Hanyagul kezelte az ügyféladatokat, most súlyos büntetést kell fizetnie a Morgan Stanley-nek

A Morgany Stanley egy csoportos peres eljárást lezáró megegyezés eredményeképp 60 millió dollár kifizetéséről egyezett meg a felperesekkel. Az eljárás azért indult a befektetési bank ellen, mert korábban nem tette meg a megfelelő lépéseket az elavult adatközpontjai leszerelésekor, és ez több olyan támadáshoz vezetett, amely során ügyféladatok tömegeit lopták el.

A megegyezés eredményeképp a bank egy 2 éves csalás elleni biztosítási csomag díját fizeti ki mind a 15 millió érintett ügyfelének, és hajlandó 10 000 dollárig minden veszteségüket pótolni.

Tavaly az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) bankhálózatot felügyelő hatóság 60 millió dollárra büntette a Morgan Stanley-t, miután a bank 2016-ban nem járt el megfelelően két vagyonkezelési adatközpontjának leszerelésénél. A hatóság szerint a befektetési bank nem mérte fel megfelelően az adatközpontok leépítésével járó kockázatokat.

A hatóság azt kifogásolta, hogy a bank nem tette meg a megfelelő átvilágítási lépéseket az infrastruktúra leépítésével megbízott szolgáltatók átvilágításánál. Ezzel pedig komoly kockázatnak tette ki az elavult hardvereken tárolt felhasználói adatok tömegeit.

A mulasztás végül két ízben is ahhoz vezetett, hogy külső támadók érzékeny banki ügyféladatokra és dokumentumrokra tették rá a kezüket.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Getty Images