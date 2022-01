Megtudtuk: 88 ezer magyar család igényelte egy év alatt a lakásfelújítási támogatást

Fennállása első egy évében csaknem 88 ezer otthonfelújítási támogatás iránti igény érkezett a Magyar Államkincstárhoz, a folyósított támogatások összege 2021. december 31-ig meghaladta a 128 milliárd forintot – közölte a Portfolio megkeresésére a Családokért Felelős Parlamenti Államtitkár sajtóosztálya.

2021. január 1-je óta akár 3 millió forintot is felvehetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújítják a lakásukat. A Portfolio számos alkalommal foglalkozott már a támogatással, ebben a cikkünkben foglaltuk össze a feltételeket.

Az egyéves évforduló kapcsán kerestük meg a kormányt, kérdéseink egy részére a Családokért Felelős Parlamenti Államtitkár sajtóosztálya válaszolt. Ez alapján

a 2021-es naptári évben csaknem 88 ezer otthonfelújítási támogatás iránti igény érkezett a Magyar Államkincstárhoz,

a folyósított támogatások összege 2021. december 31-ig meghaladta a 128 milliárd forintot,

a beérkezett kérelmek elutasítása esetén a leggyakoribb ok a köztartozás fennállása, illetve az ingatlan jogi helyzetének valamilyen rendezetlensége,

esetén a leggyakoribb ok a köztartozás fennállása, illetve az ingatlan jogi helyzetének valamilyen rendezetlensége, a kérelmek 42%-át hiánypótoltatta a Kincstár a nyilatkozatok hiánya, a nem megfelelően kitöltött kérelem, a pontatlanul kitöltött számlaösszesítő, illetve vállalkozói szerződés, avagy a különféle dokumentumok - így például a lakcímkártyák, számlák - másolatának hiánya miatt.

Mivel a támogatást a beruházás elvégeztével, az utólag benyújtott számlák alapján ítéli meg a Magyar Államkincstár, ezért tavaly február 1-je óta a beruházás költségeinek és a támogatásnak a megelőlegezésére kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön is elérhető. A 6 millió forint erejéig 3%-os kamatozás mellett felvehető hitel tehát lassan egy éve érhető el a bankoknál, az ezzel kapcsolatos statiszitkai kérdéseinkre azonban ezúttal nem válaszoltak. Az MNB decemberi Pénzügyi stabilitási jelentéséből annyit lehet tudni, hogy az új lakáshiteleken belül emelkedett a felújítási céllal felvett hitelek aránya, köszönhetően az otthonfelújítási támogatás mellett igényelhető kedvezményes hitelnek, amelyből szeptemberig 39 milliárd forint értékben szerződtek a bankok, becslésünk szerint ez mára 50-60 milliárd forintra emelkedhetett.

A kormány mostani válaszaiból arra lehet következtetni, hogy az otthonfelújítási támogatás iránti igények 2021 második felében futottak fel igazán, ugyanis korábbi cikkünk szerint

2021. augusztus 9-éig még csak 26 ezer igénylésnél, illetve 23 milliárd forintnyi megítélt összegnél járt a támogatás, ez nőtt meg év végére 88 ezerre, illetve 128 milliárd forintra.

A növekedés nem véletlen: az otthonfelújítási támogatás iránti kérelem csak a beruházások elvégeztével nyújtható be (az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül), ami időt igényel. A kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön ezzel szemben már a beruházások megkezdése előtt felvehető, és mivel a költségek és a támogatás megelőlegezésére szolgál, a felfutása meredekebb lehetett a támogatáséhoz képest. Persze az igénylők egy része vesz csak fel hitelt, így a hitelek teljes összege kisebb, a már folyósított támogatásokénak legfeljebb a fele lehet a fenti számok alapján. Az MNB adatai szerint a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön február 1-jei indulásától 2021 november végéig összesen 90,4 milliárd forintnyi felújítási lakáshitelhitelre szerződtek a háztartások, de ebben a nem kamattámogatott, piaci hitelek is benne vannak (amelyek például a gyermeket nem nevelők számára is elérhetők).

Az otthonfelújítási támogatás összege

maximum 3 millió forint,

a számlákkal igazolt felújítási költségek legfeljebb 50%-a (vagyis 6 milliós összeköltség esetében maximalizálható),

fele-fele arányban anyagköltségre, illetve munkadíjra vehető igénybe,

Nem a benyújtott számlák összegére, hanem a támogatásra vonatkozik az 50-50%-os szabály, vagyis mindkét költségtípusnak el kell érnie akkora összeget, hogy belőle a teljes megcélzott támogatási összeg 50%-a kijöjjön. Ez jellemzően azt jelenti, hogy a teljes számlaösszeg 25%-át mind az anyagköltségnek, mind a munkadíjnak el kell érnie ahhoz, hogy a teljes számlaösszeg felét támogatásként elnyerje az igénylő. Minderről kalkulátor is elérhető. Ez a kritérium nem vonatkozik az egyes részmunkákra, csak a teljes számlaösszegre, így például beadható olyan tevékenységről is számla, amelyhez nem tartozik munkadíj vagy vállalkozói szerződés.

JELEN HELYZET ALAPJÁN AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS 2022. DECEMBER 31-ÉIG IGÉNYELHETŐ.

Novák Katalin akkori családügyi miniszter 2020 decemberében a Portfolio-nak adott interjújában a hosszabbításra vonatkozó kérdésünkre így válaszolt:

Nagyon bízom benne, hogy mi leszünk azok, akik a hosszabbításról döntenek majd 2022 második felében.

