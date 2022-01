Itt az első banki gyorsjelentés, a tőzsdei befektetők nem erre számítottak

Bár az elemzők által vár 3,01 centnél magasabb, 3,33 cent lett a JP Morgan egy részvényre jutó eredménye, és a bevételek szempontjából is felülmúlta a várakozásokat a bank, az egy évvel korábbihoz képest romló teljesítményre és a vártnál gyengébb 2022-es bevételi várakozásokra reagálva már csaknem 3%-os mínuszban van a bank részvényárfolyama a nyitás előtti kereskedésben.

Viszonylag ritka, hogy az elemzők fontosabb számszerű várakozásainál jobb egy gyorsjelentés, a piac mégis negatívan fogadja, de most ez történt a gyorsjelentést követő első percekben. Talán azzal is magyarázható ez, hogy a gazdasági teljesítmény és a befektetési banki működési környezet javulása ellenére a bevételek lényegében stagnáltak a legnagyobb amerikai banknál, és az elemzői várakozásokhoz képest sem hoztak igazán pozitív meglepetést, a profit viszont esett, és az EPS 12%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Mindemellett a 2022-es kamatbevételre vonatkozó várakozások is jelentősen elmaradnak a piac által várttól.

Néhány fontosabb részlet a gyorsjelentésből:

a gazdasági kilábalásnak köszönhetően jelentős céltartalék-visszaírást könyvelt el a bank, enélkül az egy részvényre jutó eredmény csak 2,86 dollár lett volna,

az értékpapírpiaci bevételek 13%-kal 6,26 milliárd dollárra csökkentek, a részvénypiaci bevétel 2%-kal 2,0 milliárd dollárra apadt, a kötvénypiacokon pedig 16%-kal 3,3 milliárd dollárra csökkent,

a kereskedelmi banki bevételek viszont szépen emelkedtek: 28%-kal 5,3 milliárd dollárra, amiban a kamatkörnyezet emelkedésének is van szerepe,

a nettó kamatbevételek a vártnál szintén jobban alakultak, ugyanis 3%-kal növekedtek.

A jövőbeni várakozásokat illetően a bank közölte, hogy 2022-es nettó kamatbevétele 50 milliárd dollár körül lehet, miközben a piac 56 milliárd dollárt megközelítő értékre számított, a rossz részvénypiaci reakciónak a nyitás előtti kereskedésben ehhez is köze lehet.

