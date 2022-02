Láthatatlan szálakat mozgat a háttérben, vagyonokat zsebel be a titokzatos startup

Az online kereskedelem megkerülhetetlen szereplőjévé vált a fintech, amely olyan internetes vállalkozásoknak nyújt fizetésfeldolgozási infrastruktúrát, mint az Amazon, a Facebook és a Shopify, de a nagy techcégek mellett több millió kisvállalkozás fizetési folyamatait is ő igazgatja. A Stripe-ot egy ír testvérpár alapította, akik ötletükkel a legfiatalabb milliárdosok klubbjába is felvételt nyerhettek. Az egyszerűsége miatt a fejlesztők körében népszerű termék ugyanis hatalmas pénzügyi sikernek bizonyult, és jelenleg az Egyesült Államok legmagasabban értékelt fintechjének számít. Összeszedtük, minek köszönheti a sikerét, és milyen termékportfóliót kínál ügyfeleinek az egyik legnagyobb internetes közvetítő.

A befektetők imádják

A Stripe tevékenysége szerint egy digitális fizetési infrastruktúrát fejlesztő vállalat, amelyet elsősorban internetes vállalatok – különböző méret szerinti besorolásból és tevékenységi területről – használnak az online fizetéseik lebonyolítására.

Az online pénzmozgásban betöltött szerepe megkerülhetetlenné teszi az internetes vállalkozások körében, így a cég rendkívül gyorsan növekszik. Nem véletlen, hogy a befektetők kedvelt célpontja lett a társaság: eddig összesen 18 forrásbevonási körön van túl, és 2,2 milliárd dollárnyi tőkét sikerült bevonnia. A befektetői között pedig olyan nagyágyúk vannak, mint a Sequoia Capital, az Andreessen Horowitz, a General Catalyst és a Tiger Global Management.

A Stripe-ot jelenleg 95 milliárd dollárra értékelik, így az Egyesült Államok legtöbbre értékelt fintech cégének számít.

A legtöbb kockázati tőkealap által támogatott céghez hasonlóan a Stripe sem hoz nyilvánosságra pénzügyi adatokat, a nyilatkozatok szerint viszont 2020-ban 350 milliárd dollár értékben dolgozott fel tranzakciókat, így ha a cég kkv és nagyvállalati ügyfelekre szabott díjazásának átlagát vesszük – azaz tranzakciónként körülbelül 2 százalékot – a fintech éves bevétele 2020-ban 7 milliárd dollár körül lehetett.

A Stripe olyan szereplőkkel versenyzik az egyre telítődő online fizetési piacon, mint a PayPal, a Square (új nevén Block), valamint a holland Adyen. Amennyiben a fenti becslés megfelel a valóságnak, a Stripe árbevétele elmarad a jóval nagyobb szolgáltatási portfólióval (és lakossági üzletággal) rendelkező PayPal 2020-ban szerzett 21,4 milliárt dolláros bevételétől, és kicsit kisebb a Square 9,5 milliárd dollárjánál is. Természetesen nem ismerjük még a hivatalos pénzügyi adatokat, és a tavalyi év eredményei még tartogathatnak megeleptéseket, de kijelenthető, hogy a Stripe a veterán PayPal mögött nagyjából a Square-rel fej-fej mellett versenyzik a fizetési szolgáltatók piacán.

Az internetes piachálózat habarcsa

A Stripe alapítói Patrick és John Collisson egy kis ír faluból Dromineerből érkeztek, és a startup sikere nyomán ma már a világ legfiatalabb milliárdosaiként tartják őket számon.

Amire a testvérek rájöttek, hogy egy internetes vállalkozás üzletmenetében nem maga az ötlet megvalósítása és programkóddá transzformálása és nem is a célszegmens beazonosítása és elérése jelent igazán nagy kihívást,

hanem a beérkező pénzfolyam gyors és zökkenőmentes fogadása.

A 2000-es évek elején ez még valódi akadályként jelent meg az akkor éppen kibontakozó e-kereskedelem növekedése előtt, hiszen a közvetítői szerepet még kizárólag a bankok látták el, általában belső fejlesztésű, lomha fizetésfeldolgozó rendszereiken keresztül. Az egyre növekvő áruforgalom miatt így az online vállalkozások hamar kinőtték ezeket a rendszereket, amelyeknek akár több hétig is elhúzódhatott a bevezetése. A fizetésfeldolgozás eleve nagyon összetett feladat, és sok szabályozói kritériumnak kell megfelelni, elég ha csak a kártyainformációk tárolására gondolunk.

A PayPal - amely szintén az online fizetések egyszerűbbé tételét tűzte a zászlajára - 1998-as megjelenése sem jelentett tartós megoldást, hiszen túl sok értelmetlen szabályozást építettek a működésbe, ami akkoriban sok startup vezetőjét felháborította. Egy ilyen korlátozás volt, hogy amikor a vállalkozás forgalma elért egy adott szintet, a PayPal automatikusan 21-60 napra zárolhatta a bevétel akár 30 százalékát is.

Collisonék úgy döntöttek, ahelyett, hogy elavult fizetésfeldolgozó szoftvereket működtető vállalatoknak fejlesztenének megoldást, hozzájuk hasonló fejlesztő-vállalkozóknak fognak segíteni, akiknek komplex kódsorok írásával telnek a napjaik, ráadásul bonyolult infrastrukturális kihívásoknak kell megfelelniük.

A Stripe fizetési platformjával végül egy egyszerűsített, de testreszabható integrációs lehetőséggel bíró, kifejezetten hiánypótló eszközt kaptak kézhez: a Stripe fejlesztői minden fizetésfeldolgozással kapcsolatos lépést egyetlen egyszerű API-ba "sűrítettek".

A Stripe mindössze hét kódsorban ígért egy olyan megoldást, amit akár egy nap alatt üzembe lehetett helyezni. Ezzel szemben, ha az ügyfeleknek házon belül kellett volna kifejleszteni egy fizetéskezelő számviteli platformot az akár fél évet is felölelt volna. A Stripe az akkor elérhető megoldásokhoz képest csodákat művelt, így nem meglepő, hogy rengeteg internetes cég, köztük a Shopify és a Lyft is rajta keresztül kezdte meg a fizetések lebonyolítását.

A Stripe ügyfélbázisa azóta olyan cégekkel bővült, mint a Facebook, az Amazon, a DoorDash, a Deliveroo, a Monzo, a The Guardian, a Boohoo, a Salesforce, az Indiegogo, az Asos és a TaskRabbit.

Sokoldalú ajánlat

A Stripe üzleti modelljének lényege, hogy biztonságos és gyors tranzakciós lehetőséget kínál elsősorban online vállalkozásoknak, mindezt szinte észrevétlenül, közvetítőként beékelődve a céges ügyfelek és a bankok közé.

A Stripe-nál alapvetően három szolgáltatási kategória létezik:

felhőalapú fizetési infrastruktúra az online fizetések lebonyolításához,

az online fizetések lebonyolításához, testreszabható fizetési platform , amellyel a vállalatok személyre szabott alkalmazásokat készíthetnek,

, amellyel a vállalatok személyre szabott alkalmazásokat készíthetnek, kész alkalmazások különféle célokra, beleértve a számlázást, a jelentéskészítést vagy a csalásmegelőzést gépi tanulással.

Az online fizetések lebonyolításához a cégeknek fizetési feldolgozó rendszerekre, a kártyaadatok befogadásához pedig egy fizetési kapura van szükségük, amely továbbítja az adatokat a fizetésfeldolgozónak. A Stripe legnagyobb értékajánlata, hogy egy termékben egyesíti a kettőt.

A fintech elsősorban fejlesztőkre céloz, akik értékelik a fizetési kapu testreszabhatóságát, hiszen nagyobb kontrolt gyakorolhatnak a fizetési élmény megtervezése felett. Ezt az élményt növeli, hogy a PayPallel ellentétben a fizetési adatok megadásakor a Stripe a nem irányítja át a felhasználót egy másik oldalra, a tranzakció „helyben”, az oldalon elvégezhető.

A Stripe-ot úgy alakították ki, hogy a kereskedők szinte az összes fizetési megoldást integrálni tudják a kártyás fizetésektől a digitális tárcákon át a legkülönfélébb BNPL-megoldásokig. A Stripe ezentúl támogatja még a hitelkártyás fizetést, az ismétlődő kifizetéseket, az előfizetéses számlázást, valamint az Apple, a Google és az Ali Pay szolgáltatásait is. Mivel egyre több vállalkozás tér át az egycsatornás modellre, amely magában foglalja az online és személyes értékesítést is, a vállalat kibővítette termékpalettáját hitelkártya-terminálok, POS-rendszerek és a mobil feldolgozási megoldásokkal is.

A támogatott fizetési megoldásokat tehát alapvetően három fő csatornán keresztül lehet alkalmazni a Stripe-nál:

számlagenerálás a Stripe rendszerében, majd a követelés továbbküldése a felhasználónak;

a Stripe rendszerében, majd a követelés továbbküldése a felhasználónak; harmadik feles integráció : fizetési platform integrálása a weboldalba, alkalmazásba;

: fizetési platform integrálása a weboldalba, alkalmazásba; Stripe Terminál a fizikai vásárlásokhoz.

Hogy zajlik egy Stripe-os fizetés?

A vásárló a fizetéshez (mindegy, hogy online, vagy fizikai vásárlásról van szó) megadja a kártyaadatait, amelyek ezután titkosítás alá kerülnek és belépnek a Stripe rendszerébe a fizetési kapun keresztül. Az adatok ezután a fogadó bankhoz kerülnek, amely feldolgozza a tranzakciót. Ennél a lépésnél a Stripe, mint kereskedő kerül kapcsolatba a bankkal, így az ügyfélnek – aki kizárólag másodlagos kereskedőként lép kapcsolatba a pénzügyi intézettel - nem szükséges kereskedői fiókot létrehoznia, amely egy meglehetősen időigényes procedúra.

A fizetési kérelem ezt követően a Visa, vagy a Mastercard hálózatain keresztül érkezik meg a kártyatulajdonos bankjához, amelyik elfogadja, vagy elutasítja azt. Az üzenet visszafele ugyanezt az utat teszi meg a kártyahálózaton és a fogadóbankon át egészen a fizetési kapuig, jelezve az ügyfélnek és a vásárlónak, hogy sikerrel járt-e a tranzakció.

Amíg a PayPal a fizetési folyamat végpontjában ágyazza be magát, addig a Stripe egy white-label kereskedői fiókként működik, a vásárló általában nem is észleli, hogy Stripe-on keresztül fizet, kivéve, ha a kereskedő valamiért szándékosan fel szeretné tüntetni a szolgáltató logóját a fizetési felületein.

A kereskedő akkor kapja meg a kifizetést a Stripe-tól, amikor a kártyatulajdonos bankja véglegesítette a tranzakció feldolgozását. A kifizetéseket csoportosan küldi meg a Stripe általában kétnaponta, de ettől eltérő ütemezés beállítására is van lehetőség.

A Stripe rendszere összesen 135 különböző pénznemet képes kezelni, és nagy előnye, hogy a termékek árát a vásárlók saját hazai devizájukra átszámítva jeleníti meg. Ez vonzó ajánlat, hiszen jelentősen csökkentheti a vásárlási kedvet, ha a fogyasztó számára ismeretlen árakkal találkozik, amelyeket manuális kell átkonvertálnia a hazai valutára.

A fizetési rendszer biztonsági foka kiemelkedő, 1. szintű PCI szolgáltatóként auditált és tanúsított, ami azt jelenti, hogy éves szinten készítenek róla megfelelőségi jelentést, valamint rutin biztonsági vizsgálatokat és teszteket is elvégeznek rajta. A Stripe ráadásul nem engedi, hogy a felhasználók fizetési adatai áthaladjanak a kereskedő szerverein, azokat kizárólag a sajátjain tárolja, ezzel is csökkentve a felhasználók kitettségét. A fizetési információkra azonban közvetlenül a Stripe sem lát rá, és erre nincs is szüksége, hiszen tokenizációs eljárást alkalmaz azok kezeléshez.

Vállalkozási eszköztár, egyszerű árazás

A PayPallel szemben gyakori vád, hogy átláthatatlan az árazási rendszere, és váratlan költségekkel terhelheti meg a tranzakciókat. A Stripe ezzel szemben egyszerű árazást alkalmaz: amerikai kártyák esetében az egyes tranzakciók értékekének a 2,9 százalékát számítja fel díj gyanánt, amit még 0,30 dollár fix díjjal terhel meg. Az európai kártyák esetében ez az összeg a tranzakció 1,4 százalékát, és még 85 forintnak megfelelő fix díjat jelent. A kártyák feltöltése a webhelyről ingyenes és a visszatérítés sem kerül pénzbe, ellentétben a PayPallel. Az ismétlődő számlázás is ingyenes, a csalásmegelőzési szolgáltatásért pedig havonta 10 dollárt kér el.

Az online fizetésből származó bevételek kívül a Stripe természetesen több olyan kapcsolódó szolgáltatással is rendelkezik, amelyet pénzre tud váltani:

Billing : abban támogatja cégeket, hogy hatékonyan tudják kezelni az előfizetéses bevételeiket, azaz fizetési ütemtervet készíthetnek az ügyfeleknek és különféle elemzéseket állíthatnak össze a befolyó összegekről. A szolgáltatás 1 millió dollár árbevételig ingyenes, utána 0,5 százalékot számít fel a Stripe.

: abban támogatja cégeket, hogy hatékonyan tudják kezelni az előfizetéses bevételeiket, azaz fizetési ütemtervet készíthetnek az ügyfeleknek és különféle elemzéseket állíthatnak össze a befolyó összegekről. A szolgáltatás 1 millió dollár árbevételig ingyenes, utána 0,5 százalékot számít fel a Stripe. Connect : az online piactereket segíti, hogy megkönnyítse a beszállítói kifizetéseket. Lehetővé teszi a személyre szabott regisztrációs eljárást, a kifizetés időzítését és az integrált pénzügyi jelentéskészítést. A szolgáltatásért beszedett díj a tranzakciós volumen 0,25 százalékától kezdődik.

: az online piactereket segíti, hogy megkönnyítse a beszállítói kifizetéseket. Lehetővé teszi a személyre szabott regisztrációs eljárást, a kifizetés időzítését és az integrált pénzügyi jelentéskészítést. A szolgáltatásért beszedett díj a tranzakciós volumen 0,25 százalékától kezdődik. Radar : egy gépi tanuláson alapuló csalásmegelőzési alkalmazás, amely integrálva a van a többi alkalmazással. Az algoritmusok kiszűrik a gyanús fizetéseket, és azonnal leállítják a rendszert, ha ilyet érzékelnek. A Stripe tranzakciónként 5 centet von le a szolgáltatásért, de ezt kizárólag a standard csomag előfizetőinél teszi meg.

: egy gépi tanuláson alapuló csalásmegelőzési alkalmazás, amely integrálva a van a többi alkalmazással. Az algoritmusok kiszűrik a gyanús fizetéseket, és azonnal leállítják a rendszert, ha ilyet érzékelnek. A Stripe tranzakciónként 5 centet von le a szolgáltatásért, de ezt kizárólag a standard csomag előfizetőinél teszi meg. Terminal : a Stripe már korábban említett kártyaolvasó eszköze, amely a fizikai vásárlások feldolgozásában támogatja a vállalatokat. A cég kétféle olvasót kínál az egyiket 59, a másikat 259 dollárért. A Stripe 2,7 százalékot és 5 cent fix díjat számít fel minden tranzakcióért. Az olvasó automatikusan csatlakozik a Stripe többi alkalmazásához, így a pénzmozgásokat egy helyen nyomon lehet követni.

: a Stripe már korábban említett kártyaolvasó eszköze, amely a fizikai vásárlások feldolgozásában támogatja a vállalatokat. A cég kétféle olvasót kínál az egyiket 59, a másikat 259 dollárért. A Stripe 2,7 százalékot és 5 cent fix díjat számít fel minden tranzakcióért. Az olvasó automatikusan csatlakozik a Stripe többi alkalmazásához, így a pénzmozgásokat egy helyen nyomon lehet követni. Sigma : egy adattárház eszköz, aminek segítségével az ügyfelek SQL-ben is lekérdezhetik a tranzakciós adatokat.

: egy adattárház eszköz, aminek segítségével az ügyfelek SQL-ben is lekérdezhetik a tranzakciós adatokat. Atlas : segítségével az ügyfelek percek alatt alapíthatnak egy vállalkozást, amihez amerikai bankszámlát nyithatnak, részvényeket bocsáthatnak ki a társalapítóknak és speciális szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. Mindehhez egy egyszeri 500 dolláros összeg megfizetése szükséges.

: segítségével az ügyfelek percek alatt alapíthatnak egy vállalkozást, amihez amerikai bankszámlát nyithatnak, részvényeket bocsáthatnak ki a társalapítóknak és speciális szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá. Mindehhez egy egyszeri 500 dolláros összeg megfizetése szükséges. Premium Support : kiemelt technikai és operatív támogatást nyújt azoknak az ügyfeleknek, akik kifizetik érte az 1800 dolláros havidíjat.

: kiemelt technikai és operatív támogatást nyújt azoknak az ügyfeleknek, akik kifizetik érte az 1800 dolláros havidíjat. Kártyakibocsátás : amennyiben egy vállalkozás saját kártyát szeretne kibocsátani erre is lehetősége van, kártyánkként 3 dollárért teheti ezt meg.

: amennyiben egy vállalkozás saját kártyát szeretne kibocsátani erre is lehetősége van, kártyánkként 3 dollárért teheti ezt meg. Stripe Capital: a vállalkozások hitelt igényelhetnek a Stripe-tól minimum 25 000 dollár értékeben, 18 hónap futamidő mellett. A Stripe nem számít fel kamatokat a kölcsönért, kizárólag fix díjat kér érte cserébe.

