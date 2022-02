Eddig bírták a személyi kölcsönök: tömeges kamatemelés történt a bankoknál

A kamatemelés eddig jórészt elkerülte a személyi kölcsönöket, februárban azonban bepótolták a bankok az elmaradást. 8 banknál is drágábban lehet elérni a személyi hiteleket februártól, a kamatemelés mértéke átlagosan 2,35%, de akadt olyan bank is, amelynél 4,99 százalékkal emelkedtek a költségek egy hónap alatt – hívta fel a figyelmet a Bankmonitor.

A jelzáloghiteleknél már a tavaly év vége is a kamatemelkedésről szólt. Ez nem is csoda, hiszen a jegybanki alapkamat, a pénzpiaci hozamok mind emelkedtek. A továbbra is igen magas infláció miatt pedig további hozamemelkedésre lehet számítani. Ebben a környezeteben inkább az okozott meglepetést, hogy a személyi hiteleknél a drágulás elmaradt, legalábbis a tavalyi évben nem drágultak érdemben a fedezetlen hitelek. Januárban azonban már emelkedett a fedezetlen hitelek kamata, melyet most februárban brutális drágulás követett.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 24. Ütött az igazság órája: újabb hiteleket ért el a rettegett kamatemelés

Van bank, ahol közel 5 százalékkal emelkedett a THM

Mondhatni az elmúlt hónapok késlekedését a bankok igyekeztek egyetlen hónap alatt bepótolni. 8 banknál is drágábban lehet jelenleg személyi hitelt igényelni, mint egy hónappal ezelőtt. A kamatemelés mértéke is jelentős: a legolcsóbb kölcsönök teljes hiteldíj mutatója (THM) 0,24-4,99 százalékponttal emelkedett. A Budapest Bank, a Cetelem Bank, a CIB Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank, az MKB Bank, a Raiffeisen Bank és a Takarékbank emelte meg kölcsöne kamatát.

A kamatot emelő pénzintézeteknél átlagosan 2,35 százalékponttal emelkedett a THM értéke. Ez egy 3 millió Ft összegű, 7 éves futamidejű kölcsön esetében 3 600 forint törlesztőrészlet emelkedést eredményezett. (Egy januárban felvett hitelre még 49 ezer forintot kellett havonta fizetni, míg egy februárban felvett kölcsön után már 52,6 ezer forint a havi fizetnivaló.)

Nem minden esetben a kamatok emelkedése eredményezte a drágulást: egyes bankok szigorítottak az akciós feltételeken. Például magasabb jövedelmet, jóváírást várnak el a kamatkedvezményért cserébe. Ez egy meghatározott fizetéssel rendelkező igénylő esetében – a vizsgálat során a Bankmonitor szakértői 300 ezer forintos fizetést feltételeztek - azonban kamatemelésként jelenhet meg.

Címlapkép: Shutterstock