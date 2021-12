Biztos, ami biztos: megbírságolták a Deutsche Bankot az Euribor miatt

A német pénzügyi felügyeleti szerv, a BaFin közel 10 millió dolláros (8,66 millió eurós) bírságot szabott ki a Deutsche Bankra az Euriborhoz kapcsolódó banki kontrollok hiánya miatt – számol be a hírről a Reuters.

A 8,66 millió eurós bírság az első, amelyet a BaFin egy 2018-as szabályozás alapján szabott ki, a rendelet az Euribor manipulálásának megakadályozását hivatott biztosítani.

A német felügyelet azzal indokolta a bírságot, hogy akkoriban a Deutsche Banknak nem voltak megfelelő rendszerei, ellenőrzési eszközei és szabályozási előírásai a manipuláció elkerülésére.

A német nagybank az eset kapcsán azt közölte, hogy tudomásul veszi a bírságot és több intézkedést is megkezdett az Euriborra vonatkozó kontroll funkciók fejlesztésére. Hozzátették ugyanakkor azt is, hogy nincs okuk azt gondolni, hogy bármikor is helytelen adatokat küldtek volna be a benchmark adminisztrátorhoz.

A Reutersnek nyilatkozó források szerint a kérdéses időszak 2019 áprilisa és 2020 áprilisa között volt. A források azt is tudni vélik, hogy a BaFin hibákat talált bizonyos folyamatokban, amelyek célja az Euribor kiszámításához használt adatok minőségének védelme volt, beleértve a rendszeres ellenőrzések és egyéb szervezeti óvintézkedések hiányosságait is.

Címlapkép: Shutterstock