügyi bűncselekmények ellen, hiszen a jegybankoknak közvetlen rálátásuk lenne a pénzmozgásokra.

A fenti előnyök miatt a CBDC projektek különösen a feltörekvő gazdaságokban érettek, mert a helyi szabályalkotók úgy érzik, ez legmegfelelőbb módja a pénzügyi inkluzivitás javításának és a szegénység felszámolásának.

A CBDC azonban nem kockázatok nélküli, és számos érv szól a bevezetése ellen is: