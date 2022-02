Nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre a magyar Erste Bank

Nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre az Erste Bank, a magyarországi pénzintézet 350 millió euró értékben bocsátott ki értékpapírokat jelentős túljegyzés mellett. Az aukcióra azért került sor, mert a bankoknak az MREL-követelmények keretében kötelező forrásbővítést végrehajtaniuk – ez volt az első ilyen kötvénykibocsátás Magyarországon.

Végrehajtotta története első nemzetközi kötvényaukcióját az Erste Bank Hungary. A 2022. január 31-i jegyzés során 350 millió euró értékben kibocsátani tervezett kötvényekre az aukció egy pontján több mint 40 százalékos túljegyzéssel érkeztek ajánlatok.

A fix, évi 1,25 százalékos kamatozású, 2026. február 4-ei lejáratú kötvények 1,307 százalékos hozamszint mellett keltek el.

Az aukció amellett, hogy az Erste Bank Hungary első ilyen jellegű nemzetközi megmérettetése volt, egyben az első MREL megfelelést célzó konzorciális fedezetlen euró kötvénykibocsátást jelentette Magyarországon.

A jegybanki MREL-követelmények a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkoznak, teljesítésük keretében kötelezően írják elő a forrás-megfelelést, ennek részeként került sor a kötvénykibocsátásra. A kibocsátásból befolyó összeg csak ezen MREL-követelmények teljesítését szolgálja.

Az MREL lényege

A magyar Szanálási törvény az Európai Unió bank helyreállítási és szanálási irányelvével (BRRD) összhangban kötelezi az MNB-t, mint szanálási hatóságot, hogy a hazai hitelintézetek és befektetési vállalkozások részére megfelelő mennyiségű és minőségű forráselem tartását írja elő, melyek válsághelyzet esetén részlegesen vagy teljesen leírhatóak, illetve tőkévé átalakíthatóak. Ezt a szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményt (MREL: Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) egyedileg, a szanálási tervezés keretében határozzák meg. (Forrás: MNB)

A kötvénykibocsátás sikere az Erste Bank Hungary stabil teljesítményének elismerését jelenti, a kötvények árazása, az érdeklődés és a széles befektetői bázis megerősíti a bankot a stratégiája helyes irányában – hangsúlyozta Kosárszky Gábor, az Erste Bank eszköz-forrás menedzsment vezetője.