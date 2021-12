Mik lesznek 2022 legforróbb fintech trendjei?

Idén több elemező is arra a megállapításra jutott, hogy a fintech szektor piaca az érett fázisba érkezett, a befektetők pedig olyan vállalatokat keresnek, amelyek már fel tudnak mutatni kézzelfogható eredményeket. Ez a jövő évi trendekre vonatkozó várakozásokból is látszik, ugyanis azok egyre kevésbé kötődnek forradalmian új technológiákhoz, és inkább olyan területeket fednek le, amelyek eddig kevesebb figyelmet kaptak. A következő évtől várhatóan több figyelem irányul ezekre a területekre, amelyek digitalizációja hatékonysági, jövedelmezőségi és biztonsági okokból is elkerülhetetlen.

A Clarus stratégiai tanácsadó cég az Egyesült Királyság fintechjeinek körében végzett felmérést, amiből az látszik, hogy az innováció üteme csökkent, a befektetők figyelme pedig olyan szereplőkre irányult, amelyek már bizonyítottak a piacon. Ezt olyan kései forrásbevonások is mutatják, mint amilyen a Revolut legutóbbi, 580 millió fontos köre is volt.

Ebből is látszik, hogy 2022-ben valószínűleg olyan területeken számíthatunk fordulatra, amelyeket eddig kevésbé ért el a digitalizációs hullám, a változás ugyanakkor szükségszerű, és nagy jövedelmezőséggel kecsegtet. A technológiák - mint például a blockchain - már kipróbáltak és jól is teljesítenek, de még csak most érnek el a skálázódás fázisába.

Határokon átlépő fizetések

A határon átnyúló tranzakciók értéke 2021-ben 250 ezermilliárd dollár volt, amelyből a B2B tranzakciók részesedése volt a legnagyobb. A növekedés motorjai elsősorban az online és a nemzetközi kereskedelem, valamint a befektetések voltak.

A határokon átlépő tranzakciók azonban még mindig nem túl hatékonyak: lassan mennek végbe és túl költségesek.

Ennek leginkább az az oka, hogy a nemzetközi tranzakciókhoz elavult rendszereket használnak, és az egyes országok hatóságai különböző adattárolási módszereket alkalmaznak. Ráadásul a technológiai fejlődést előmozdító verseny is nagyon gyenge ezen a területen.

2020-ban a G20 országai ígéretet tettek arra, hogy hatékonyabbá teszik a határokon átlépő tranzakciókat, amelynek az első fázisaként a központi bankoknak kellene átalakítaniuk a fizetési rendszereiket, amihez később a magánszektor bankjainak is adaptálódnia kellene.

Selmeczi-Kovács Zsolt, a Giro Zrt. vezérigazgatója szerint az jelenti a nehézséget az ilyen típusú fejlesztéseknél, hogy az országokon átnyúló fizetési tranzakciók száma viszonylag alacsony. A pénzforgalmi fejlesztések pedig nagy volumen mellett térülnek meg, vagyis ha sok tranzakció van egy rendszerben.

A bankoknak és az egyes országoknak is ez jelenleg még aránytalanul nagy fejlesztést jelent, habár technológiailag minden megoldás kész van arra, hogy ezt meg lehessen valósítani.

A bankok és a blockchain

Az inkumbens bankok nagymértékben növelik majd a technológiai befektetéseiket, egyes felmérések szerint a területen akár kétszámjegyű növekedés is várható a következő évben. A bankszektor folyamatosan keresi a vezető mérnököket és folytatja a fintech világ leginnovatívabb szereplőinek a felvásárlását is.

A blokklánc banki alkalmazása vonzó területnek ígérkezik 2022-ben. Már idén több olyan vállalati együttműködésnek lehettünk tanúi, amelyek célja blokklánc-alapú fizetési rendszerek kiépítése volt. A bankok 66 százaléka tervez jövőre valamilyen blokklánc alapú fejlesztést a termelékenység növelés érdekében.

A világ két nagybankja közül az HSBC és a Wells Fargo felfedezte magának a blokklánc technológiában rejlő lehetőségeket, és a devizapiacon alkalmazott klíringrendszert megkerülve a kriptoeszközök háttérinfrastuktúráját kezdték el használni néhány jelentős deviza adás-vételéhez.

A TECHNOLÓGIA SEGÍTSÉGÉVEL A PÉNZINTÉZETEK VALÓS IDŐBEN ÉS TRANSZPARENS MÓDON KÖVETHETIK MAJD A DEVIZATRANZAKCIÓK AKTUÁLIS ÁLLAPOTÁT.

Készpénzmentesség

A készpénz egyre inkább szorul vissza: a felhasználók és a vállalatok is egyaránt digitalizálják a pénzügyeiket, amelyek így egyszerűbbé, követhetőbbé és transzparensebbé válnak.

A közép-kelet-európai régió országai közül Magyarországon és Szlovákiában is többen vannak ma már azok, akik, ha csak tehetik, bankkártyával vagy egyéb digitális módon fizetnek, a régió egészét nézve pedig minden második megkérdezett válaszolt úgy, hogy ha csak teheti, készpénzmentesen fizet, vagyis kifejezetten kerüli a bankjegyek használatát.

Wealthtech

A bankok és a vagyonkezelő cégek uniformizált piaca már 2017 óta jelentős kihívással volt kénytelen szembenézni a feltörekvő wealthtech cégek részéről. A wealthtechek portfoliójához tartoznak általában a robottanácsadók, a digitális brókerek, és az utóbbi időkben a nem-helyettesíthető tokenek, vagyis az NFT-k is.

A wealthtechek egyre népszerűbb szolgáltatása a robottanácsadás. A robottanácsadók a portfóliókezelés mellett pénzügyi tanácsadókhoz való hozzáférést, adótanácsadást és készpénzmenedzsmentet is kínálnak a palettában. Olyannyira nagy irántuk az igény, hogy van olyan robottanácsadó, amelynek több mint 4 millió ügyfele van, a kezelt vagyon pedig egyeseknél meghaladja a 200 milliárd dollárt is.

Az online bankok is egyre jobban teljesítenek: a Nubank Latin-Amerika legnagyobb online bankja, amely nemrég lépett tőzsdére. A részvénykibocsátással a Nubank Latin-Amerika legmagasabb értékeltségű bankjává vált, és a befektetők jelenleg 41 milliárd dollárra értékelik. A kis techcégként induló, eleinte díjmentes hitelkártyákkal és digitális fizetéssel foglalkozó Nubank ma már a világ egyik legnagyobb digitális pénzintézetévé nőtte ki magát. A piacfelforgató bank a marginalizált társadalmi rétegek bankjaként vonult be a köztudatba Brazíliában. Elsősorban olyan emberek alkotják az ügyfélkörét, akik kimaradtak a banki szolgáltatásokból, és korábban még bankszámlával sem rendelkeztek

Az európai színtéren említésre méltó N26 már túl van egy 900 millió dolláros tőkebevonási körön, és eddig összesen 1,7 milliárd dollárt tőkét gyűjtött össze. A hitelintézet úgy gondolja, hogy ilyen tőkebőséggel akár a Európa legnagyobb kereskedelmi bankjává is válhat. A nyilatkozatok szerint pedig hamarosan Kelet-Európában is terjeszkedni fog.

A járvány sokat lendített előre a wealthtech befektetéseken: 2021-ben 20 milliárd dollár tőke áramlott ezekbe a cégekbe és a fiatalabb generációk is felfedezték maguknak a befektetési applikációkat. A Robinhood Gamestop-botránya utána pedig láthattuk, hogy a felhasználók tömegei akár nagyhatású piaci folyamatokat is képesek elindítani.

Fischer Bálint a Dorsum - Londonban is terjeszkedő hazai wealthtech - üzletfejlesztési igazgatója szerint itthon már jól beálltak a kiszolgálási modellek, minden szereplő azt keresi, hogy mivel tud kitűnni, mivel tud fiatalabb ügyfeleket megszólítani, és hogyan tud versenyképes maradni például egy Revoluttal szemben. Hiszen amikor egy online részvénykereskedésről beszélünk, akkor globális szinten versenyez minden magyar szolgáltató is, így a piac szerkezete is erős átalakulásban van ezen a területen. A befektetési tanácsadási modell viszont egy jóval védettebb piac, ott továbbra is a verseny helyi szinten marad elsősorban, de a digitális transzformációs nyomás itt is folyamatosan nő.

Kiberbiztonság és regtech

A vállalatok és pénzügyi szolgáltatások digitális transzformációjának számos előnye van, de egyre több a kockázat is, amelyek többsége elsősorban kiberbiztonsági kérdés. A hackerek ugyanis értékes pénzügyi adatokra, és fizetési információkra tehetnek szert a pénzügyi szolgáltatók ellen intézett sikeres támadások eredményeképp.

A járvány és a digitális transzformáció hatására annyira felgyorsult az okostechnológiák alkalmazása, és olyan hirtelen ugrott meg az online jelenlét, hogy az felkészületlenül érte a mind az állami, mind a piaci szereplőket.

A smart technologynak nevezett eszközök, mint a blockchain, a mesterséges intelligencia és az IoT, az új működési elvek miatt, teljesen új védekezést kívánnak meg.

A kibertámadók jelenleg arra fókuszálnak, hogy az input és output alapján megértsék a rendszereket és a reverse engineering módszerét alkalmazva elsajátítsák működésüket, majd megzavarják a modelleket.

A nagyobb pénzügyi intézetek várhatóan felvásárlások és összeolvadások útján fogják megszerezni a kiberbiztonság megteremtéséhez szükséges technológiát és képességeket. Egy ilyen felvásárlás a legnagyobb idei fintech befektetéseket összegyűjtő listánkra is felkerült. A Nasdaq idén vásárolta fel a Verafint, amely 2003 óta nyújt felhőalapú szolgáltatást több mint 2000 pénzintézetnek a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére. A Nasdaq a Verafin-t olyan partnerintézeteknek kívánja értékesíteni, amelyek a saját tőzsdei felügyeleti rendszerét is használják. Az ügylettel a Nasdaq tovább tör előre a pénzügyi csalások ellen fejlesztett szoftverek piacán.

Várhatóan a regtech szektor is nagyot fog nőni: itt a cégek kiberbiztonsági technológiákat kombinálnak adatvédelmi eszközökkel, a helyi szabályozásokhoz alakítva. A szektorban olyan technológiákat alkalmaznak, mint a hibrid felhőinformatika, a kriptográfia, fejlett hitelesítési eljárások és a biometria.

A fintech cégek sokat profitálhatnak ezekből a technológiákból, hiszen ezek jelentősen felgyorsítják az ügyfélhitelesítéis folyamatot. A szabályozók munkáját is megkönnyíti a regtech, hiszen hatékonyabban tudnak fellépni a csalások és a pénzmosási tevékenységek ellen.

Ha a pénzintézetek egy-egy ilyen regtech cégnek kiszervezik a jogi megfelelési tevékenységeik egy részét, jelentős büntetéseket úszhatnak meg segítségükkel.

A szektor egyik hazai képviselője a Complytront, amely egy mesterséges intelligenciával és gépi tanulás alapú hálózatelemzéssel működő digitális ujjlenyomat analízist fejleszt, amellyel a fokozott ügyfélátvilágítást lehet segíteni, illetve a kisebb, költségérzékenyebb szolgáltatóknak az egyszerűsített ügyfélátvilágításra is kínálnak megoldást.

Payroll fintech

A munkabér a cégek legnagyobb költségtételének számít, ráadásul nem túl átlátható és sokszor lassan kerül kiutalásra.

A payroll szoftverek legnagyobb előnye a munkabér előlegek hatékonyabb kiutalása, és a valós idejű fizetések bevezetése. A fintech így már lassan minden vállalati részleg átalakításában fontos szerepet visz, hiszen lehetővé teszi a folyamatok hatékony digitálaizációját.

Itthon a Salarify earned wage access platformja teszi lehetővé hogy az alkalmazottak bármikor, egyetlen kattintással hozzáférhessenek a már ledolgozott bérükhöz, akár már aznap. Nincs szükség fedezetre, de még csak kamatot sem kell fizetni a hó eleji utalást megelőző kifizetésre. A regisztrációt követően a - vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó - Salarify ellenőrzi többek között a ledolgozott bértömeget. A belépés után a felhasználóknak ki kell választaniuk a kívánt összeget és egy gombnyomással kezdeményezhetik az átutalást a bankszámlájukra.

A nemzetközi szereplők közül a Tide-ot, a Cwalletet, a PayActivot lehete megemlíteni. A Tide kis- és középvállalatoknak nyújt hatékony payroll szoftvert, a Cwallet alulbankoltaktnak fejleszt digitális tárcát, a PayActive pedig a Salarify-hoz hasonlóan earned wages access szolgáltatást nyújt.

BNPL

A BNPL egy olyan - általában kamatmentes - részletfizetéses áruhitel, amely az e-kereskedők fizetési felületébe ágyazottan érhető el. Az „egykattintásos” kedvezményes konstrukció növeli a webshopok konverziós rátáját, és segít nekik megtartani az ügyfeleiket.

A 2021-es év legfelkapottabb fintech területe a BNPL volt, de a lendület a következő évben sem fogja elhagyni az online részletfizetések piacát. A jövő évben már csak azért is hallunk majd egyre többet az online "vásárlási őrületről", mert a szolgáltatás még mindig szabályozói szürkezónában van, és a hatóságok még csak most kezdtek el azon gondolkozni, hogy a sokakat adósságcsapdával fenyegető konstrukció hogyan illeszthető be a pénzügyi szabályozói rendszerbe.

2021 végére a BNPL-megoldásokon keresztül vásárolt termékek értéke várhatóan a tavalyi 24 milliárdról 100 milliárd dollárra nő majd, és az elemzők várakozása szerint 2025-re a jelenlegi érték tizenötszörösét is eléri majd.

A kizárólag BNPL-megoldást fejlesztő cégek - mint az Affirm, a Klarna és az AfterPay – mellett, a sikereken felbuzdulva, más hagyományos kereskedők, például a Walmart is, elindították a saját részletfizetéses szolgáltatásukat. 2021-ben a Klarna lett a második legértékesebb fintech a világon, miután a júniusi 639 millió dolláros forrásbevonási körében 45,6 milliárd dollárra értékelték a befektetők. A fintechnek három hónap alatt 1,9 milliárd értékű tőkét sikerült bevonnia.

A vásárlók nagyon szívesen nyitnak a BNPL felé, mert a szolgáltatók nem számítanak fel érte kamatokat, és látszólag transzparensebb megoldást nyújtanak, mint a hagyományos hitelkártyák és fogyasztási hitelek. Ez részben igaz is, de túl sok olyan buktató lapul meg a háttérben, ami a később még komoly fejfájást fog okozni a fogyasztóknak és a cégeknek egyaránt.

Címlapkép forrása: Getty Images