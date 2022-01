A háttérben titokzatos őrangyalok vigyáznak a bankokra - kezükben a jövő kulcsa

A pénzügyi szolgáltatások a globális pénzügyi válság óta egyre szigorúbb szabályozásokkal kénytelenek szembesülni, az adminisztratív terhek pedig évről évre nőnek. Ezeknek megfelelni jelentős anyagi terhekkel jár a pénzügyi intézetek számára, és igencsak megnehezítik az értékajánlataikat az ügyfélélményre alapózó szolgáltatók, a fintechek helyzetét is. Mindez életre hívta a regtech cégek szektorát, amely rohamos ütemben növekszik, és a legfejlettebb technológiákat felhasználva támogatja pénzügyi világ szereplőit a szabályos és biztonságos működésben. Összefoglaltuk, hogyan támogatja a regtech a pénzügyi szolgáltatásokat, és milyen új szereplők felemelkedése várható a közeljövőben.

A regtech technológiai eszközök alkalmazását jelenti digitális folyamatok szabályozási követelményeinek hatékony kezeléséhez. A regtech szektor elsősorban olyan vállalatokból áll, amelyek a pénzügyi intézeteknek nyújtanak korszerű technológiát a szabályozási irányelvek digitális integrációjához és automatizálásához, ezáltal tovább növelve a szolgáltatások biztonsági szintjét is.

A regtech-szolgáltatók támogatják a cégeket, hogy azok meg tudjanak felelni a szabályozói követelményeknek, mindezt úgy, hogy az előírt kötelező biztonsági védvonal átlépése az arra jogosultak ( például a felhasználók) számára gyorsan és hatékonyan mehessen végbe.

Mi hívta életre a regtech startupokat?

A regtech szektor felfutása mögött több piaci folyamat is meghúzódik: a 2008-as gazdasági válság magával hozta a pénzügyi szabályok szigorítását, amely komoly kihívást jelentett a pénzügyi intézeteknek. A globális pénzügyi válságot megelőző alulszabályozott időszaknak a Dodd-Frank Act vetett véget, amely egy valóságos szabályozási cunamit indított el az Egyesült Államokban, amit később az egész világon hasonló folyamatok követtek.

A Medici Research felmérése szerint 2008 óta 500 százalékkal nőtt a pénzügyi szabályok mennyisége a fejlett országok piacain, amely jelentős terhet ró a bankokra. Szerencsére éppen ebben az időszakban indult extrém fejlődésnek a mesterséges intelligencia is, és a pénzügyi szereplők hamar megtalálták a módját annak, hogy a technológiát a szabályozási követelményeknek történő megfelelés szolgálatába állítsák.

A szigorodó biztonsági előírások ellenére a pénzügyi intézetek 2019 óta 16,9 milliárd dollár veszteséget halmoztak fel bankszámlák illetéktelen eltulajdonítása és személyazonossággal való visszaélések miatt. Emiatt a szektor jelentősége egyre nő: amíg négy évvel korábban még csak 150 regtech cég működött, tavaly már 400. 2021 második negyedévében a globális regtech befektetések értéke pedig elérte a 4,9 milliárd dollárt.

Bár a fejlődése összekapcsolódik a pénzügyi szolgáltatásokkal a regtech megoldásokat nem csak pénzügyi területen alkalmazzák, hanem olyan szektorokban is, ahol a biztonsági követelmények hasonlóan magasak:

biztosítás,

e-kereskedelem,

utazás és vendéglátás,

egészségügy,

szerencsejáték,

jog, könyvelés, tanácsadás,

egyéb magas kockázatú szektorok: nemesfém-kereskedelem, határokon átnyúló kereskedelem, ékszer, ingatlan, autókereskedelem, luxuscikkek.

A legnagyobb keresletet viszont a pénzügyi szektor generálja, és a két iparág szinte összefonodótt az évek során.

A fintech cégek a regtech eszközök nélkül nem is skálázódhatnának megfelelően, tekintve, hogy a nagyszámú ügyfélbázis érzékeny adatainak védelméhez magas szintű technológiára van szükség, amely egyedi fejlesztések esetén még iszonyatosan drága is.

A fintechek a technológiavezérelt megoldásaikkal személyes és pénzügyi adatokat felhasználva nyújtanak testreszabott szolgáltatást. Ezek érzékeny adatok, így a hatóságok megkövetelik a fokozott védelmüket. Az adatvédelmi eljárások beépítése a felhasználó folyamatba viszont pont azt a kényelmi és gyorsasági faktort szünteti meg, amely a fintech cégek egyik fő értékajénlata. Az automatizálási technológiák ezen tudnak segíteni, felszámolva a kötelező biztonsági lépések miatt fellépő súrlódásokat.

A regtech cégek ráadásul sokszor a felhőinformatikában ismert software-as-a-service modellben működnek, aminek köszönhetően tovább csökkenthető az a költségtétel, amely abból keletkezik, hogy a pénzügyi intézeteknek meg kell felelniük az állandóan változó és egyre szigorodó szabályozásoknak. A felhőalapú szoftverek ügyfeleinek viszont nem kell házon belül lefejleszteniük az új szabályokhoz igazított applikációt, csupán annyit kell tenniük, hogy telepítik a szolgáltatók által elérhetővé tett frissítéseket.

Miben nyújtanak támogatást?

Az Európai Unióban, amely élen jár a szabályok kibővítésében, a pénzügyi szolgáltatóknak leginkább az alábbi irányelvekhez kell igazodniuk:

AML5 : 2018-bann bevezetett pénzmosás ellenes EU-s közösségi irányelv, amelyet nemzetállami szinten 2020-ban kezdtek el kötelezően alkalmazni. A célja, hogy a pénzügyi intézetek hatékonyan tudjanak fellépni a pénzmosási tevekénység és a terrorcselekmények finanszírozása ellen. Az EU direktíva magyar jogszabályba való átültetésével például a műtárgy kereskedőknek, illetve a virtuális pénzeszköz szolgáltatóknak is szigorúbb elvárások elé kellett nézniük.

: 2018-bann bevezetett pénzmosás ellenes EU-s közösségi irányelv, amelyet nemzetállami szinten 2020-ban kezdtek el kötelezően alkalmazni. A célja, hogy a pénzügyi intézetek hatékonyan tudjanak fellépni a pénzmosási tevekénység és a terrorcselekmények finanszírozása ellen. Az EU direktíva magyar jogszabályba való átültetésével például a műtárgy kereskedőknek, illetve a virtuális pénzeszköz szolgáltatóknak is szigorúbb elvárások elé kellett nézniük. GDPR : Általános Adatvédemi Rendelet, amely 2018 májusában lépett érvényre, és a célja azoknak a személyes adatoknak a védelme, amelyekről az egyén beazonosíthatóvá válik. Többek között ide tartozik a név, a telefonszám és az e-mail cím is.

: Általános Adatvédemi Rendelet, amely 2018 májusában lépett érvényre, és a célja azoknak a személyes adatoknak a védelme, amelyekről az egyén beazonosíthatóvá válik. Többek között ide tartozik a név, a telefonszám és az e-mail cím is. PSD2 : A második pénzforgalmi irányelv szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (akik lehetnek bankok is) hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. A banki ügyféladatok megnyitása harmadik feles szolgáltatók előtt jelentős biztonsági kockázatot rejt magában.

: A második pénzforgalmi irányelv szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (akik lehetnek bankok is) hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. A banki ügyféladatok megnyitása harmadik feles szolgáltatók előtt jelentős biztonsági kockázatot rejt magában. eiDAS: A rendelet, amely egységesen vonatkozik minden EU-s országra, egyértelmű jogi kereteket biztosít az elektronikus személyazonosságok és aláírások azonosításhoz. A szabványnak megfelelő e-aláírást, amivel szinte már minden uniós ügyvéd és közjegyző rendelkezik, az összes tagállamban kötelező elfogadni.

Itthon a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény 2020. évi módosítása hozott fontos változást az ügyfelek átvilágítási folyamatában. A szolgáltatóknak 2020. október 1-jétől az üzleti kapcsolat során folyamatosan figyelni kell az ügyfél kockázatának alakulását, és ha az magasabb kockázati körbe lép, dinamikusan ehhez kell igazítani az ügyfél-átvilágítás szintjét. Ha korábban esetleg nem történt meg minden, az új kockázati szinthez szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedés, azt ilyenkor meg kell tennie.

A fent bemutatott szabályozások tartalmából adódik, hogy a regtecheknek négy fő területen kell jól teljesíteniük:

Onboarding : minél gyorsabban megy végbe annál jobb, de felhasználói adatok hatékony védelmét is biztosítani kell.

: minél gyorsabban megy végbe annál jobb, de felhasználói adatok hatékony védelmét is biztosítani kell. KYC (know-your-customer): Az "ismerd meg a fogyasztót" eljárások lényege, hogy alapos átvilágításon menjenek át azok, akik illegális pénzügyi tevékenységet folytatnának. Bankszámlanyitáskor, értékpapír- vagy ingatlan vásárlásakor, nyugdíjpénztárba belépéskor, nagyobb összegű valuta váltásakor biztosan át kell esni rajta.

(know-your-customer): Az "ismerd meg a fogyasztót" eljárások lényege, hogy alapos átvilágításon menjenek át azok, akik illegális pénzügyi tevékenységet folytatnának. Bankszámlanyitáskor, értékpapír- vagy ingatlan vásárlásakor, nyugdíjpénztárba belépéskor, nagyobb összegű valuta váltásakor biztosan át kell esni rajta. AML (anti-money laundering): Olyan eljárások gyűjteménye, amelyek célja, hogy megadályozzák az illegálisan szerzett pénzeszközök jogosan szerzett jövedelemként való "álcázását".

(anti-money laundering): Olyan eljárások gyűjteménye, amelyek célja, hogy megadályozzák az illegálisan szerzett pénzeszközök jogosan szerzett jövedelemként való "álcázását". Kockázatkezelés és -elemzés: A tevékenység célja, hogy kiszűrjék az illegális tevékenységeket, javítsák az adatbiztonságot és a szabályozási hiányosságok felkutatásával elkerüljék a büntetéseket.

Milyen mögöttes technológiát használnak?

A regtech cégek big data és gépi tanulási technikákat alkalmaznak, amelyek figyelik és elemzik az online tranzakciókat, a gyanús észleléseket pedig jelentik a pénzügyi intézeteknek, akik további vizsgálatokat folytatnak le a támadások eredetének meghatározása érdekében. A támogató technológiák között szóba jöhet még a blockchain, valamint a prediktív analitikai, a természetes nyelvfeldolgozási és a biometrikus eszközök is.

A regtech legnagyobb előnye, hogy a bankoknak hatalmas és komplex adatmennyiséget kell feldolgozniuk, és ez sokszor szabályozási kockázatok kialakulásához vezet. A regtech cégek big data és analitkai eszközök segítségével könnyedén és gyorsan át tudják fésülni a banki adattömegeket, így felderíthetővé válnak a szabályozói hányosságok. Ezeket orvosolva pedig később jelentős büntetési összegeket sprórolhatnak meg a pénzügyi szolgáltatók.

A mesterséges intelligencia kezelhetővé teszi a nagy mennyiségű strukturálatlan banki adatokat, és használható tudássá alakítja azt. A hitelkérelem elbírálásában is segít az AI, lerövidítve a jóváíráshoz szükséges időt. A mesterséges intelligencia hasznosnak bizonyul továbbá a krízismenedzsment stratégiák kifejlesztésében is, amelyekkel hatékonyan lehet kezelni a pénzügyi csalásokból és a természeti katasztrófákból adódó kockázatok. A technológia a központi bankokat is segíti, például a makroprudenciális célú stressztesztek lefolytatásában.

A blockchain több szempontból is kiemelt szerepet játszik a regtech forradalomban: az eloszott főkönyvi technológia magas szintű transzparenciát, a kriptográfia fokozotabb biztonságot, az automatizáció pedig gyorsabb és olcsóbb folyamatokat tesz lehetővé. Emiatt tökéletes választás az AML és a KYC folyamatok támogatására.

A biomterikus eszközök elsősorban az ügyfélazonosításnál jöhetnek szóba, ahol kiváltják kevésbé biztonságos jelszós beléptetési módszereket. A biometria segítségével a cégek automatizálhatják az identifikációs folyamatot, ami sokkal vonzóbbá teszi őket az ügyfelek körében. A gyorsasággal és a biztonságérzet növelésével pedig még tovébb nő az ügyfélszerzés esélye.

Kik most a regtech szektor feltörekvői?

A Comply Advantage egy pénzmosási tevékenység kiszűrésére létrejött mesterséges intelligencia-vezérelt regtech startup, amely pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat szolgáltat. A pénzmosás mellett a Comply Advantage segítségével ki lehet szűrni a terrorszervezetek finanszírozását, a korrupciót, és más pénzügyi bűncselekményeket is.

egy pénzmosási tevékenység kiszűrésére létrejött mesterséges intelligencia-vezérelt regtech startup, amely pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat szolgáltat. A pénzmosás mellett a Comply Advantage segítségével ki lehet szűrni a terrorszervezetek finanszírozását, a korrupciót, és más pénzügyi bűncselekményeket is. Az Encompass egy skót regtech, amely egy új, innovatív KYC módszert fejlesztett ki: a rendszer strukturált és strukturálatlan adatokat gyűjt céges és egyéni felhasználói profilok készítéséhez. Ezeket felhasználva később értékeli az ügyfélhez köthető kockázatokat.

egy skót regtech, amely egy új, innovatív KYC módszert fejlesztett ki: a rendszer strukturált és strukturálatlan adatokat gyűjt céges és egyéni felhasználói profilok készítéséhez. Ezeket felhasználva később értékeli az ügyfélhez köthető kockázatokat. Az Apiax egy svájci regtech startup, amely a törvényi rendelkezéseket digitális irányelvekké fordítja le, majd azokat mindig az aktuális változásoknak megfelelően frissíti.

egy svájci regtech startup, amely a törvényi rendelkezéseket digitális irányelvekké fordítja le, majd azokat mindig az aktuális változásoknak megfelelően frissíti. Az ír Fenergo egy ügyfél onboarding folyamatokat automatizáló szoftvert gyárt befektetési és magánbankoknak. A cég 2020-as felmérése szerint az AML és KYC rendelkezések elmulasztása összesen 5,6 milliárd dolláros büntetési összeget jelentett a pénzügyi szereplőknek.

egy ügyfél onboarding folyamatokat automatizáló szoftvert gyárt befektetési és magánbankoknak. A cég 2020-as felmérése szerint az AML és KYC rendelkezések elmulasztása összesen 5,6 milliárd dolláros büntetési összeget jelentett a pénzügyi szereplőknek. A NetGuardian szintén egy svájci regtech, amely egy mesterséges intelligencia szoftverrel segíti a bankokat a csalók kiszűrésében. A megoldás több banki területen is képes valós idejű felhasználói viselkedési analízist bevetve megelőzni a csalásokból származó károk bekövetkezését.

szintén egy svájci regtech, amely egy mesterséges intelligencia szoftverrel segíti a bankokat a csalók kiszűrésében. A megoldás több banki területen is képes valós idejű felhasználói viselkedési analízist bevetve megelőzni a csalásokból származó károk bekövetkezését. Hazai színtéren a Complytron nevű startup fejleszt hálózatelemzésen alapuló digitális ujjlenyomat analízist. A cég azzal foglalkozik, hogy a magyar törvényi előírásoknak megfelelő teljes, hazai kiemelt közszereplői adatbázis alapú szűrőprogramot működtetnek, illetve több forrásból származó adatok alapján a nemzetközi szankciós listák ellenőrzését biztosítják.

nevű startup fejleszt hálózatelemzésen alapuló digitális ujjlenyomat analízist. A cég azzal foglalkozik, hogy a magyar törvényi előírásoknak megfelelő teljes, hazai kiemelt közszereplői adatbázis alapú szűrőprogramot működtetnek, illetve több forrásból származó adatok alapján a nemzetközi szankciós listák ellenőrzését biztosítják. Az itthoniak közül érdemes még megemlíteni a szintén magyar Trustchain alkalmazását, amely egy okosszerződéseket kezelő platformot nyújt elsősorban vállalati ügyfelek számára. Az ügyfél saját e-aláírást szerezhet magának a platformon, amely segítségével később hitelesítheti az üzleti partnereivel kötött szerődéseit. A Trustchain ugyan nem kifejezetetten pénzügyi szolgáltatásokhoz fejleszt megoldás, de a szintén magyar Barion befoglalásos-zárolásos rendszerét használva biztosítani tudja azt, hogy a pénzmozgás csak a szerződéses feltételek esetén menjen végbe az ügyfelek között.

Címlapkép forrása: Getty Images