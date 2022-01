Bónuszeső jön a befektetési bankoknál a jól sikerült tavalyi év miatt

Több mint 20%-kal emeli meg a Morgan Stanley a legjobban teljesítő alkalmazottak éves bónuszát, különösen a részvényjegyzés és az M&A-tanácsadás terén elért kiemelkedő eredmények miatt – értesült a Reuters . Más befektetési bankoknál akár ennél is nagyobb emelések is elképzelhetők.

A legnagyobb emelést így az említett divíziókban dolgozó alkalmazottak könyvelhetik el maguknak, e tevékenységek szempontjából ugyanis nagyon jól sikerült az amerikai banknál a 2021-es év.

Az érintettek állítólag legalább 15%-os bónuszemelésről kapnak ma tájékoztatást az egy évvel korábbihoz képest, egyes esetekben pedig 20% feletti növekedés is elképzelhető. A pénz február elején érkezhet meg az érintettek számlájára.

A többi területen stagnáló bónuszokra vagy egyszámjegyű növekedésre számíthatnak a Morgan Stanley bónusszal jutalmazott dolgozói a hírügynökségi források szerint, amit egyébként a bank nem erősített meg.

A Bank of Americánál ennél is nagyobb, a befektetési bankárok esetében több mint 40%-os emelés is jöhet, a sales és trading operációkban dolgozók pedig több mint 30%-os átlagos emelést kaphatnak. A Goldman Sachs jövő szerdán árulhatja el dolgozóinak, mire számíthatnak.

