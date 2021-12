Megjött az év utolsó meglepetése: új nagytulajdonos a Gránit Bankban

Megvásárolja a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST az E.P.M. tulajdoni részesedésnek túlnyomó többségét, a Gránit Bank részvényeinek 57%-át - derül ki a pénzintézet friss közleményéből. A tranzakció nem jelent változást a Gránit Bank stratégiai célkitűzéseiben és üzleti modelljében, a bankot változatlanul Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató irányítja. A közlemény kitér arra is, hogy a bank új Munkavállalói Résztulajdonosi Programot indít, ennek eredményeként a saját tőke 40 milliárd forint fölé nő.

A Gránit Bank tulajdonosi struktúrája új befektetővel erősödik - derül ki a közleményből. A folyamatban lévő tranzakció keretében a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST megvásárolja az E.P.M. tulajdoni részesedésnek túlnyomó többségét, a bank részvényeinek 57 %-át. A BDPST, a Gránit Bank hosszú távú értéknövekedése iránt elkötelezett pénzügyi befektető, aki további tőkeemeléssel is kész biztosítani a dinamikus növekedéséhez szükséges tőkét - írják.

A tranzakció nem jelent változást a Gránit Bank stratégiai célkitűzéseiben és üzleti modelljében, a bankot változatlanul Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató (egyúttal a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja) irányítja.

„Meggyőződésem, hogy a Gránit Bank további növekedési kilátásai kiválóak, az ügyfelek nyitottsága folyamatosan nő a digitális megoldásokra, a bank pedig szolgáltatásainak bővülésével egyre nagyobb szeletet képes kihasítani a bankpiacon. A stratégiai célok továbbra is változatlanok: élen járni az innovációban, újabb és újabb banki termékeket bevezetni kiemelkedő ügyfélélmény biztosításával, folytatni a konzervatív hitelezési politikát, fenntartani a működéshatékonysági előnyt. Az ehhez szükséges tőkét az új befektető biztosítja. ” – emelte ki Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató.

Az új befektető tulajdonszerzése mellett a Gránit Bank közgyűlése döntött egy új, 16,7 milliárd forintos Munkavállalói Résztulajdonosi Programról, amely egyfelől erősíti a kulcsmunkavállalók érdekeltségét a részvényesi érték növelésében, másfelől jelentősen bővíti a bank tőkéjét, ennek eredményeként a bank saját tőkéje 40 milliárd forint fölé emelkedik.

Mind a két tranzakció zárásához szükség van a Magyar Nemzeti Bank engedélyére és harmadik felekkel történő megállapodások megkötésére.

A befektetésről a BDPST Group honlapján is megjelent a hír, Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa ezzel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tette: „Cégcsoportunk elkötelezett pénzügyi befektetőként hosszú távon kívánja támogatni a Gránit Bank üzleti stratégiáját. Tőkeemelés formájában biztosítani kívánjuk a bank további dinamikus növekedéséhez szükséges tőkét. A BDPST Group célja, hogy a befektetéssel tovább diverzifikálja a cégcsoport tevékenységét. Hiszünk a Magyarországon, de globálisan is átalakuló pénzügyi szektor üzleti lehetőségeiben, ezért is kerestünk olyan befektetést, ahol a jövő sikereinek zálogát jelentő digitális szemlélet már adott”

A magyar bankszektor elmúlt évtizedes történetének talán leglátványosabb növekedési sztorija a Gránit Banké. A társaságot a 2008-as pénzügyi válság összes tanulságával felvértezve indították el közel egy évtizeddel ezelőtt kvázi zöldmezős beruházásként. Demján Sándor és Hegedüs Éva bankja egyedülállót alkotott: míg a bankszektor klasszikus szereplőinek teljesítményére sokáig, és részben még ma is rányomja a bélyegét a rossz költséghatékonyság, a túlméretezett fiókhálózat, a 2008-as pénzügyi válság előtti időkből örökölt hitelek gyenge teljesítménye és az ősrégi informatikai rendszerek digitalizációt fékező hatása, addig a Gránit Bank a magyar piacon egyedüliként ezektől a problémáktól mentesen, egyfajta neobanki laboratóriumként tudta bemutatni azt, milyen egy letisztultan, fiókhálózat nélkül működő újgenerációs pénzintézet.



A 2020 végén 574 milliárd forintos mérlegfőösszeggel, 193 milliárd forintos hitelállománnyal és 359 milliárd forintos betétállománnyal rendelkező társaság e méreteivel a hazai középbanki mezőny legerősebb szereplőjévé nőtte ki magát az egy évtizeddel ezelőtti kisbanki méretből, jó reményekkel tekintve egy későbbi nagybanki működés elé. A vállalati oldalon elsősorban a kkv-kra, a lakossági oldalon pedig a jelzáloghitelezésre fókuszáló üzleti modellt szinte minden pontján átjárja a lehető legegyszerűbben kezelhető digitális megoldásokra alapozó ügyfélkiszolgálás, amit rendkívül megfontoltan konzervatív hitelezési politikával ötvözött a menedzsment. A messze piaci átlag feletti költséghatékonyság és jóval piaci átlag alatti nem teljesítő hitel arány egyenes következményeként a társaság nemcsak stabilan nyereséges, de megtérülését dinamikusan növelni is képes, a méretgazdaságossági előnyök egyre jobb kihasználásával.



A gyors növekedésnek egyetlen hátránya van egy pénzintézet esetében: a szabályozói tőkekövetelmények folyamatos teljesítése és a dinamikus növekedés fenntartása érdekében a felívelés újra és újra megismétlődő pontjain nem elég egyszerűen nyereségesen működni és a profitot visszaforgatni, örök dilemma a többlettőke biztosítása és annak módja is az üzleti célok megvalósítása érdekében. Jól látható volt a Gránit Bank útkeresése e téren az elmúlt évtizedben: az esetleges tőzsdei bevezetés folyamatos napirenden tartása mellett több alkalommal is sor került a tulajdonosi struktúra átalakítására is. Egy korábbi állami tulajdonosi szerepvállalás után legutóbb, alig egy évvel ezelőtt például összesen 4,3 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre a Gránit Bank, amelyhez a Széchenyi Alapok 3 milliárd forint forrást nyújtottak. A gyors organikus növekedést bemutató bank szempontjából nézve csak idő kérdése volt egy újabb tőkeerős befektető megjelenése a színen, ami most a BDPST Grouppal meg is valósult.

A bank közleménye a fentiek mellett kitér arra is, hogy a Gránit Bank 2010 májusában, zöldmezős bankként kezdte meg tevékenységét, mérlegfőösszege az alapítás óta a kilencvenszeresére nőtt, az év végére annak nagysága eléri a 700 milliárd forintot, így mára a bank Magyarország leggyorsabban növekvő hitelintézetévé vált. A hitelek és a kötvények együttes összege meghaladja a 300 milliárd forintot, a bank ügyfélszámláinak száma meghaladja a 83 ezret, a költség hatékonysági mutató kétszer jobb a hazai bankszektor átlagához képest (működési költség/mérlegfőösszeg mutatóban), a nem teljesítő hitelek (NPL) rátája 0,03%.

Az idei évi innovációk közül kiemelik a MasterCarddal együttműködve bevezetett, mobilbanki applikációba integrált Öko Kalkulátor bevezetését. Emellett lehetővé vált a pénzintézetnél a teljesen online hiteligénylési folyamat, amelynek köszönhetően közel 50-szer nagyobb nagyságrendben fogadott be a bank hitelkérelmet, mint egy esztendővel ezelőtt.

A bank lakossági betétállománya 24%-kal bővült, a hitelezési tevékenység, mind a lakossági, mind a vállalati szektorban két számjegyű növekedést ért el.

Címlapkép: MTI Fotó/Balaton József