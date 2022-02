Bolgár drogbanda pénzmosási ügyébe keveredett a svájci nagybank

Újabb bírósági ügy veszi kezdetét a Credit Suisse életében, most az a vád, hogy bolgár kokainkereskedéssel foglalkozó bandának segített eurómilliókat tisztára mosni – számol be a hírről a Reuters

A svájci hatóságok szerint a bank egyik korábbi alkalmazottja nem tett mindent annak érdekében, hogy megakadályozza egy bolgár drogkereskedő banda pénzmosását 2004 és 2008 között. A bank a Reutersnek küldött közleményében tagadja a vádakat és kiáll korábbi alkalmazottja ártatlansága mellett.

A hatóságok szerint a drogbanda úgy mosta tisztára a pénzt, hogy azt több részletre osztotta, így sikerült azon határérték alatt maradni, amikortól a bankok kötelezően vizsgálják a pénzmosás gyanúját. Az összegeket a Credit Suisse széfjeiben helyezték el, később pedig különféle számlákra utalták a pénzt.

A lap ugyanakkor azt is írja, hogy 2007-ben a bank compliance osztálya több pénzkivonást is észlelt a bűnbanda egyik feltételezett tagjánál, ezért megkérdezték a hatóságokat, hogy fagyasszák-e be a számlát, de akkor a hatóságok azt mondták, hogy ne lépjenek, mivel ez felkeltené a banda figyelmét. Mire a hatóságok rábólintottak a befagyasztásra, a pénz nagy részét már kivették a bankból.

Címlapkép: Shutterstock