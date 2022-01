Mobilterminállal újít az UniCredit Magyarországon

A SoftPOS a dinamikusan bővülő európai piacokon és a technológiailag fejlett országokban aktív paytech vállalat, a Nexi által kifejlesztett alkalmazás, amely már az UniCredit Bank üzleti ügyfelei számára is elérhető. Az alkalmazás segítségével a felhasználók a mobiltelefonjukat terminálként használva kínálhatnak kártyás fizetési lehetőséget ügyfeleiknek - olvasható a bank közleményében.

A SoftPOS lehetővé teszi a vállalkozók, így a kiskereskedők, kézművesek, szabadúszók – többek között fodrászok, futárok, vízvezeték-szerelők – számára, hogy okostelefonjuk az app segítségével digitális fizetési terminálként működhessen.

Az alkalmazás használatával az NFC-képes androidos okostelefonok és táblagépek bármilyen összegű érintés nélküli fizetést elfogadnak – a PIN On Glass funkciónak köszönhetően akár PIN-kód megadásával is. Ez azt jelenti, hogy nincsen szükség külön hardverre, mindemellett az alkalmazás megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak is.

A SoftPOS-nak köszönhetően a vállalkozóknak nem szükséges fizikai POS-terminált bérelniük, ami érezhető költségcsökkentést jelent. Az alkalmazás statisztikákat és grafikonokat kínál a fizetési tranzakciókról, így a felhasználók nyomon követhetik a forgalom alakulását, miközben fogyasztóik saját érintésmentes fizetési eszközzel, például kártyával, mobiltárcával vagy okoseszközökkel vásárolhatnak.

