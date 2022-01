Új sztárja van a fintech szcénának: a befektetők a legnagyobbak közé repítették

A Checkout.com fizetésfeldolgozó platform 1 milliárd dollár tőkét vont be, és így a befektetők már 40 milliárd dollárra értékelik a fintech céget. A cég ezzel felkerült a legértékesebb, unikornis státuszt elérő - azaz több, mint 1 milliárd dollár értékeltségű - startupok listájára is.

A Checkout.com olyan egységes platformot nyújt kereskedőknek, amely egyesíti a fizetési, a csalásfigyelési és az elemzési funkciókat. A 2012-ben alapított cégnek jelenleg 1700 alkalmazottja és 19 irodája van világszerte.

A cég - amely több éve nyereségesen működik - a Netflixet, a Klarnát és Sonyt is az ügyfelei között tudhatja. A Checkout.com székhelye Londonban van, de a tervek szerint az Egyesült Államokban is terjeszkedni akar, és a jövőben a Web3-ra fog összpontosítani. A cégnek olyan kriptós ügyfele is vannak, mint a Coinbase, a Crypto.com, az FTX és a MoonPay.

A forrásbevonás a világ egyik legértékesebb startupjává teszi a Checkout.com-ot a CB Insights által vezetett lista szerint. A Canvával holtversenyben a hatodik helyen áll, és megközelíti a Klarnát is, amelyet a világ második legértékesebb fintechjeként tartanak számon.

A finanszírozás, amellyel az egy évvel ezelőtti 15 milliárd dolláros befektetői értékelés több, mint a kétszeresére nőtt, olyan befektetők jóvoltából valósult meg, mint az Altimeter, a Dragoneer, a Franklin Templeton, a GIC, az Insight Partners, a Qatar Investment Authority, a Tiger Global és az Oxford Endowment Fund.

(Protocol, Finextra)

Címlapkép forrása: Getty Images