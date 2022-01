Nagy változás jön a bolti vásárlásban, hamarosan eldől, pofára esés vagy nagy siker lesz-e belőle

2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig, azaz négy teljes hónapon keresztül mindegyik Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni, ám ehhez a boltoknak is biztosítaniuk kell a plasztik elfogadását. A kártyákon pihenő százmilliárdokra természetesen szívesen szemet vetnének a boltok, ám a SZÉP-kártya elfogadás nem olcsó mulatság, adminisztratív és technikai feladatokkal is jár, így nem teljesen egyértelmű, hogy mindenkinek biztosan megéri a kártya elfogadására pénzt és időt szánnia. A vásárlók azonban várják a lehetőséget, és amelyik bolt nem lép, könnyen versenyhátrányba kerülhet. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint sok olyan kereskedő lesz, aki él a lehetőséggel.

SZÉP-kártya hideg élelmiszerre

Szenteste előtt egy nappal jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy idén februártól már az élelmiszerekért is fizethetünk SZÉP-kártyával. A bejelentést megelőzően, még 2020-ban a kiskereskedelmi ágazat képviselői lobbiztak annak érdekében, hogy a kártyákkal náluk is lehessen fizetni. December 25-én meg is jelent az erről szóló rendelet, és később a kormány azt is tisztázta, hogy 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig mindegyik Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) minden alszámlájáról lehet hideg élelmiszert vásárolni. Az alszámlákat szokás SZÉP-kártya zsebeknek hívni, melyből különböző szolgáltatásokat lehet fizetni.

SZÉP-kártya zsebek Alszámla (zseb) Az egyes alszámlákra utalható keretösszegek az általános szabályok alapján (Szja tv. 71. § (1) bekezdés) Az egyes alszámlákra utalható keretösszegek a 2020. évre, valamint a 2021. január 1. és a 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozóan Szálláshely - Bármilyen, SZÉP-kártya elfogadásra szerződéssel rendelkező szálláshelyen lehet vele fizetni, valamint vásárolható ezzel belföldi utazási csomag, gyógyfürdő szolgáltatás és strandbelépő is. legfeljebb évi 225 ezer forint legfeljebb évi 400 ezer forint Vendéglátás - Melegkonyhás vendéglátóhelyeken használható, de fizethető vele akár egy belföldi nyaralás szállásköltsége is. legfeljebb évi 150 ezer forint legfeljebb évi 265 ezer forint Szabadidő - Minden olyan szolgáltatás fizethető ebből a zsebből, amely például egy nyaralás, vagy akár csak a hétköznapok szabadidejének tartalmas, egészséges eltöltéséhez szükséges. legfeljebb évi 75 ezer forint legfeljebb évi 135 ezer forint Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség

A plasztikokon lévő összeg sosem vész el teljesen, ám az adott összegekre a feltöltés után két évvel a szolgáltatók bizonyos esetekben 3 százalékos havidíjat vonhatnak le.

A döntés nem aratott nagy sikert a szállásadók körében, Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) elnöke a jogszabályváltozásra reagálva elmondta, hogy a szakmát teljesen váratlanul érte a bejelentés. A szállásadók ugyanis attól tartanak, hogy a koronavírus-járvány sújtotta szektor számára az eddig stabil bevételt jelentő SZÉP-kártya költések visszaesnek, mivel a plasztikokon rendelkezésre álló összeg a boltokban is elkölthetővé válik hideg élelmiszerre.

Üzleti szempontok

A mintegy 2 millió darab SZÉP-kártyán becslések szerint körülbelül 300 milliárd forintnyi elkölthető összeg pihen, melyből tehát a jelenlegi tervek szerint 4 teljes hónapon keresztül költhetnek az ügyfelek hideg élelmiszerre is bármelyik zsebből. Ez egy rövid időszaknak tűnik első pillantásra, de természetesen nem kizárható, hogy az időszakot később meghosszabbítják.

2021-ben a februártól április végéig tartó négy hónapban a KSH adatai szerint 1550 milliárd forint forgalmat bonyolítottak az élelmiszer jellegű vegyeskereskedések, és további 506,5 milliárd forintos forgalmat az élelmiszer, ital, dohánykereskedés csoportba sorolt kereskedők.

Ez azt jelenti, hogy ha a SZÉP-kártyákon lévő minden egyes forintot hideg élelmiszerre költenének el a kártyabirtokosok Május 31-ig, akkor a teljes négyhavi kiskereskedelmi élelmiszerforgalom közel 15 százalékára rúgna a kiskereskedelem SZÉP-kártya forgalma.

Ám a SZÉP-kártya elfogadásának a később részletezett adminisztratív és technikai teendőin túl díja is van, ezt jogszabály garantálja, és – hasonlóan a kártyás fizetésekhez – itt is kereskedői jutaléknak hívják, melyet a kereskedő fizet az elfogadásért:

minden egyes tranzakció után a vásárlás értékének 3,6 százalékát (de minimum 12 forintot) fizetnek a SZÉP-kártya elfogadásért.

A SZÉP-kártya kibocsátók a forgalomra vetített 3,6 százalékos jutalékból 0,3 százalékot fizetnek a POS-terminál üzemeltetőjének, 1,8 százalékot a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítványnak, 1,5 százalékot megtartanak, és a 3,6 százalékkal csökkentett forgalmi értéket utalják át a kereskedőnek.

A kereskedőknek azt is érdemes számításba venniük, hogy a SZÉP-kártyás forgalom egy része biztosan kannibalizálni fogja a „normális”, azaz sima kártyás és készpénzes forgalmukat, tehát nem minden SZÉP-forint jelent majd pluszforgalmat. De számolni kell azzal is, hogy versenyhátrányt jelenthet, ha ők nem vezetik be, és emiatt a vásárlók máshol költenek, ahol SZÉP-kártyával is lehet fizetni.

A SZÉP-kártya elfogadás egyébként jellemzően drágább a kereskedők számára, mint a sima bankkártya: az általunk megkérdezett iparági szakértő szerint a 3,6 százalékos díj rendkívül magasnak számít a kiskereskedelemben, melyet nem biztos, hogy a nagy forgalmú szereplők – akik a kártyás tranzakciók után 0,5 százalék vagy akár ez alatti díjakhoz vannak szokva – szívesen kifizetnek majd.

A végső egyenleg mégis pozitív lehet a többség számára. Vámos György, az OKSZ főtitkára lapunknak kifejtette:

egészen biztos, hogy a kereskedőknek is vonzó lehetőség lesz a SZÉP-kártya elfogadás, és a vásárlók is nagyon várják a lehetőséget, de az elfogadás bevezetését minden vállalkozásnak egyénileg kell mérlegelnie.

Fontos az is, hogy a kereskedők csak azon része élhet a lehetőséggel, ahol főtevékenység szerint foglalkoznak az élelmiszer kereskedelmével – hívta fel a figyelmet Vámos György. A rendelet szerint a következő gazdasági tevékenységgel főtevékenységként foglalkozó vállalkozások fogadhatnak el SZÉP-kártyát:

SZÉP-kártya elfogadó kereskedő gazdasági tevékenysége TEÁOR Gazdasági tevékenység 4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 4722 Hús-, húskészítmény kiskereskedelme 4723 Hal kiskereskedelme 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 4781 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Forrás: Magyar Közlöny, Portfolio

A rendelet meghatározza azt is, hogy az élelmiszereknek is csak egy bizonyos körét lehet SZÉP-kártyával fizetni, szeszesitalokat, dohányterméket például nem fizethetnek vele. A jogosulatlan SZÉP-kártya elfogadásért 50 000 forinttól 500 000 forintig, ismételt jogsértés esetén pedig akár 1 millió forintig terjedő bírságot szabhatnak ki.

Technikai feltételek

Ahhoz, hogy az élelmiszerboltokban is elfogadják a SZÉP-kártyákat, a kereskedőknek teljesíteni kell az ehhez szükséges technikai, szerződési feltételeket is. Ma Magyarországon négy SZÉP-kártya kibocsátó működik, az OTP, a K&H és az MKB leányai, illetve a Edenrend nevű kártya alapú juttatásokkal foglalkozó társaság. Utóbbi egy Mastercard által brandelt chipes „SZÉP-kártya plusz” terméket bocsát ki, ám a teljes SZÉP-kártya piacból ez a szereplő egyelőre csak kis részt hasít ki, a SZÉP-kártya kibocsátói piac nagy részét a három banki leányvállalat fedi le.

A banki SZÉP-kártyák mágnescsíkos technológiával működnek, így mágnescsíkkal nem rendelkező terminálok, például a mobiltelefonos terminálok, eleve fizikailag nem lesznek alkalmasak ezen SZÉP-kártyák elfogadására. A külföldi szolgáltatók termináljai, mint például a jellemzően kisebb forgalmú kereskedőknél használt SumUp terminálok üzemeltetői pedig nem szerződtek le a kibocsátókkal, ezért ezek szintén nem alkalmasak SZÉP-kártya elfogadásra, de a magyar szolgáltatók között sem mindegyik elfogadó terminálja van erre felkészítve (például a kormányzati POS-telepítési programban is résztvevő Fizetési Pont által kihelyezett terminálok, vagy az AgoraPay független kéártyaelfogadó termináljai sem).

Szintén kiesnek a körből azok a kereskedők, akik az online kassza mellé kötelezővé tett elektronikus fizetést az azonnali fizetési rendszerre épülő megoldással teljesítették, igaz, a kiskereskedelmi piacon a legtöbben a vásárlók által már jól ismert POS-terminálokat választották.

Az online SZÉP-kártya elfogadás is lehetséges, itt a technikai feltételek általában adottak, de le kell szerződni a SZÉP-kártya kibocsátókkal és integrálni kell a fizetést a felületre. Ez annak a néhány szolgáltatónak lehet fontos, akik élelmiszer-kereskedelemmel is foglalkoznak, mint például a Kifli.hu, vagy az ételkiszállítással rendelkező áruházak.

Ha sikerült megugrani az első kört, azaz a kereskedő rendelkezik egy olyan terminállal, amely alkalmassá tehető a SZÉP-kártya elfogadására, akkor a feladata, hogy leszerződik a kibocsátókkal. Ez történhet online szerződéskötéssel is, itt megadja az adatait, azonosítja magát stb., majd egy automatikus vagy manuális terminálfrissítést követően indulhat az elfogadás.

De érdemes mielőbb lépni, ugyanis a szolgáltatás bekapcsolása, a szerződés utáni folyamat hetekig is elhúzódhat, tehát ha valaki már február elsejétől el akarja fogadni a SZÉP-kártyát, azonnal lépnie kell.

Gyorsabb lehet a SZÉP-kártya elfogadás aktiválása, ha a kereskedő eleve valamelyik olyan szolgáltató terminálját használja, mely SZÉP-kártya kibocsátó is egyben, azaz, ha K&H-s vagy OTP-s a terminál, az OTP például saját termináljain legfeljebb 15 munkanapon belül biztosítja az OTP-s SZÉP-kártyák elfogadását a beérkezett szerződést követően.

A címlapkép forrása: Getty Images.