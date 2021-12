Megszólalt Tiborcz István a Gránit Bank megvásárlásáról

A BDPST Zrt. üzletrész-adásvételi szerződést írt alá a Gránit Bank Zrt. 57 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A BDPST Zrt. a jogszabályoknak megfelelően benyújtotta a tranzakció zárásához szükséges pénzügyi felügyeleti engedély iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Bankhoz, az elbírálás folyamatban van - derül ki a társaság honlapján elérhető közleményből.

A BDPST Group 57 százalékot vásárol a hazai bankszektor leggyorsabban növekvő, digitális üzleti modellt megvalósító bankjában, a Gránit Bankban.

„Cégcsoportunk elkötelezett pénzügyi befektetőként hosszú távon kívánja támogatni a Gránit Bank üzleti stratégiáját. Tőkeemelés formájában biztosítani kívánjuk a bank további dinamikus növekedéséhez szükséges tőkét. A BDPST Group célja, hogy a befektetéssel tovább diverzifikálja a cégcsoport tevékenységét. Hiszünk a Magyarországon, de globálisan is átalakuló pénzügyi szektor üzleti lehetőségeiben, ezért is kerestünk olyan befektetést, ahol a jövő sikereinek zálogát jelentő digitális szemlélet már adott” – emelte ki Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa.

A Gránit Bank irányításában a tranzakció nem jelent változást, a bankot továbbra is Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató vezeti, aki kisebbségi tulajdonosként is érdekelt marad a bank részvényesi értékének növelésében. Az új tulajdonos deklarálta, hogy további tőkeemelést kíván megvalósítani a Gránit Bankban, tervei hosszú távúak. Emellett támogatja a bankban megvalósuló Új Munkavállalói Résztulajdonosi Program indítását is.

A Gránit Bank 2010 májusában, zöldmezős bankként kezdte meg tevékenységét, mérlegfőösszege az alapítás óta a kilencvenszeresére nőtt, és az idén megközelíti a 700 milliárd forintot, így mára Magyarország leggyorsabban növekvő bankjává vált. A bank ügyfélszámláinak száma immár meghaladja a 80 ezret, és a nem-teljesítő hitelek (NPL) rátája pedig mindössze 0,03 százalék, amely érték bőven a hazai bankszektor átlaga alatt marad. A jó eredményeket és a dinamikus növekedést a bank vezetése elsősorban annak tulajdonítja, hogy a Gránit Bank Magyarországon elsőként valósított meg egy innovatív, kifejezetten digitális üzleti modellt.

A bankot alapítása óta Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató, a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja vezeti. Az 57 százaléknyi tulajdonrésszel kapcsolatos tranzakciót a befektető üzletrész-adásvétel útján fogja megvalósítani, amelynek végrehajtása érdekében harmadik felekkel történő megállapodások előkészítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank engedélyezési eljárása folyamatban van.

A 2015-ben alapított BDPST Group dinamikusan növekvő, hosszú távú befektetési szemlélettel rendelkező tőkebefektető társaság, amely eddig elsősorban ingatlanpiaci befektetéseiről volt ismert. A cégcsoport stratégiai célja, hogy egy határozott vízió mentén, szektorokon és országhatárokon átívelő, a nemzetközi versenyben is helytállni képes, kimagasló teljesítményű cégcsoporttá váljon.

„A Gránit Bank megvásárlása minden, számunkra fontos feltételnek megfelel, mert olyan jövőorientált befektetés, amely hosszú távú, amelyben tere van a digitalizációnak és az innovációnak egyaránt” – hangsúlyozta Tiborcz István.

A BDPST Group tulajdonosa emellett kiemelte, hogy a cégcsoport számára kimagaslóan fontos a gazdasági, a társadalmi, illetve a környezeti fenntarthatóság elve és gyakorlata. A BDPST Group olyan befektetéseket keres, amelyek ezeknek a kritériumoknak egyaránt eleget tesznek. A száz százalékban magyar tulajdonú Gránit Bank rendkívül hatékony pénzintézet, amely joggal lehet büszke az alacsony környezeti terhelésére, a minimalizált károsanyag-kibocsátására, valamint digitális, papírmentes megoldásaira, amelyekkel évente fák százait menthetik meg - derül ki a közleményből.

