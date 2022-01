Örömhír a hiteleknél: 13 éve nem láttunk ilyet az adóslistán

2015 óta csökken, 2021 végére pedig 13 éves mélypontra, 926 ezerre esett a fennálló lakossági mulasztások száma a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR), köszönhetően a törlesztési moratóriumnak, amely a lakossági hiteladósok legkiszolgáltatottabb 5 százalékát védi egészen 2022 közepéig. Becslésünk szerint még így is mintegy félmillió lakossági adós lehet a régen BAR-listának nevezett rendszerben.

Javulnak a számok

Megjelentek mára a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) 2021-es éves statisztikái az adatokat kezelő BISZ Zrt. honlapján. Jó hír, hogy 13 éve nem volt ilyen alacsony a fennálló mulasztások száma, ezt mutatja alábbi ábránk 926 ezres adata. Becslésünk szerint azonban

még mindig csaknem félmillió személyt takar ez a szám (egy személynek több mulasztása is lehet),

az aktív negatív adóslistásoknak korábbi mulasztásuk miatt jellemzően nem adnak új hitelt a bankok.

Az adatok javulásának az egyik fő oka minden bizonnyal a törlesztési moratórium, amelyet a csúcsponton a lakossági hiteladósok közel kétharmada használt ki, és amely megakadályozta a jelentős mulasztások kialakulását. A 2021. november 1-jei meghosszabbítás kapcsán viszont már csak 220 ezer lakossági és 3 ezer vállalati hitelszerződés esetében éltek a bankok ügyfelei a maradás lehetőségével, így a korábbi 23 százalékról 4 százalékra csökkent a teljes lakossági és vállalati hitelállomány arányában a fizetési haladékban érintett hitelek összege – írtuk meg november közepén.

A teljes lakossági hitelállomány 5 százaléka érintett a moratóriumban jelenleg a nyári 28 százalék helyett, illetve a teljes vállalati hitelállomány 2 százaléka a korábbi 17 százalékkal szemben.

A moratórium mellett egy másik ok az lehet, hogy a felmondott hitelszerződések esetében is javult a helyzet annak ellenére, hogy ezekre nem vonatkozott a törlesztési moratórium. Az MNB decemberben megjelent Pénzügyi stabilitási jelentése szerint

86 százalékra nőtt a késedelmes jelzáloghiteleken belül azok aránya, amelyek pénzügyi vállalkozásoknál, jellemzően követeléskezelőknél vannak.

Ezek főleg fedezetértékesítések és átütemezések révén érdemben csökkentették a késedelmes szerződések számát, így a teljes késedelmes darabszám felére csökkent 2013 és 2021 közepe között a jelzáloghitelek esetében.

Hitelmulasztások nyilvántartása



A negatív adóslistára azon természetes személyek mulasztási adatai kerülnek rögzítésre, akik a hitel- vagy hiteljellegű szerződésben vállalt kötelezettségeiknek a mindenkori minimálbér összegét meghaladó mértékben, folyamatosan több mint 90 napon keresztül nem tettek eleget. A két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie. A napok számlálása azon a napon indul el, amikor a mulasztás a minimálbér összegét meghaladta. Ha tehát korábban is fennállt a késedelem, de az még nem érte el a minimálbér összegét, akkor az nem számít bele a 90 napos periódusba. Emellett a minimálbér összegét meghaladó mértékű mulasztásnak a 90 nap alatt egyetlen napra sem szabad a minimálbér összege alá csökkennie, máskülönben a 90 napos periódus számlálása újraindul. (Forrás: BISZ Zrt.)

A KHR adatbázisa 2012 óta nemcsak a mulasztásokat, hanem az összes hitelszerződés darabszámát mutatja, vagyis pozitív listát is tartalmaz. 2021 végén 9,387 millió hitelszerződést tartottak itt nyilván, ebből 7,174 millió darab volt élő, ami némi csökkenést jelent az egy évvel korábbi 7,204 millióhoz képest.

Ami a vállalkozásokat illeti, 2021 végén 143 ezer vállalkozáshoz (az egy évvel korábbi 142 ezer után) 402 ezer fennálló és 670 ezer megszűnt hitelszerződés tartozott (mindkettő némi emelkedést jelez), a fennálló késedelmek száma pedig 18 ezer volt (a megszűntek 126 ezerre). A késedelmek szempontjából a vállalkozási alrendszer is kedvező tendenciát jelez, darabszámuk a statisztikánkban elérhető legrégebbi, 2009-es adatnál is alacsonyabb.

Változtatnának a bankok

A KHR egyike azon rendszereknek, amelyeknek a fejlesztése hatékonyabbá tehetne a hitelezést Magyarországon - számoltunk be róla novemberben.

A BANKOK JOBB ADATHOZZÁFÉRÉSÉT SZERETNÉK ELÉRNI A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER (KHR) POZITÍV ADÓSLISTÁJÁN. ELŐSZÖR IS KÖTELEZŐVÉ TENNÉK A HASZNÁLATÁT,

vagyis nem a hitelfelvevő hozzájárulásán múlna, lekérdezheti-e a bank a hiteltörténetét. Azokban az országokban, ahol létezik a jegybanki adósságfékszabályok részét képező magyar jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóhoz (JTM) hasonló szabályozás, ott a bankok rendszerint lehetőséget kapnak arra is, hogy az adós meglévő hiteleinek törlesztőrészletéhez hozzáférjenek. Amíg jogszabályilag nem kötelező az ügyfélnek a hozzáférés biztosítása a bankja számára, addig mind az előző, mind az új hitelnyújtó bank hátrányba kerülhet egy hitelfelvétel során, hiszen nem látják az ügyfél valós adósságszolgálati képességét. Arra a kérdésre, nem tehetnék-e meg a bankok, hogy egységesen elvárják az ügyfelektől a KHR-adatok lekérdezhetőségét, Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke a versenyjogi aggályokat említette akadályozó tényezőként. A kötelezővé tétel mellett magának a KHR-adatbázisnak a bővítése is előremutató lenne a bankok számára: Csehországban például a közműtartozásokat is látják a bankok, így valósághűbb képet kapnak a fizetőképességükről.

Címlapkép: Getty Images