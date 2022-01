Okos trükkel támad a fintech, Magyarországon is működik a hack

Az Amazon e hét szerdától már nem fogadja el a Visa kártyákat az Egyesült Királyságban, amire a Curve kártyaaggregátor fintech azt üzente a felhasználóknak, hogy nem kell aggódniuk, van egy trükk a tarsolyában, amivel továbbra is fizethetnek a kereskedelmi óriás felületein.

Novemberben az Amazon bejelentette, hogy a brit felhasználói e hét szerdájától kezdve már nem fizethetnek a Visa kártyájukkal a magas feldolgozási és tranzakciós költségek miatt.

A magas díjak mögött az áll, hogy a Visa a Brexitet követően 1,5 százalékra emelte az online, illetve a hívásos vásárlások díjait az Egyesült Királyságban.

A londoni központú Curve viszont - amely egy olyan okoskártyát fejleszt, amibe a felhasználó az összes betéti- hitel- és hűségkártyáját integrálhatja – azt állítja, ismer egy „kerülőutat”.

A Curve vezérigazgatója szerint jelenleg a kártyaaggregátor fintech az egyetlen megoldás, amely az egyesült királyságbeli Visa kártyatulajdonosoknak segíthet. A szolgáltatás jóvoltából a felhasználók így továbbra is igénybe tudják venni a Visa hitelkártyájukat az amazonos vásárlások során.

A Curve megoldást jelenthet azoknak is, akiknek a kártyakibocsátó bankja nem támogatja a Google Pay, vagy az Apple Pay szolgáltatását. A Curve-höz ugyanis hozzáadhatjuk a bankunk által kibocsátott kártyát, majd ezt követően az okoskártyát aktiválhatjuk a Google/Apple Pay alkalmazásunkban. Így két lépésben áthidalhatjuk a problémát. Az OTP esetében teszteltük is a megoldást, de feltehetőleg a hack más bankoknál is működik.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Getty Images