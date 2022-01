Blockchain, mesterséges intelligencia és robotok a bankokban - Mire készül a magyar bankszektor?

A robotok, a felhő alapú megoldások, az AI, sőt, már a blockchain technológia is betört a hazai bankokba, a technológiai innovációkkal a háttérrendszerek mellett az ügyfeleknek kialakított digitális felületeken is találkozni lehet már. A mobilbanki és netbanki frissítések és újítások mellett már van olyan bank, amelyik BNPL-lel is kacérkodik. Körkérdéssel fordultunk a szektorhoz, melyben az IT-fejlesztéseikre voltunk kíváncsiak.

Banki IT-fejlesztések és innovációk Mi történt a front-endeken tavaly és mit terveznek idén a bankok?

Újítások a háttérendszerekben

Fintech fejlesztések és együttműködések

Mit látnak az ügyfelek a bankok fejlesztéseiből?

Az ügyfelek által közvetlenül is érzékelhető és látható fejlesztések 2021-ben is leginkább a mobilappokhoz kapcsolódtak, de nem kizárólag. Az Erste 2021-ben új digitális banki platformot indított, a George-ot, beleértve annak mobilos- és webes változatát, valamint az online értékesítést összefogó George Store-t, és integrált befektetési modulját. Az év során a George-ban elérhető vált a Google Pay, valamint a QR-kódos azonnali fizetés, a hiteleket összegző hitelinfó, a push-üzenetre épülő őrszem szolgáltatás és a pénzügyi tudatosságot támogató pénzügyi asszisztens funkció. Emellett tavaly is folytatták a hitelezési folyamatok és a a fióki tanácsadási és értékesítési folyamatok digitalizációját, és elindult a videó-azonosítással történő online számlanyitás. Idén George további új funkciókkal bővül: hamarosan jön például egy személyre szabott digitális kedvezményrendszer, amely az Erste ügyfeleinek kínál visszatérítési lehetőséget különböző vásárlások után, valamint a mobilos/webes biztosításigénylés, továbbá a pár kattintással igényelhető könnyített törlesztés (Buy Now Pay Later), a szelfis ügyfélazonosítás, a QR-kód alapú postai csekkfizetés, valamint további, a pénzügyi egészségünket támogató funkciók.

Az UniCredit tavaly bevezette az Apple Pay és Google Pay szolgáltatást, publikálta a privátbanki ügyfelek számára fejlesztett Private Invest mobilalkalmazás, mely online kereskedést és a befektetésekkel kapcsolatos egyéb funkciókat tesz elérhetővé az ügyfelek számára, illetve a meglévő internetbanki és mobilbanki platform is további funkcionalitásokkal bővült. 2022-ben fejlesztéseik fókuszában az ügyfelek számára elérhető digitális szolgáltatások lesznek, különös tekintettel a digitális csatornákon elérhető funkciókra és a teljes mértékben online elérhető termékekre, továbbá folytatják a platformjaik technológiai megújítását is.

A Gránitnál 2021-ben bevezetésre került az Öko kalkulátor, amivel az ügyfelek személyre szabott módon tudják követni CO2 lábnyomukat, és egyetlen kattintással fát is ültethetnek annak ellensúlyozása érdekében. Megújításra kerültek a bankkártyákhoz kötődő PFM- (personal finance management) és a számlainformációs szolgáltatások is. Emellett a következő években hasonló optimalizációt terveznek a dashboard, az átutalások és a betétlekötési funkciók tekintetében. Továbbfejlesztették a hitelezési megoldásokat: az érdeklődők 5 perc alatt végezhetnek online előbírálatot piaci jelzáloghitelre, zöld otthon lakáshitelre, sőt már személyre szabott módon meghatározhatják a céljukhoz optimális hitelmixet is az állami támogatások figyelembevételével. A lakossági fedezett hitelek nagy része teljesen online igényelhető digitális ügyfélfiókban, okosnyomtatványok használatával. 2022-ben az igénylési folyamatot tovább optimalizálják. Az Apple pay mellett már Google pay szolgáltatást is bevezették. Stratégiai cél a videóbankon keresztüli szolgáltatások körének bővítése is, ilyen pl. a vállalatok kiszolgálása és támogatása ezen a digitális csatornán.

A K&H Banknál tavaly bevezették a Google Pay-t és a Garmin Pay-t (okosórás fizetés), az Apple Pay már 2019 elérhető a banknál. 2021-ben élesítették a számlanyitás applikációt, mellyel mintegy 10 perc alatt teljesen online egy azonnal használható digitális bankkártyát és számlacsomagot tesznek elérhetővé. A bank célja a mobilbankban elérhető banki- és bankoláson túli szolgáltatások palettájának bővítése, ezért is helyeznek el a mobilbanki appban biztosítási funkciókat (például kötelező felelősségbiztosítás megkötése), illetve online személyikölcsön-igénylést és a közlekedésijegy-vásárlási lehetőséget, és emellett lehetőség van már rendszeres befektetést is indítani az appon keresztül.

A Magyar Bankholdingnál 2021 során kisebb fejlesztéseket hajtottak végre a mobilapp és netbank platformokon, és a Takarékbank mobilappjának új verzióját is bevezették. Az MKB Banknál bevezetésre került egy online személyi kölcsön, valamint a Péntechhel közösen elindult egy online hitelszűrő megoldás is.

Az OTP Bank is új internet-és mobilbankot fejlesztett tavaly, illetve az ehhez kapcsolódó Digitális Szolgáltatási Szerződést is bevezették. Az új alkalmazásban több innovatív funkciót tettek elérhetővé, például mint a kiadásfigyelőt, az OpenBank-ot (az ügyfél más bankoknál vezetett számlái is megtekinthetők az appban), az állampapír vásárlást, az adományozási lehetőséget. Az új OTP MobilBank alkalmazásban - várhatóan tavaszra - elérhetővé válik minden olyan funkció, ami jelenleg a lakossági SmartBankban megtalálható, így márciusban a hitelintézet megszünteti a SmartBank applikációt. A bank jelezte: az új digitális szolgáltatások fejlesztése már elkezdődött a vállalati ügyfélkör számára, az eBIZ online szolgáltatást 2021. október 1-jétől már az OTP Bank nyújtja.

Fintech együttműködések és innovációk

A bankoktól megkérdeztük azt is, melyik fintech fejlesztéseikre büszkék, milyen fintechekkel működnek együtt, illetve hol használnak olyan technológiákat, mint a blockchain, a mesterséges intelligencia, a felhő vagy a modern szoftverrobotok.

A Magyar Bankholding tagjánál, a Budapest Banknál elindult egy publikus felhő alapú kampánymenedzsment megoldás, mely segítségével hatékonyan tudják megszólítani a kampányok során az ügyfeleket, valamint tovább növekedett a BUPA (Budapest Bank Pénzügyi Asszisztens) paltform is. A regisztrált BUPA felhasználók száma jelenleg 19 ezer, az ügyfelek pedig eddig több mint 135 ezer számlát állítottak ki több mint 55 milliárd forint értékben.

Az MKB Bank online hitelszűrő megoldásán túl, további lehetőségeket látnak a kkv-hitelezés területén, amely kapcsán jelenleg is új megoldásokon dolgoznak. Az MKB Bank leányvállalata a Fintechlab, amely szerves része a bankholding digitális fejlesztési projektjeinek és a Foundationben (az új alaprendszer) is jelentős allokációval vesznek részt a kollégák. Ezen túl számos ígéretes startup van a portfóliójukban, ilyen a már említett péntech is, de kiemelendő a Coinrule is. Tavaly indították el a Fintech Factory elnevezésű startup inkubációs programot is, aminek keretében 10 startupba fognak befektetni.

A Takarék csoportnál az úgynevezett Business Assistant szolgáltatás elindításán és a blockchain technológia (osztott főkönyv) bank oldali bevezetésén dolgoznak. A Takarékbankban 2021-ben elindult a blockchain technológián alapuló jelzáloghitelekhez kapcsolódó hitelfedezeti biztosítások nyilvántartását biztosító rendszer bevezetése, mely 2022-ben fog éles üzembe állni. A robotizált folyamatok száma a holdingnál évről-évre nő, a technológia befektetés megtérülése jól mérhető és egyre inkább bővül a funkciók listája, ezek a banki operációs és számviteli területeket támogatják.

Az OTP Banknál már 2019 óta alkalmazzák a robotizáció előnyeit, a járvány első hulláma alatt például már „digitális munkatársaink” segítségével dolgozták fel a nagy számban érkező moratóriumos nyilatkozatokat. A pénzintézetnél jelenleg is folyamatban van az ITM-mel és a SambaNova Systemsszel közösen egy szuperszámítógép létrehozása, amely lehetővé teszi a mesterséges intelligencia kutatását és fejlesztését. Ezzel egy nyelvi modellt hoznak létre, amely képes lesz magyar szöveg értelmezésére, óriási mennyiségű adat feldolgozására és kezelésére. Ezzel felgyorsíthatóvá válnak a back-end és front-end folyamatok és egyre több repetitív munkafolyamat válik robotizálhatóvá. Az MI használata emellett személyre szabottabb ügyfélkiszolgálást tesz lehetővé a bank számára. Az OTP célja, hogy bizonyos keretek között beépítse a fintechek által alkalmazott korszerű megoldásokat szolgáltatásai közé. Erre példaként említik a házon belül felépített saját startupjukat, az OTP Mobilt, amely fizetési megoldásokat szállít a banknak. A 2017-ben elindított OTP Startup Partner Program keretében startupokkal, fintech cégekkel közösen is dolgoznak innovatív megoldásokon.

Az Ersténél a George nyitott platformként lehetővé teszi, hogy külső fintech fejlesztéseket is elérhetővé tegyenek a mobil- vagy a webes alkalmazásunkban az ügyfeleknek. Ilyen a – már említett – hazai viszonylatban egyedi, személyre szabott digitális kedvezményrendszer, de a szelfis ügyfélazonosítás mögött is egy régiós fintechcég megoldása van. Mira, a bank digitális ügyfélszolgálati asszisztense idén lesz 3 éves. A chatbot jelenleg is több tucat témában beszélget, és több száz válaszreakcióra képes, a következő lépésben pedig a George mobilalkalmazásába is integrálni fogják a chatbotot. Mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használnak az újonnan bevezetett CRM rendszerükben, amelytől a személyes ajánlatok hatékonyabb kidolgozását várják. Több hazai cég mellett számos régióbéli (cseh, szlovák, lengyel) és nemzetközi (amerikai, német, izraeli) céggel dolgoznak együtt.

Az UniCredit már több éve alkalmaz szoftverrobotokat a belső, manuális folyamatok részleges automatizálására a back office területén, melynek köszönhetően e folyamatok gyorsabbá, hatékonyabbá váltak. A rendelkezésre álló adatok kiaknázásán és innovatív felhasználásán folyamatosan dolgoznak helyi és csoportszintű kompetenciaközpontokban, és kiterjedten használják ezeket az ügyféligények alakulásának előrejelzésére. A bank a fintechcégekkel elsősorban csoportszinten áll kapcsolatban, hogy a teljes UniCredit-csoport számára releváns megoldások szülessenek, melyek közül többet beépítenek a megoldásaikba.

A Gránit Bank 2022-es fejlesztései során több területen is erősen építeni fog a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás hasznosítására. A technológiák kielemelten fontosak lesznek idén a PFM-szolgáltatások körének bővítésében és a hitelezési folyamatok optimalizálásában. Emellett az új generációs adattárházban, valamint a rendszereik end-to-end monitorozásában is tervezik alkalmazni mesterséges intelligenciát.

A K&H Csoport a technológiai innováció keretein belül - például a Devops módszertanok, az architektúra megújítás mellett - megkezdte a blockchain megoldások konkrét implementálását is az IT portfólióba. A K&H startup inkubálási tevékenységét a Start it@K&H keretein belül végzi, iparágfüggetlen nagyvállalati inkubátorként számos különböző iparágból érkező csapat fejlődését segítik, köztük fintech típusú csapatokat is. A felvételi köröknél kiemelt hangsúlyt fektetnek a bank számára stratégiai jelentőségű területen tevékenykedő újoncok kiválasztására, legyen szó fenntarthatóságról vagy fintechről, hiszen ezeken a területeken a banki kollégák szakértelmével is tudják segíteni a fiatal vállalkozókat.

Innovációk a háttérben

A hazai bankok a háttérrendszerek fejlesztésével azon dolgoznak, hogy a folyamatok minél gördülékenyebben, jellemzően minél digitálisabban, nyomonkövethetően, gyorsabban és automatizáltabban történjenek meg. Ha valaki például hitelt vesz fel, a gyors háttérfolyamatok révén hamarabb folyósítják a hitelét, a netbankja, mobilbankja stabilabban működik, jobb ügyfélélményt kap.

Mint ismert, a Magyar Bankholding a BB, MKB, Takarékbank hármasának fúziója révén jön létre, a háttérrendszerek összehangolása már folyamatban is van. 2021-ben a Magyar Bankholdingnál a fejlesztések többsége a szabályozói megfelelést célozta, ilyenek például a mindhárom tagbankot érintő moratóriummal kapcsolatos feladatok és SWIFT szabványcsere. Idén náluk a kiemelt fókusz az integrációs feladatokon lesz, emellett az egyesült bank jövőbeli digitális banki platformjának, a „Foundation”-nek a fejlesztése lesz az elsődleges feladat. A Foundation fantázianévvel ellátott megoldás egy jóval vékonyabb, de rugalmas alaprendszert takar, amelyre akár hetek alatt kifejleszthető – és szükség esetén cserélhető – modulok épülnek, hatékonyabb és gyorsabb működést biztosítva.

Az OTP Bank 2021 során bevezetett egy adatvagyon-gazdálkodási folyamatokat és működést támogató rendszert, amely egy OTP Csoport szinten is egységes, felhő alapú megoldást jelent. Lényegesen felgyorsítja az adatelérést, és ezáltal az elemzéseket a data lake használata az adatmenedzsment ökoszisztémában, továbbá fejlesztették a bank agilis működését támogató megoldásokat, alkalmazásokat is, és üzleti folyamatok automatizálását célzó fejlesztéseket valósítottak meg. A banknál idén IT-területen egyebek mellett a mesterséges intelligencia kutatás és fejlesztés áll a fókuszban, amely a döntéselőkészítésben eredményezhet gyökeres változásokat: a nagy mennyiségben rendelkezésre álló adatoknak köszönhetően a bank sokkal gyorsabban sokkal több szempontot tud figyelembe venni, felgyorsítva a háttérfolyamatokat és támogatva az ügyfélkiszolgálást.

A CIB-nél a „távoli szerződéskötés” és a PSD2 SCA megfeleléshez kapcsolódó belső IT-rendszerek fejlesztéseit hajtották végre 2021-ben. Az Erstében 2021-ben a harmadik, utolsó évébe lépett az IT-architektúra megújítási program. Ezt a programot azért indította a bank, hogy a folyamatosan bejövő üzleti és szabályozói feladatok mellett legyen az informatikai háttér megújítására is kapacitás. A projekt magába foglalta a szolgáltatás-orientált rendszer integrációs réteg kiterjesztését és tovább fejlesztését, hatékony eszközök bevezetését az IT-üzemeltetés támogatása érdekében, tesztelés automatizálását, nyitást az IT-fejlesztések terén a cloud kihívásaira - többek között. Emellett több olyan projekt futott, amelyek komoly erőforrásokat igényeltek back-end oldalról is, ilyenek voltak például a fizetési moratórium meghosszabbításával kapcsolatos feladatok is. Az idei, back-end rendszereket érintő IT-fejlesztések közül kiemelkedik a fizetési tranzakciók core rendszerének továbbfejlesztése, valamint a kártyaelfogadó rendszer platform migrációja.

Az UniCredit 2021-ben több olyan IT-fejlesztést is elindított, melynek célja a back-end rendszerek működésének stabilitása, egymás közötti kommunikációjának javítása és az IT-folyamatok egyszerűsítése volt. A tavaly elindított fejlesztések nagy része a feladatok volumene miatt akár 2-3 évet is igénybe vehet, így ezen a területen ezeknek a projekteknek a folytatása és lezárása lesz elsődlegesen fókuszban 2022-ben.

A Gránit Bank idén befejezi a központi core rendszer cseréjét, amely jobban segíti a belső folyamatok magasabb szintű kiszolgálását és az automatizációt. A pénzintézet 2022-es célja egy következő generációs adattárház tervezése és építése, minél inkább automatizált, a korábbinál részletesebb, komplexebb adatelemzés, adatfeldolgozás kialakítására törekednek. A bank ezen felül tavaly megkezdte a lakossági fedezett hitelezés háttérfolyamatainak teljeskörű digitalizálását és automatizálását.

A K&H Banknál backend oldalon az automatizálási és dokumentum-kiváltási folyamatok vannak a fókuszban. A cél olyan folyamatok létrehozása, ahol az ügyfél által kért igények gyakorlatilag minimális papírmunkával valósulnak meg vagy teljesen eltűnnek, ilyen például az új zöldkártya igénylési folyamat.

A címlapkép forrása: Getty Images.