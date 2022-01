35 éves a kétszintű bankrendszer – mi is (volt) az?

Egyszer valaki azt mondta, hogy a mikroszámítógépek kifejezésből a mikro jelző el fog tűnni ugyanúgy, mint a mikrobarázdás lemezből a mikrobarázdás. Azóta bakelitlemezeket is csak az ínyencek hallgatnak, a számítógép valóban nem mikro, és ugyanígy jártunk a kétszintű bankrendszerrel – talán az ifjabb közgazdászok közül se sokan tudják, hogy mi is volt az egyszintű bankrendszer és egyáltalán hogy lehet a bankrendszer szintjeit számolni –, ma már a fintech, az alternatív pénzügyi szolgáltatók és a kriptopénz járja. Csekély harmincöt évvel ezelőtt viszont tabukat rombolt le a magyar bankreform, és egész a privatizációig, de talán máig is meghatározta pénzügyi rendszerünk arculatát. Cikkünk szerzője az akkori események szereplőivel folytatott interjúk alapján vázolja fel a történteket és következményeiket.

A szocialista dogma szerint a pénzmennyiség szabályozása csak úgy volt lehetséges, ha nemcsak a jegybanki, hanem a kereskedelmi banki funkciók zömét is központosítottan, állami ellenőrzés alatt látják el. Az ország bankja a Magyar Nemzeti Bank volt, amely monopolizáltan kézben tartotta a klasszikus jegybanki feladatokon túlmenően a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokat és a vállalati szektor zömének hitelezését. Az OTP volt a lakossági bank, szintén szoros állami kontrol alatt és szintén kizárólagos hatáskörökkel. Néhány specializált pénzintézet működött – a Magyar Külkereskedelmi Bank a külkereskedelmi vállalatok bankja volt, a Pénzintézeti központ kezelte a háború előtti bankrendszerből megtartott bankcsonkokat és bizonyos korlátozott, főleg államközi nemzetközi ügyleteket, köztük a Német Szövetségi Köztársaságtól (ebből is simán Németország lett) kapott háborús kárpótlásokat. Az Állami Fejlesztési Bank pedig – amellett, hogy a Pénzügyminisztérium „kihelyezett” beruházási főosztálya volt – az állami beruházásokat finanszírozta és egyes kiemelt gazdasági célokat (mint az energiatakarékosságot). A Budapesti Hitelbank csak névleg volt független, a külföldi magyar bankok meg a Nemzeti Bank leánybankjai voltak. A liberalizáció az úgynevezett kisbankokkal kezdődött a nyolcvanas évek közepe előtt – ezek az innováció forráshiányán voltak hivatottak segíteni, szintén szoros kontroll alatt, de már nem közvetlenül állami tulajdonban.

Ugyanakkor a vállalatoknak korlátozott önállóságot lehetővé tevő 1968-as „Új gazdasági mechanizmus” kiteljesítése (amelynek továbbvitelét a hetvenes évek politikai fordulata is csak lassítani tudta, de nem számolta fel teljesen) és világbanki csatlakozásunk nyomán a Világbank tanácsadóinak véleménye egyaránt abba az irányba mutatott, hogy létre kell hozni egy mechanizmust, amely biztosítja a tőke hatékony felhasználását. Három irányban kellett volna előrelépni: a szabadabb verseny, a tulajdonviszonyok felszabadítása és a finanszírozás rugalmasabbá tétele felé. Ebből az első kettőt a politikai viszonyok nem tették lehetővé, ugyanakkor világossá vált, hogy a közvetett gazdasági szabályozás eszközei a pénzügyi rendszerben alkalmazhatóak. Ugyanakkor az MNB nem szívesen adta volna fel monopóliumát, megpróbálta saját módján elejét venni a változásoknak: létrehozta az ágazati főigazgatóságait, hogy ezáltal szimulálja a külön jegybanki és kereskedelmi banki funkciókat. Ezek a főigazgatóságok lettek később a három nagy kereskedelmi bank alapjai.

Az út persze nem volt ennyire egyszerű. A ’70-es évek második felének olajválsága után ugyan felmerült az igény a gazdaság dinamizálására, amelynek az érdekeltség javítása és ezáltal a liberalizáció lett volna az útja, de mihelyt a nyolcvanas évek legelején enyhült a nyomás, ismét hangot kaptak a reform ellenzői. Aztán jött Afganisztán, a hitelembargó, és Magyarország ’82-ben belépett a Bretton Woods-i rendszerbe, vagyis az IMF-be és a Világbankba. A következő években immár politikai felhangok nélkül került napirendre a reform, ’86-ban bevezették a vállalati tanácsok intézményét, ’87 januárjában bankreform következett, amelyet követett azután ’88-ban az adóreform.

Közben lehetőséget kaptak korlátozott céllal külföldi pénzintézetek is. A Közép-európai Nemzetközi Bank (CIB) először csak offshore bankként működött, ahogy az amerikai Citibank magyar leánybankja is. Ezek elsősorban a legjobb, exportáló ügyfelek devizafinanszírozását végezték. Az általános vállalati banki műveletek zöme a Nemzeti Bank ágazati főigazgatóságaiból alakult három nagy kereskedelmi banknál maradt, a legfontosabb ezek közül a vállalati számlavezetés volt, lakossági számlát meg változatlanul csak az OTP vezethetett. A hitelnyújtást mennyiségileg szigorúan szabályozták. Ezáltal hitelezni csak az MNB refinanszírozási hiteléből lehetett, így a pénzkiáramlást továbbra is közvetlenül meghatározhatta a jegybank, illetve rajta keresztül a gazdaságpolitika. A belföldi bankok számára két terület volt tabu: a lakossági üzletek és a devizaműveletek, mert a gazdaságirányítás félt attól, hogy e két terület szabadjára engedésével elveszti a kontrollt a gazdaság – a lakossági megtakarítások és hitelek, valamint a nemzetközi fizetési mérleg felett. Utólag könnyű azt mondani, hogy az aggodalom nem volt megalapozott, viszont a korlátozás jelentősen gyengítette a bankok versenyhelyzetét és ellenállóképességét.

A devizakorlátozások nem vonatkoztak a külföldi bankokra. Egy új külföldi tulajdonú bank jött létre 1987 január elsejével: a Unicbank német és osztrák szövetkezeti bankok, a Világbank-csoporthoz tartozó IFC és néhány magyar bank közös vállalkozásaként az első, belföldi ügyletekre is feljogosított külföldi bank lett Magyarországon. Az addig offshore formában működő Citibank is hamar elkezdett belföldi ügyletekkel foglalkozni, míg a CIB csak 1988-ban alapította meg magyar banki leányvállalatát. Az MKB, a Magyar Külkereskedelmi Bank is fokozatosan kiszélesítette tevékenységét a belföldi vállalati ügyfélkörben.

Az Interinvestből, amely külkereskedelmi ügyleteket támogatott nem egészen banki jellegű, de finanszírozást eredményező ügyletekkel, létrejött az Interbank (később, az IBSP és az Intesa fúziójáig Inter-Európa Bank), amelybe 1989-ben vásárolta be magát az olasz Istituto Bancario San Paolo di Torino. Tovább működtek a „kis” innovációs bankok és lassanként létrejött pár leánybank is (az OKHB, ma K&H mellett a Merkantil Bank, az OTP részvételével az Európai Kereskedelmi Bank). A kétszintű bankrendszer igazán jelentős szereplői viszont mégis az MNB-ből kivált nagy bankok lettek. Jellemző, hogy a kettőjük külföldi felvásárlásából, majd későbbi egyesüléséből létrejött K&H és a harmadik MNB-utódbank, a Budapest Bank ma is jelentős szereplői a magyar bankpiacnak.

Ezek között a bankok között osztották fel ugyanis a vállalatok finanszírozását, jelentős részben a Nemzeti Bank szervezeti felosztását megtartva: a Magyar Hitel Bank kapta meg az ipar túlnyomó részét, az OKHB a kereskedelmet és a mezőgazdaságot, míg a Budapest Banknak a központilag kezelt cégek közül a bánya- és energiaipar maradt. Ez utóbbi bank megkapta azonban a Budapesti Hitelbank portfólióját is, és ezzel az ország központi régiójából sok kis- és középvállalatot. A vidéki fiókokat is felosztották a három bank között, ezáltal lett a portfóliójuk kicsit vegyesebb, de az ágazatilag koncentrált portfólió ennek ellenére okozott gondokat számukra.

A három bank első számú vezetőinél különbözőbb hármast keresve is nehéz lett volna találni – vagy talán így is választották ki őket: Demján Sándor, az MHB elnök-vezérigazgatója dörzsölt üzletember volt, aki azonban nemcsak üzleti érzékének, hanem kiemelt lehetőségeinek is köszönhette sikereit a Skála áruházak élén (múltja a szövetkezeti szektorhoz kötötte, ipari, különösen nehézipari tapasztalata nem nagyon volt). A bank élén is az üzletelést, a növekedést célozta, a kockázatokkal nem nagyon törődött. Márpedig a magyar ipar a nyolcvanas-kilencvenes években bőven hordozott kockázatokat, a struktúraváltás nagyon sok cég lába alól kihúzta a talajt.

A második bank vezére Kiss Pál, az MNB elnökhelyettese volt, az OKHB által megörökölt portfóliót kezelő területet vezette. Jelentős mértékben régi kollégái álltak mellette. A Budapesti Hitelbankot korábban vezető Hegedűs Oszkár után a Budapest Bank vezetését átvevő Bokros Lajos pedig a Pénzügykutatótól került a Budapest Bank élére. A bankreform elméletének és szerkezetének kidolgozásában (a Biztosításfelügyeletet átvevő Asztalos László és Surányi György mellett, akit nem kell bemutatni) nagy mértékben vett részt, sokat cikkezett is róla.

Nem csak a megöröklött portfolió jellege és minősége, a vezetők maguk, hanem a szakembergárda is jelentősen befolyásolta, hogy a nagybankok és sok kisebb bank is hamar nehézségekkel találták szembe magukat. Demján sikeresen motiválta az MHB vezetői gárdáját, de ennek az volt a következménye, hogy mind a főnök „üzletelni, növekedni” filozófiáját vallották. Az OKHB gárdája megbízhatóan adminisztrált, de nem volt termék- és ügyfélkezelés. A Budapest Bank bánya- és energiaipari cégei se hasítottak, de kisebb részt képviseltek, és stratégiai jelentőségük miatt is kevésbé okoztak problémát a banknak. Akkori benyomásom szerint a Budapest Bank belső szabályozása is módszeresebb volt a többiekénél.

A háttérintézmények kialakítása késéssel követte csak a reformot. A bankközi elszámolást még évekig az MNB bonyolította le, 1988-ban alapították a Giro Rt-t, amely csak 1994-ben vette át a fizetésforgalmat. A szabályozás a Pénzügyminisztérium alá tartozó Bankfelügyelet dolga volt, de a Nemzeti Bankban is volt egy Bankfőosztály, ők menedzselték a likviditást is. A felügyeleti tevékenység külön cikk tárgyát képezhetné. A felügyelet stábja maga is tanult, és nem is volt sok hatalmuk. A kockázati tartalékok adómentessége, az auditok bevezetése, a vállalati (ügyféli) banktulajdonlás viták tárgyai voltak.

A szakképzés sokáig epizodikus szerepet játszott. Noha a Világbank adott rá pénzt a Nemzeti Banknak még a reform előtt, ezt csak lassan osztották szét a kereskedelmi bankok között, és egy egész szakember-generáció „átképzésére” nem volt elegendő. A Bankárképző létrejötte (szintén zömmel világbanki pénzből) független volt a bankreformtól, azt két évvel követte csak. Első időben a francia bankárképző tanfolyamait adták le, és magyar előadókat se minden területen volt könnyű találni.

A három legfontosabb terület közül a pénzügyi piacokat és a likviditásmenedzsmentet legalább elméletben jó ismerték, de a vállalati kockázatkezelés haladóbb területei szinte ismeretlenek voltak mindenkinek. Persze igazából a bankközi piac is lassan indult be, és nem volt olyan pénzpiac, ahol valójában bonyolultabb ismeretekre lett volna szükség, a refinanszírozási hitel volt a fő forrás, és annak korlátozásával a mennyiségi célok (mint említettem, a pénzkiáramlás fékezése) érdekében éltek csak.

A vállalati elemzés a három úgynevezett világbanki mutatóra korlátozódott – keveseknek adatott meg, hogy a nemzetközi pénzintézet elemzőivel együtt dolgozva a további részleteket is megismerjék, jellemző, hogy a világbanki elemzés módszertanáról Kornai János, a neves elméleti közgazdász írt útmutatót, természetesen saját közgazdaságtudományi nézőpontjából.

A vállalatvezetés minőségének elemzése „hány éves a kapitány” jellegű kérdésnek tűnt sokaknak. Márpedig ezek a vállalati kapitányok eléggé viharos vizeken voltak kénytelenek vállalataik hajóját irányítani, ráadásul eleinte igencsak gúzsba kötve. Itt mutatkozott meg az is, hogy mennyire problémás a bankok nem diverzifikált portfóliója. Így aztán nem csoda, hogy a bankok hiteleinek minősége gyorsan romlott, és nemsokára konszolidálni kellett őket.

Gond volt a technikai háttérrel is, két bankban is előkészítették a technikai korszerűsítést, de végül csak jóval később került rá sor – a privatizáció során belépő külföldi tulajdonosoknak volt erre elegendő pénzük, akaratuk és lehetőségük -, ne felejtsük el, hogy még a nyolcvanas évekről beszélünk, devizaszűke, ideológiai aggályok és néha a COCOM-lista is gátolták a szükségszerűen nyugati technológia beszerzését.

Mindez nem csak a három nagy bankra, hanem az innovációs „kisbankokra” is igaz volt. Őket ugyanis egy-egy bank (kevesebb esetben az MNB, inkább az ÁFB) mellett az ágazati minisztériumok hozták létre. Ezért aztán volt mezőgazdasági, ipari, ipari szövetkezeti, építőipari innovációs bank (az Általános Vállalkozási Bank kivétel volt). ezért portfóliójuk is egysíkú volt. Márpedig a hasonló profilú vállalkozások problémái is egy időben, koncentrálva jelentkeztek. Emellett az innovációfinanszírozás maga is magasabb kockázatú, pláne, ha még politikai beavatkozás is torzítja a döntéseket.

A bankszakma akkoriban a kalandoroknak is vonzó volt, a csalásnak is volt szerepe abban, hogy a magyar bankrendszer legyengülve várta a rendszerváltást, amelynek további megrázkódtatásait csak állami tőkeinjekcióval és utána külföldi szakmai befektetők bevonásával volt esélyük túlélni – azt se mindnek, az ABN Amro például kénytelen volt eladni a Magyar Hitelbankból létrejött ABN Amro Bank Magyarországot a konkurenciának, így jött létre a mai K&H bank.

A talpon maradt kisbankokat is külföldiek vásárolták meg, és vagy felfejlesztették, vagy, mint a Mezőbank és (az 1994-ben fizetésképtelenné vált) Agrobank fúziójából létrejött Erste Bank a Postabankot, a kisbank alapján bevásároltak a piacon. A rendszerváltás és a bankprivatizáció után néhányukból külföldi bank lett, mások eltűntek (akár a felvásárló piaci kivonulása nyomán, akár mert nem találtak megfelelő vevőre). Az Ybl bank majdnem alámerült 1992-ben menedzsmentjének és tulajdonosainak tevékenysége nyomán és végül a Budapest Banknál kötött ki, de ott sem tudott túlélni.

A relatív előnyt, amelyet a gazdaság fejlődésében a kereskedelmi bankok és a tevékenységüket kiegészítő innovációs kisbankok léte jelentett, kompenzálta a bankrendszer (és a gazdaság) strukturális gyengesége, ezért a rendszerváltást és a vele járó megrázkódtatásokat a bankok nehezen viselték, csak állami tőkeinjekcióval és a külföldi tulajdonosok hozzájárulásával tudtak ismét talpra állni, azt se mindegyik.

Szabó S. László

A szerző köszönettel tartozik Pulai Miklósnak, Király Júliának, Ifj. Nyers Rezsőnek, Felcsuti Péternek, Csoór Klárának, Rusznák Tamásnak, Iványi Györgynek, Alpár Andreának és más volt bankvezetőknek, valamint „A magyar bankszövetség története” című könyv szerzőinek, hogy meglátásaikat és emlékeiket megosztották vele.

